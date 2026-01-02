仲點論政｜關注長者　留意低溫症

仲點論政｜劉仲恒醫生



雖說全球暖化之下，如今的冬天已不如往昔嚴寒，但每逢冷鋒來襲，氣溫依舊會驟然走低。不少年輕人不畏寒，冬日裏仍僅穿着T恤出行，長者卻絕對不宜如此。長者的正常體溫會隨年齡增長略為下降，身體產熱能力大不如前，調節體溫的機能也漸趨衰弱，再加上體脂含量減少，種種因素疊加，讓他們更容易發生凍傷，甚至患上低溫症。這也是為何每逢氣溫急降，媒體都會特別提醒長者做好保暖措施的原因。



一般而言，「低溫症」指的是人體核心體溫低於35攝氏度的狀況，這種症狀通常源於長時間暴露在寒冷環境中，或是由身體潛在的病況所引發。據數據顯示，英國每年約有2萬人死於低溫症，美國的相關數字達2.5萬人，加拿大也有約8,000人因此喪命。

或許有讀者認為，這些國家位於溫帶乃至寒帶，香港位處亞熱帶，應無此憂。但事實卻並非如此，筆者猶記得2024年底，本港氣溫曾驟降至11.9度，新界部分地區更跌至9度，就在當天，至少有五名長者不幸猝死，他們或是在家中、或是在安老院內暈倒，其後證實不治，足見這一問題絕對不容輕視。

從醫學角度來看，低溫症會導致人體腦部血流量與氧氣需求大幅下降、心輸出量減少、動脈血壓降低等問題。由於腦部功能與心血管功能均會受到嚴重損害，患者的思考、行動與言語能力都會受影響；若這種狀況持續惡化，更會出現臨床死亡的徵兆。故此，一旦察覺長者有低溫症的跡象，必須立即採取行動，這點至關重要，稍有延誤，便可能釀成危及生命的嚴重後果。

其實從理論上而言，低溫症並不算難以察覺。輕度低溫症的初期症狀，包括手腳冰涼、身體發抖、面部浮腫或膚色蒼白等，這些都是值得我們留心的警號。此外，若發現身邊的長者莫名顯得極度疲倦、動作遲鈍笨拙，或是性情變得易怒、神志恍惚不清，都有可能是低溫症的徵狀，此時必須盡快送長者就醫檢治。

倘若低溫症的情況持續加重，長者會陸續出現言語含糊不清、行走困難、肢體動作笨拙僵硬等症狀，這代表情況已相當嚴重；若仍未及時救治，患者會進而出現心跳減慢、脈搏微弱、呼吸緩慢且淺促等表徵，一旦進入低溫症晚期，更可能會失去意識，最終導致死亡。

人體的循環系統運作正常時，便能維持體溫在適宜的範圍。但部分慢性疾病，例如糖尿病、心臟病、甲狀腺功能減退等，都會影響血液循環的效率，而這類疾病，往往會隨着年齡增長變得更為常見。正因如此，每當天氣轉冷，我們都必須多留意身邊長者的身體狀況。

長者的體能本就與年輕人相差甚遠，即便只是短暫處於寒冷環境，也有患上低溫症的風險；就連炎熱的盛夏，也有可能因為室內冷氣溫度調得過低，讓長者出現低溫症的情況。總而言之，真正的孝順與關愛，從來都體現在日常的細微之處，多留意長者的身心狀況，盡力讓他們維持健康的狀態，便是對長者最好的照顧。

作者劉仲恒是香港全球專業青年倡議行動創始召集人，放射科專科醫生，團結香港基金顧問。



