來稿｜天命最高！《尋秦記》電影屢破紀錄　開啟文旅產業新篇章

「天命最高～誰求誰～春秋都只聽天地號令～」 當這段熟悉的旋律響徹影院，無數港劇迷的青春記憶瞬間被喚醒。由古天樂總監製，吳炫輝與黎震龍執導，古天樂、林峯、宣萱、郭羡妮及滕麗名原班人馬傾力打造的電影版《尋秦記》，於2025年12月31日跨年夜同步登陸香港與內地大銀幕。筆者也於首日入場支持，這場跨越24年的時空之約，不僅以票房奇蹟書寫香港影史新篇，更憑藉「港產影視製作+打卡」的獨創模式，為香港文旅產業注入強勁動能，成為港產片復興與城市旅遊升級的雙重範本。



跨越24年的時空之約

作為TVB經典「神劇」的延續，電影版《尋秦記》從籌備之初便承載着萬千粉絲的期盼。2019年在貴州都勻秦漢影視城取景拍攝的點滴付出，終在2025年年末兌現成不負眾望的佳作。影片承接2001年劇集故事線，既保留了項少龍的機智灑脫、嬴政的權謀蛻變，以及烏廷芳、琴清等角色的經典魅力，更以兩個差異化結局的巧思設計，給老粉們帶來滿滿驚喜，讓這段跨越秦代的時空傳奇有了圓滿的延續。

上映首日，電影便創下雙重歷史紀錄：全港1,481場放映刷新開畫首日場次紀錄，港澳地區1,129.9萬港元票房，將此前《破·地獄》保持的紀錄大幅推高380萬港元，穩坐香港影史首日票房冠軍寶座。影院內場場爆滿，觀眾爭相購票入場，散場後紛紛在宣傳牌前留影打卡，有市民直言「不看無話題」，更有粉絲坦言「入場既是撐香港電影，也是赴一場等了24年的約」。

這份屬於全港的集體回憶，不僅停留在銀幕之上，更延伸到香港的街頭巷尾。電影版《尋秦記》的出圈，正是「港產電視劇/電影+打卡」模式的成功實踐——以經典港產IP為核心，將銀幕故事與城市空間深度綁定，打造出獨具香港味道的文旅新場景。

打造立體「大秦尋蹤地圖」

為讓粉絲深度重溫劇情魅力，香港多處地標同步開設電影主題展覽與打卡裝置，構成一幅立體的「大秦尋蹤地圖」。尖沙咀海港城美術館的限定展覽可謂誠意滿滿，古天樂、林峯穿過的實體戰甲、主角們的經典戲服與兵器道具從片場直送展場，讓觀眾近距離觸摸銀幕背後的匠心；更引入前沿AI技術，讓劇迷一秒化身兵馬俑，在科技助力下完成「穿越」大秦的奇妙體驗。昂坪360推出的主題纜車與服裝展，搭配特別版BE@RBRICK，將古風韻味與潮流元素完美融合；銅鑼灣四洲食品體驗館的巨型打卡位，則成為元旦假期最熱門的合影地標。無論是資深粉絲還是年輕遊客，都能在參觀打卡中感受《尋秦記》的獨特魅力，更能在走訪尖沙咀、昂坪、銅鑼灣的過程中，領略香港多元的城市風光。

「港劇/電影+打卡」模式的獨特之處，在於它深植於香港的文化土壤，將港產影視的獨特魅力轉化為文旅消費的核心吸引力。香港向來是華語影視的搖籃，從TVB的經典劇集到港片的黃金時代，積累了無數膾炙人口的IP資源。這些IP不僅是一代人的青春記憶，更是香港文化的獨特符號。以往，觀眾只能在銀幕上追尋故事的痕跡；如今，通過「電影+打卡」的模式，銀幕裏的角色、場景、道具走進現實，讓粉絲從「觀看者」變成「參與者」，讓文旅體驗從「走馬觀花」升級為「沉浸互動」。

老IP也可以玩出新花樣

如《九龍城寨之圍城》此前通過場景還原展覽吸引超18萬人次參觀那般，優質電影IP與城市空間的深度綁定，能讓旅遊體驗從「走馬觀花」升級為「沉浸體驗」，讓香港的每一個角落都成為旅遊目的地，這與港府公布的《香港旅遊業發展藍圖2.0》中「無處不旅遊」的發展目標高度契合。這種模式不僅能喚醒資深粉絲的集體記憶，更能以新潮的打卡形式吸引年輕群體，實現不同年齡層的全方位覆蓋，真正做到「老IP玩出新花樣」。

電影版《尋秦記》的成功，不僅是一部作品的勝利，更驗證了「港劇/電影+打卡」模式的強大生命力，為香港文旅產業發展提供了寶貴啟示。這種模式既以經典IP喚醒集體記憶，吸引資深粉絲回流消費，又通過互動體驗、潮流打卡等形式，精準捕獲年輕群體的關注。當下的香港電影業正處於復蘇關鍵期，《尋秦記》的票房與文旅雙豐收，無疑證明了優質IP與產業創新的巨大潛力。

建立系統化長效機制

筆者建議港府不妨以此為契機，加大對電影業的資助力度，鼓勵更多優質港產片創作，同時建立「港劇/電影+打卡」的長效機制——不僅可參考《尋秦記》《《九龍城寨之圍城》的成功經驗，將更多港劇港片的經典場景、道具轉化為常態化打卡景點，更可聯合業界開發主題導賞路線、電影同款美食體驗、IP周邊市集等延伸產品，讓電影從「一次性消費」變為「持續性吸引」。

與此同時，港府可配合推出一套系統化的宣傳推廣策略，通過線上線下聯動引流，進一步放大模式效能。線上方面，可發起趣味話題挑戰，邀請內地及香港本土KOL、影視演員帶頭打卡分享，引導粉絲跟風參與；聯合短視頻平台推出「港劇打卡地圖」專題頁面，整合各打卡點詳情、攻略路線與優惠福利，方便遊客規劃行程。線下推廣則要實現全方位覆蓋，在各打卡點周邊的交通樞紐、商場入口、地鐵站張貼主題海報，設置清晰的導覽指示牌；聯合香港各大旅行社推出「港劇IP打卡主題遊」專屬路線，串聯經典影視場景與城市文旅地標，針對內地遊客與本地市民雙向推廣，擴大輻射範圍。

以港產片復興助力東方之珠再閃耀

香港電影向來是城市文化的重要名片，當銀幕故事走進街頭巷尾，當打卡體驗成為旅遊新常態，不僅能讓香港電影業百花齊放，更能讓這座城市的文旅魅力持續升溫，吸引海內外遊客前來感受「無處不旅遊」的獨特韻味。

天命所歸，時勢所趨。電影版《尋秦記》用24年的堅守與創新，書寫了港產片的復興希望；而「港劇/電影+打卡」的融合模式，則為香港文旅打開了全新空間。在2026年，筆者祝願香港電影業興旺，多善用大灣區資源把市場做大做強，期待未來有更多優質港產片問世，在港府的支持與業界的努力下，讓港產IP成為串聯城市風光、文化記憶與旅遊體驗的紐帶，讓香港這顆東方之珠，既因經典電影而閃耀，更因全域旅遊而精彩。

作者高松傑是「香港再出發」共同發起人，香港菁英會副主席，九龍城「家維關愛隊」成員。



