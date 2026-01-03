地球之友｜能源轉型新路徑：從農業開採金屬

來稿作者：洪藹誠博士



中國近期宣布計劃在2035年之前將碳排放量減少最多達10%，這無疑是對美國在氣候行動上倒退的含蓄批評。過去幾年，中國在綠色轉型方面取得了顯著進展，於2024年提前六年完成了風能和太陽能發展目標，目前幾乎佔全球清潔能源投資的三分之一。



為應對氣變化與可持續發展的挑戰，全球各國正加速採用再生能源與電動車。這場全球清潔能源轉型浪潮，帶動了銅、鎳、鈷及稀土元素需求的持續攀升。這些關鍵礦物是電力相關技術的命脈。然而，傳統採礦方法在開採這些礦物時，往往會破壞環境和污染水源。儘管深海採礦被視為潛在的更可持續替代方案，但其對海洋生態系統的影響仍知之甚少。

但是，若果有一種方法，能在不破壞環境的情況下，開採我們所需的礦物呢？

在自然界中，某些被稱為「超積累植物」的植物，能夠吸收比普通植物多百倍甚至千倍的特定金屬，而不會受到毒害。雖然這一特性使它們不適合食用，但卻開闢了一條從土壤中提取金屬的新途徑：植物採礦。這項技術將超積聚植物種植在富含礦物質的土壤中，待其生長後收穫並加工成生物礦石，以提取有價值的金屬。

目前，植物採礦技術正在一些地點進行試驗。在馬來西亞沙巴州聯合國教科文組織世界遺產地京那巴魯公園，研究人員正與村民合作打理一小片Phyllanthus rufuschaneyi種植園。 這種作物每年可收穫一至兩次，經焚燒後能製成富含鎳的灰燼。另外，阿爾巴尼亞的企業家正嘗試利用Odontarrhena chalcidica來擴大並商業化植物採礦。

這個過程或許對生態友好，但並非沒有缺點。植物根系能觸及的範圍通常不超過數公尺，限制了植物採礦可獲取的金屬種類。相比之下，全球最深的礦井可達兩公里以上，足以堆疊三座上海中心大廈。這意味着植物採礦僅適用於土壤中自然存在的金屬，如鎳和銅。效率是另一個障礙。若要滿足當前全球對鎳的需求，植物採礦將需要使用多達1,500萬公頃的土地。然而，作為全球鎳產量超過一半的供應國，印尼的鎳礦開採特許區面積僅92萬公頃。

然而，最大的障礙在於經濟層面。傳統採礦的成本尚未將環境修復、對當地社區健康的影響，以及生物多樣性損失等因素納入考量。因此，計劃實現綠色轉型的企業，需要為植物採礦技術所開採的礦物支付綠色溢價。

儘管植物採礦不太可能取代傳統開採方式，但其發展潛力依然存在。對於土地受重金屬污染的國家與地區而言，植物採礦不僅能帶來經濟收益，還能修復土地，為未來的用途做好準備。同時，這項技術也為金屬濃度過低、不適合傳統開採的礦區創造了新的開發機會。

清潔能源轉型將推動礦產產量倍增。為了滿足日益增長的需求並逐步擺脫化石燃料的使用，傳統採礦業同樣帶來了一定的環境和社會影響。透過提升回收率、材料替代、產品設計及技術進步等途徑，可有效減少對原礦開採的需求。與此同時，植物採礦技術也能為減輕採礦業的影響提供一條可行的途徑。

作者洪藹誠博士是香港地球之友行政總裁。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



01論壇歡迎投稿。請電郵至01view@hk01.com，附上作者真實姓名、自我簡介及聯絡方法。若不適用，恕不另行通知。香港01保留最終編輯權。

