自在秘笈｜尋秦，還是尋家？——《尋秦記》的香港隱喻

【內文含劇透，慎入】《尋秦記》穿越歷史，卻不是「回到過去」，而是關於香港如何在不可逆的時間洪流中，尋找自身位置的寓言。從電視劇到電影版，橫跨20年，電影上映首日即錄得1,129萬港元票房，打破香港歷史紀錄，反映觀眾對「香港敘事情懷」的渴望。



歷史即權力遊戲

項少龍（古天樂飾）作為現代香港特警，意外墜入戰國，成為秦王嬴政（林峯飾）的導師。電影將秦朝統一轉化為現代人可「介入」的過程。項少龍攜帶的現代知識、效率邏輯與公平觀念，與戰國的殘酷權鬥正面衝突，顯示以效率與程序正義為核心的現代文明，面對古代君權暴力的邏輯，往往缺乏實質制衡能力。

Ken（苗僑偉飾）是時光機研發者，因項少龍未能回到現代而蒙冤入獄20年。出獄後，他心懷怨恨，率領特種部隊穿越回古代，企圖顛覆歷史、篡位稱帝，以補償被奪走的人生。Ken像一代被「錯過未來」的人，執着要奪回自己的位置。Ken一行人配備AI變臉裝置，真假秦王反覆易位。其女Galie也變臉冒充成秦王，最終死於真秦王劍下，而Ken則內疚而自盡。

項少龍由試圖改變歷史的導師，淪為洪流中的棋子，凸顯個人意志在歷史蒼涼宿命下的渺小。片中他以師徒情分動之以情，換取家人逃生，並以「順天而行」勸止野心，成為對暴政的最後提醒。

在此，「歷史」並非被發現，而是被建構，暗喻「歷史詮釋」從來不是中立，而是權力產物——藉此回應當代對命運的集體焦慮：如果當初不同選擇，人生是否會改寫？

時空夾縫中的香港

項少龍的穿越隱含鮮明的香港隱喻：從熟悉的現代香港跌入規則迥異的古代中國，正如港人在1997年回歸前後面對身份與環境劇變的失重感。項少龍既非古人，也難返現代，對「家」的思念，映照香港長期在殖民歷史與中國母體之間的掙扎。

他不時夾雜英文的語言風格，構成港式幽默的核心，也呈現文化雜交的身份狀態（Hybridity）——既非全然西化，亦非純粹傳統，在夾縫中生存，正是香港身份的寫照，呼應歷史轉折點的集體迷惘和努力。

女性角色的能動性

從電視劇到電影版本，《尋秦記》成為一個跨世代、跨媒介的敘事文本，女性塑造展現超越時代的性別意識。

琴清作為冷靜理性的存在，象徵知識與判斷力；烏廷芳武藝反叛，性格直率，保留了行動力與情感主動性，成為項少龍在亂世中的情感錨點；善柔作為獨立女刺客，兼具智謀與武力，救項少龍多次，徹底脫離「輔助型女性角色」的傳統定位。

Ken的女兒Galie，尤如一道清泉，她擁有高科技技術與理性，卻被捲入父輩的仇恨與歷史洪流，最終因假扮嬴政而死於權力核心。

電影並未浪漫化她們的命運，而是凸顯她們的積極主體性。

港式敘事與宿命寓言

電影以「選擇」為核心，電影結局也呈現雙重選擇：一是項少龍留在古代，與家人在月色小船上漂流，帶着淡淡哀愁的浪漫；另一個結局，他帶着妻兒回到現代香港，看維港煙花、吃港式點心。兩個結局看似一悲一喜，實則暗示「家」已然變質，「留下」與「離開」皆充滿代價。

片尾播放舊日拍攝花絮，成為一場集體回望——不只是角色與演員的懷舊，更是向香港影視黃金時代致意。古天樂集結原班人馬，延續港片講求義氣、團結與情義的精神。

尋秦，表面是尋找秦朝；更深層的，是當世界不可逆地改變，我們能否守護香港這個「家」的初心。

