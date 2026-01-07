來稿．中六生｜新生代看「觀濱」暴力事件：人情冷漠，值得關注

來稿：謝鈞睿



2026年元旦凌晨，觀塘海濱花園——這個被年輕一代稱為「觀濱」的熱門聚腳地，卻以最不堪的方式開啟新一年。一段原本應充滿喜悅的跨年夜晚，演變成13歲少女對15歲少女的公開施暴：掌摑、飛踢、扯髮、粗言辱罵，過程被多人拍攝並迅速在社交平台瘋傳。警方其後以「襲擊致造成身體傷害」罪名拘捕涉案13歲女童，案件正由觀塘警區跟進。作為局外人的我，對案件詳情不便多說，但人與人之間的冷漠，是最值得我們關注的焦點。



虛擬積怨現實爆發

表面上看，這是一場因感情糾葛與網絡謠言引發的個人衝突。據警方披露，兩名少女相識，施襲者不滿對方曾多次在網上散布針對她的不實訊息（涉及前度關係），積怨最終在面對面時爆發。然而，真正令人不安的並非單純的肢體衝突，而是整個現場的集體沉默與推波助瀾：數十名圍觀者起哄、拍片、甚至有人主動遞上口罩助施襲者遮掩面容，卻無一人上前勸阻或報警。網上片段中，有人笑言掌摑聲「響過碌炮」——整個場面宛如一場心理扭曲的表演。這不僅是兩個少女的悲劇，更是當代青少年群體行為模式的一個縮影。

社交媒體時代，言語的殺傷力早已超越鍵盤。受害少女疑因喜歡對方前男友而在網上散布不利訊息，結果換來現實中的暴力報復。這提醒我們：網路上的「亂講」、「開玩笑」或「報復式發文」，往往不是無傷大雅的表達，而是可能點燃導火線的火星。當仇恨在虛擬空間累積，當事人一旦相遇，情緒失控的機率急劇上升。13歲的年紀，本應還在學習如何管理情緒與人際關係，卻已因一時衝動面臨嚴重刑事後果——「襲擊致造成身體傷害」最高可判監三年，對一個初中生而言，這可能是人生軌跡的永久轉折。

人情冷漠群體失責

更深層的問題在於，「旁觀者效應」的放大。現場眾多年輕人選擇成為「記錄者」而非「介入者」，反映出當下普遍的冷漠心態：覺得「有片就有證據」、「不是我事」、「怕惹上麻煩」。這種「群體失責」的心態，讓暴力在眾目睽睽下被正常化，甚至被當成內容被消費。網民事後的譴責固然激烈，但若當日有人願意大聲說一句「夠啦」、或即時致電999報警，結果或許會截然不同。

警方已明確表態，對暴力採取零容忍態度，並呼籲家長加強留意子女的網上行為與社交圈子。這固然重要，但單靠家庭管束與執法機關並不足夠。學校、社福機構與平台本身，都需要在預防層面投入更多資源：強化網絡素養教育、情緒管理課程、衝突調解訓練，讓年輕人明白「鍵盤後的言語」同樣有後果，「現場的沉默」同樣是共犯。

拒絕成為隱形共犯

新的一年伊始，我們見證的不是慶典，而是警鐘。暴力從來無法真正解決怨恨，只會製造更多傷痕與遺憾。希望這宗「元旦MMA」事件，能促使我們每個人，無論是當事人、旁觀者還是鍵盤上的評論者都停下來反思：我們究竟想成為怎樣的一代？是繼續縱容網路仇恨與群體冷漠，還是勇敢選擇理解、克制與介入？

願2026年，少一點衝動的拳頭，多一點理性的對話；少一點起哄的鏡頭，多一點制止的勇氣。這才是真正值得迎接的新開始。

作者謝鈞睿是一名中六學生，嘗試以GenZ新角度為香港尋求突破，再創輝煌。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



01論壇歡迎投稿。請電郵至01view@hk01.com，附上作者真實姓名、自我簡介及聯絡方法。若不適用，恕不另行通知。香港01保留最終編輯權。

