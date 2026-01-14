來稿｜把握電競熱潮　打造香港獨特新優勢

來稿作者：楊穎健、許劍涵



近年，電子競技（電競）已從一種次文化娛樂，迅速蛻變為一項融合科技、體育、傳媒，以及商業元素的全球性新興產業。國家《「十四五」文化產業發展規劃》明確指出要「促進電競與遊戲遊藝產業融合發展」，而《體育強國建設綱要》亦列明「提升競技體育綜合實力，增強為國爭光能力」等具體要求。從近年國家對電競產業的資源投放、我國電競運動員在國際比賽的優秀成績，以及社會對電競產業的重視程度日增所見，電競產業確實有利於促進國家體育事業高質量發展。



根據《2024年全球電競運動行業發展報告》，過去五年，電競全球用戶激增，尤其是2023年杭州亞運把電競納入正式比賽項目後，產業交流頻繁增長。本地方面，中國香港電競總會（ESAHK）及相關機構一直推動本地比賽、選手培訓、學界活動及產業交流，為香港打下良好根基，港隊電競成員更於杭州亞運《夢三國2》殺入決賽並取得銀牌，反映香港電競產業具備一定發展基礎，亦正在迅速成長。

其實，電競已成為全球年輕人共同的文化語言，對於強調青年發展、尋求與新世代建立連結的香港而言，電競並非單純娛樂，而是一道接觸、理解與培養年輕人的渠道；而且，特區政府曾於早年撥款一億港元以協助推動電競產業發展，當中約5,000萬元用於改建數碼港商場部分空間作為電競比賽及活動空間，反映政府對電競產業的重視；加上，香港電訊和網絡基建完善、市場自由開放，加上跨國企業集聚、國際會展經驗豐富等獨特優勢，倘能夠將電競產業結合商業化模式發展，對於促進電競高度產業化、以至整個體育事業產業化，無疑會帶來更多效益。

主動出擊「以賽促產」

這些年間，內地及全球電競熱潮正急劇升溫。去年11月8日，「2025年王者榮耀KPL年度總決賽」在鳥巢震撼上演，總獎金高達7,000萬元人民幣，逾6萬名觀眾現場收看，創下「最多觀眾的單場電競賽事」健力士世界紀錄，更是國內電競產業發展的重要里程碑；而同年11月9日，英雄聯盟全球總決賽（S15）在成都舉行，同樣是「丁財兩旺」，單場決賽直接經濟效益與間接拉動消費數以億計。在地球上的另一方，沙特阿拉伯以國家資本強勢介入，透過創辦「電競世界盃」（Gamers8及 Esports World Cup（EWC））、投資遊戲公司等舉措，實現經濟多元化的戰略轉型，2024年首屆EWC的總獎金突破6,000萬美元，為電競史上最高。

就香港情況而言，應把握自身所擁有的基礎條件，通過舉辦品牌賽事增加香港電競產業在社會的覆蓋面和國際上的知名度。筆者認為，香港未必需要追求「超高獎金」或「全球最大」之類的噱頭，反而要從有特色、具辨識度、與城市定位相關的國際邀請賽開始，例如「亞洲區邀請賽」、「主題性盃賽」，或者與國際品牌合作舉辦盃賽，都能以舉辦比賽來帶動電競產業的發展，形成「以賽促產」的可持續模式。同時，香港可考慮打造一至兩個中型、可靈活變換用途的電競專用場館，讓主辦機構能穩定落地舉辦賽事。若能成功累積經驗，中長期則可仿效七人欖球賽模式，建立「香港電競大師賽」等標誌性品牌，將其培養成年度城市盛事。

打造「香港電競周」年度盛事

香港具備不少發展電競的先天優勢，包括國際航點密集、酒店配套完善、會展經驗成熟、法律及知識產權制度健全（保護遊戲版權），加上與國際品牌及贊助商連繫緊密，可成為電競在亞洲的重要樞紐。參考沙特等地以主題活動周整合產業資源的模式，特區政府可聯同業界規劃一年一度的「香港電競周」。此活動應超越單純的比賽，成為一個融合競技、展覽、體驗與論壇於一身的綜合性產業盛會，順帶提供平台予各地就電競產業發展深入交流、互相取經。此構思在國際上已有眾多類似的「盛事」的成功例子，如紐約、米蘭等地的 「時裝周」，透過展覽、發佈會、表演與商貿對接，推動整個時尚與消費產業鏈，帶動各產業發展。

筆者強調，香港的「電競周」，可不是與沙特比獎金，而是比文化、體驗與娛樂整合，「錯位發展」尤為重要。核心賽事可採用亞洲邀請賽模式，靠氛圍、體驗、城市吸引力吸引參加隊伍與觀眾；同時，可由專業機構營運大量周邊活動，包括「粉絲見面會」、「遊戲音樂會」等，透過活動帶動香港文娛產業，讓電競成為城市經濟的「流量引擎」。

建立專業教育體系與人才庫

產業的長遠發展離不開本土人才的持續供給。以南韓為例，該國成功打造電競經濟的同時，更設立全球首家專注電子競技的國際學校，展示了電競人才培育如何結合「產、教、研、文化」共同發展，成為南韓電競產業蓬勃的基礎。

香港高等教育和職業教育優勢卓著，又正在發展國際創新科技中心，致力促進「官產學研」四方合作，不但有力與業界合作，開設電子競技管理、賽事營運、電競數據分析、電競媒體製作等學士及碩士課程，培養懂遊戲、懂市場、懂管理、懂法規的複合型人才，更可借助人工智能（AI）研究電競比賽的戰術部署、確保電競比賽的公平性和流暢度，以及研發適用於電競運動員的運動心理學及體育醫學產品，完善產業鏈各個環節。筆者深信，一個健全的人才培養生態，將能吸引更多國際電競機構、「戰隊」乃至遊戲研發公司考慮落戶香港，形成良性循環。

港深共建「前研後賽」電競生態圈

國家「十五五」規劃建議強調推進粵港澳大灣區（大灣區）建設，支持香港更好融入國家發展大局，而這可以從多方面落實。香港毗鄰大灣區，而大灣區正是華語世界最大的電競玩家群體所在地，又匯聚最成熟的遊戲企業與完整產業鏈。以深圳為例，過去十年已多次承辦大型國際賽事，如2021年「英雄聯盟世界賽決賽」，以及今年的「LPL英雄聯盟職業聯賽Grand Finals」都在深圳大運體育館舉行，累積了相當豐富的頂級賽事運營經驗。

作為緊密相連的兄弟城市，香港完全可在此基礎上探索更具前瞻性的合作模式，例如「前研後賽」——讓深圳作為研發與技術中心，而香港則負責賽事營運、商務開發與國際推廣；或是打造「香港主場+大灣區巡迴」的賽事模式，透過跨城聯動提升整體品牌力，提高對國際「戰隊」、贊助商與旅遊市場的吸引力。

大灣區企業實力雄厚，其中騰訊多年深耕電競生態，從職業聯賽、研發、直播到商務體系均臻成熟，形成穩固產業支點。香港若能在此基礎上發展國際賽事平台與高端產業交流樞紐，便能有效發揮「國際化平台+灣區腹地」的雙重優勢，形成互補共贏的區域競爭力。這將是香港推動自身「體育產業化」與「科技創新」的重要路徑，也是大灣區內「文旅」與「科技」產業協同發展的重要體現。

很明顯，電競早已不單純是「打機」或比賽，更是當代青年的社交場域與職業新賽道。筆者相信，對於正尋求新經濟動能、文化產業突破及吸引青年產業投資的香港而言，透過發展電競產業，不僅能為香港經濟注入新動能，更能針對本港青年愛好及興趣，提供更多元化的向上流動機會，讓他們在全球數字經濟的浪潮中找到屬於自己的定位。

