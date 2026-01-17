來稿｜從「呆呆妹」爆火現象　看香港網紅經濟生態的局限

來稿作者：吳建東



內地重慶合川的一名網名「呆呆」的女孩，於1月9日發佈視頻在網上求助稱，因父親年齡大了，擔心1月11日家裏殺豬時按不住，希望有人幫忙。讓她沒有想到的是，當日竟有上千網友聞訊前來幫忙，最終殺了五頭豬。去呆呆家吃刨豬湯竟然成為網絡熱點，而呆呆發佈的那條邀人幫忙按豬請吃刨豬湯的視頻，也令粉絲人數由1600暴增至181萬，直播收入預估超過700萬元人民幣。



一條按豬視頻帶旺一座城

有內地網友提議，此次「呆呆搖人按豬」走紅是在1月11日，三個「1」合起來就是川字，與「合川」諧音，可以把1月11日設立為合川「殺豬節」；還有台灣網友發佈視頻聲稱，正在去合川吃刨豬湯的路上。「呆呆妹」憑「搖人按豬」的鄉土趣味內容，單槍匹馬帶火重慶合川，成為流量與城市文旅深度綁定的典範。這種由個人創意引爆區域關注的現象，在內地互聯網生態中並不鮮見。反觀香港，儘管擁有成熟的娛樂產業和國際化視野，卻鮮少出現這類能夠以個人之力帶動地方話題的現象級網紅。這一反差背後，折射出兩地網紅生態系統的深層差異。

「呆呆妹」式網紅的核心競爭力，在於接地氣的內容共鳴與快速裂變的傳播節奏。其內容源於草根生活，充滿真實煙火氣，既能引發普通網民的情感共鳴，又適配內地短視頻平台的算法邏輯，實現「線上種草—線下打卡—二次傳播」的閉環。而香港的網絡生態存在先天差異：內地網紅經濟依托抖音、快手、小紅書等平台形成了完整的生態系統，這些平台算法傾向於推送具有地方特色和生活氣息的內容，使得「合川」這樣的地方話題能夠迅速突破地域限制。香港雖然同樣有使用這些平台，但其受眾規模有限，更多的受眾者是在使用Facebook 、Instagram 、連登討論區等傳統社區，信息傳播依賴圈層裂變而非平台算法推薦，與內地短視頻的流量分發邏輯格格不入。這種生態差異導致香港內容創作者難以適應「短平快、強互動」的傳播節奏，即便產出類似內容，也難以突破圈層壁壘。

香港社交媒體困於傳播壁壘

政策與市場的脫節，進一步扼殺了流量爆發的可能。「呆呆妹」的成功，離不開地方對網紅經濟的敏銳捕捉與快速響應，而香港在面對「甲亢哥」、「雞排哥」等流量契機時，官方與商家均表現出被動「佛系」的態度。港府仍沉迷於傳統大型活動與老牌名人推廣，對網紅經濟「爆發力強、時效性短」的特質缺乏認知，僵化的官僚程序無法實現快速聯動。與此同時，香港傳統行業依賴固有口碑「吃老本」，多數商家不懂與網紅共建互動內容，即便有旺角雞煲店靠小紅書逆市翻身、元朗大寶冰室肉餅飯針對平台算法靠潮文爆紅等成功案例，也難以形成規模效應，錯失流量變現的關鍵𥦬口。

文化表達與市場需求的御接斷層，同樣不可忽視。「呆呆妹」式內容以普通話為載體，精准契合內地龐大的年輕受眾群體，而香港創作者面臨雙重語言障礙：本地博主多習慣粵語與繁體字，難以融入以簡體字為主的內地平台生態；普通話表達的生疏，也讓其難以傳遞自然的情感共鳴。更重要的是，香港創作者對內地受眾的興趣點與情緒需求缺乏精準把握，選題多聚焦本地生活或垂直領域，難以產出具有普適性的爆款內容。反觀內地網紅，深諳「情緒價值」的重要性，無論是「按豬」的趣味互動，還是雞排哥的幽默服務，都能精準擊中受眾心理。

官商需要更新網紅經濟認知

此外，變現路徑的差異也影響了內容導向。香港IP市場呈現「小眾垂直、高客單價」的特點，兩萬粉絲的素人博主便可憑藉保險、醫美等領域的商單月入數萬元，這種變現模式讓創作者更傾向於深耕垂直賽道，而非追求破圈的大眾流量。而內地網紅經濟的規模化變現，依賴於海量帶來的商業合作與文旅聯動，激勵創作者持續產出具有傳播力的大眾化內容。

香港並非缺乏網紅經濟的潛力，其地域信任優勢與內容藍海仍有挖掘空間。但要誕生「呆呆妹」式網紅，需打破三重枷鎖：官方需更新對網紅經濟的認知，建立快速響應機制；行業端需主動擁抱新媒體，學會設計互動場景與流量承接；創作者則要跨越語言與文化鴻溝，精準對接內地市場需求。唯有讓流量基因與城市特質實現同頻共振，香港才能在網紅經濟的浪潮中，找到屬於自己的破圈之路。

挖掘城市肌理實現同頻共振

「呆呆妹」帶火合川，是個人魅力、鄉土情懷與新媒體傳播規律的完美結合。香港並非沒有人才，也並非沒有值得挖掘的故事，深水埗的市井生活、離島的漁村文化、西九龍文化區、啓德體育園新地標，還有那些街頭飲食的傳𠄘故事，都蘊藏着待挖的寶藏，要湧現長洲打漁妹、西九文化叔、啓德體育哥、深水埗阿伯的類似網紅也不是什麼難事。

然而，要產生類似的效應，或許需要香港的創作者們更多地關注腳下這片土地的「肌理」，挖掘那些被忽略的社區故事和人文情懷，用更接地氣、更真誠的方式去表達和連接。當香港的網紅們開始不只關注「買什麼」、「去哪裏玩」，而是開始講述「我是誰」、「我們從哪裏來」的故事時，或許就能找到屬於香港的「合川」，並憑此煥發新的城市魅力。

作者吳建東是「就是敢言」執委，「城市智庫」評論員。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



