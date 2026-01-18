來稿｜為何AI仍然無法取代供應鏈人員決策?

來稿作者：戴智康、袁尚文博士



在全球供應鏈重組的劇烈震盪中，AI正以驚人的速度滲透企業營運。從需求預測到路徑優化，從自動化倉儲到即時監控，AI的能力已成為企業提升效率的核心關鍵。然而，當世界愈依賴演算法，供應鏈的另一面卻愈見清晰，是真正決定企業能否在危機中適者生存，這不是AI技術，而是人的智慧。



這並非對科技的否定，而是一個更深層的現實：供應鏈的本質，是一場關於判斷、責任與價值的旅程。AI能計算，但不能承擔後果；能預測，但不能理解人性；能優化，但不能創造。這些差異，正是人類在供應鏈中不可被取代的根本原因。

無可否認，AI在供應鏈中的價值巨大，甚至改變傳統企業營運和供應鏈運作模式。供應鏈每天產生海量資訊：訂單、庫存、運輸、天氣、港口擠塞、經濟和匯率波動等，AI能在數秒內處理人類需要數小時甚至數天才能分析的資料。AI能透過歷史數據、季節性、消費行為等因素預測需求，減少缺貨與過量庫存。

配合AI，自動化降低營運成本；倉庫機械人、智能分揀、路徑優化，讓企業能以更少的人力完成更多的工作。AI能24小時監察供應鏈狀態，並在異常發生時即時發出警報，提升即時監控透明度。這些能力，讓AI成為供應鏈的「超級副駕」。但副駕永遠不是車長，因為真正的決定權，仍然掌握在人手中。

在現今AI的限制下，「人」的決策仍不可取代。AI能識別異常，但無法處理異常。當貨物因文件缺失被海關扣留，AI只能提示「延誤」。

真正的解決方案來自人類：例如：與海關交涉、補齊文件、評估合規風險、與客戶溝通和重新安排運輸等工作。AI仍未能理解「時間窗口」的重要性，也無法在壓力下作出取捨。危機處理是一種責任，而責任不能外判給演算法。

再者，疫情期間，全球供應鏈大受衝擊，但真正撐住企業的，是人與人之間的信任。供應鏈的韌性，來自供應商願意「讓貨」、物流商願意「插單」、客戶願意「等多一天」的特殊安排，這些都不是AI能做到的。

AI可以模擬語氣，但無法建立商業關係和信任。而且，供應鏈決策往往牽涉價值觀，而非單純的成本計算。這些創新不是單靠演算法，而是人類對市場、文化與風險的深度洞察，建構的新機遇。

其實，AI與人類的真正關係不是取代，而是重分工。未來最有效率的供應鏈，不是全自動化，而是「人機協同」。AI負責數據、自動化、監控及預測。人類負責判斷、創造、協調、決策及承擔。AI會取代的是不願學習、只做重複性工作的崗位；AI會提升的是具備系統思維、溝通能力與判斷力的專業人才。

未來，AI能幫我們看得更快，但只有人類能看得更遠。AI能幫我們做得更準，但只有人類能做得更對。在這場人機協奏的供應鏈改革中，要學懂利用人工智能技術，才能造就人更智慧的決策，掌握先機，成就未來！

作者戴智康是香港理工大學國際航運及物流管理理學碩士；袁尚文博士是香港理工大學專業及持續教育學院高級講師及組合課程統籌。



