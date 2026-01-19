筆凱．傑語｜香港經濟破局之路一：創科規劃的改革與探索

筆凱傑語｜郭凱傑

作為國際金融中心，香港的經濟發展多年來依靠金融、地產和服務業。面對全球變局和國家高質量發展的趨勢，香港經濟要真正破局、迎來新生，創新科技是關鍵一環。新質生產力是國家「十五五」規劃中的重要戰略，香港可以發揮「超級增值人」的角色，務求匯聚全球創科資源和人才，連接內地市場，成為大灣區創科樞紐。不過，香港雖已推動創科多年，但不少專家都指出，香港創科相對生產總值的佔比依然偏低；究其原因，政策規劃上還存在不少痛點。



這個《香港經濟破局之路》系列共六篇文章，希望和一眾讀者一起探討創科規劃上的痛點和破局方向，並提出建議。當中包括大學作為科研發動機的作用、創科企業面對高昂成本的挑戰、如何撬動社會資本支持初創，以及培養及吸引人才的思考。在「愛國者治港」已經穩穩落地的今天，香港經濟要大破大立，創科正是通往未來發展的鎖匙。

香港創科的亮點與隱憂

香港在推動創科發展方面絕對有本錢。根據《2025年全球創新指數》的創科集群排名，「深圳—香港—廣州」集群首次躍居全球第一，國際專利申請量佔全球9%，科研論文上擁有巨大優勢。這說明香港的科研優勢和法律制度跟內地的科技資源結合起來威力巨大。香港可以北部都會區和河套深港創科合作區作為主戰場，把全球資金和人才引進來，形成面向大灣區、輻射全球的高端產業群。

然而，亮點背後也有不少隱憂。近年來，政府雖然已經努力吸引全球企業來港，但不時出現「簽了備忘錄就沒下文」的狀況：往往沒有系統性追蹤這些企業的投資成果，比如對本地GDP、就業和研發的貢獻，也未能引導他們融入香港的重點產業，讓很多機會白白溜走。

以深港的跨境流動規則為例，河套創新園區歷經諸多阻延之後終於開園，但人才、數據和樣本過關的規定還沒落地，企業怎麼敢大膽投資？要吸引企業投資，政策必須先行，方能創造具確定性的投資環境。此外，一個創科項目從規劃到落地，涉及多個部門：批地、基建、審批，決策鏈條冗長。傳統的政府分工模式，難以實現「產業帶動、基建先行」的目標。如果繼續這樣，香港怎麼在灣區競爭中脫穎而出？

從北都入手大膽改革

要解決這些痛點，不能小修小補，得大破大立。首要抓手就是北部都會區：業界視它為香港新型工業化的最後窗口。但現在的北都統籌辦公室，多停留在倡導和協調層面；2025年施政報告已經成立北部都會區發展委員會等一系列委員會，但本身並不是一個執行部門，同樣未見有強有力的跨部門執行權限。在政府面對財政壓力的局限下，項目推進未免給人過慢的感受。

要提速推動創科區域發展，必須像深圳前海管理局或新加坡裕廊集團那樣有法定的管理局，統一負責規劃、土地、招商、基建和財務。管理局可以用產城融合的模式，明確功能區塊、產業鏈布局和項目時間表。給目標企業專屬稅務優惠和租金減免，還能像機場管理局那樣靈活發債，用租金收入自負盈虧。更重要的是，把北部都會區變成跨境政策試驗田，先釐清人才、數據和樣本的過關規則，建立長期評估機制。政策先於土地，才能讓企業安心落戶。針對河套區的跨境堵點，則可以試行「白名單+沙盒」制度，對跨境數據、人體樣本和科研設備實行清單管理和快速審批，甚至以備案方式過境，降低合規成本和時間。

至於部門協調方面，則可對試點項目實行「一站式」管理：即指定一個牽頭部門當「項目管家」、統一審批時限和標準，縮短流程，提高確定性。

香港經濟要破局不能只靠服務業，而需有實實在在的產業支撐。北部都會區能創造高薪職位、吸引全球人才，更可形成高端產業集群，輻射大灣區乃至全球；打通跨境通道，方能讓香港的法律和科研優勢與內地的製造力完美結合。當然，改革不是一蹴而就：政府已經逐漸突破傳統思維，但依然需要社會各界一同協作，讓改革更接地氣，確保發展時間表能夠落到實處。

下一篇文章，我們來聊聊大學如何成為創科的發動機。

