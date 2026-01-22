黃遠康｜在政治正確與世界視野中找平衡：論高中歷史科課程改革

來稿作者：黃遠康



去年10月，正當社會的焦點放在立法會換屆選舉之時，另一值得全民關注的議題醞釀改革，那就是教育局提出優化高中中國歷史科及歷史科的課程修訂，並將於2027/28學年正式實施。對於高中中國歷史科的改革，由於改動地方不算太大，筆者亦沒有什麼意見。然而，對於歷史科的課程內容變動，則因幅度太大而令人認為有可以商榷之處。



課程架構的範式轉移

總括而言，是次優化方案主要改動之處有三點。

第一，刪減其他國家及地區的主題部分。現有課程較為重視20世紀亞洲各個地區的歷史進程，除了有日本、東南亞史外，亦有香港史內容；至於新課程則刪減了中國以外的國家或地區專題史部分，其他國家的發展內容都精簡或合併在其他主題，例如二次大戰或冷戰史之中，只保留日本軍國主義、東南亞獨立運動、香港都市化及經濟發展等較簡化的內容。

第二，縮減冷戰之後的歷史部分。冷戰固然是以美國及蘇聯為首的兩大陣營對抗，但是當中亦涉及其他地方的區域性戰爭，例如以巴衝突、巴爾幹半島危機等。但是，相關內容將只會是新課程中的一小段落，而不設專題深入探討。另外，冷戰期間，兩大陣營雖然劍拔弩張，不過促進和平和繁榮的協作，例如區域性的經濟組織、聯合國等，亦是這段時期的重要部分。可惜的是，有關內容由過往的必修內容改為選修單元。

第三，課程由宏觀地主要學習亞洲及歐洲的歷史進程，改為以中國或華人為視角觀察世界。過往歷史科分成五大單元，中國部分只佔其一。而新課程則設三大必修單元，中國史的比例有所上升。另外，其他單元亦會加入更多國家元素，例如在冷戰部分，就有由國家主導的不結盟運動以及爭取恢復聯合國地位等外交內容；至於在選修部分，則加入十九世紀海外華人的經歷，分析他們移居外地、當地族群發展等特色，讓國家、華人在課程中的份量更加顯著。

以史為鑑的比較優勢

筆者絕對同意，優化後的歷史課程，具備培養學生準確認識國家歷史的方針，建立更好的民族認同與歸屬感。然而，任何課程改動的宗旨，都是應該鼓勵學生吸收更多知識，開闊思維和眼界。歷史科作為縱觀全球歷史發展的一門學科，應該提供更加廣闊、宏觀的視野和內容，讓學生接受愛國主義教育的同時，亦可以更加掌握世界局勢的演變。

猶記得筆者當年修讀預科歷史時，最先學習的，就是奠定日後歐洲格局，發生在1815年的維也納會議。除了宏觀的內容外，也有個別國家的歷史，例如19世紀中葉的意大利和德國統一運動、19世紀中期至20世紀初的俄國史、1860年代至二次大戰結束的日本史等，從而對現代有影響力的國家的進程有基本認識，亦更加容易理解當今區域性衝突的源由。

改革課程令學生更加掌握國家歷史乃是必要之舉，但是這項目的與學習更加宏觀的內容並不相悖。例如日本史的部分，繼續保留明治維新的內容，與同時代的清政府變法運動做比較，就可以讓學生明白帝制的腐敗，從而更加認同中國共產黨帶領新中國的必要性及其發展成就；至於戰後經濟的快速崛起，亦可結果當時冷戰格局形勢，強調美國在背後推波助瀾，並不斷在世界各地挑撥矛盾，從而讓學生更加理解當今中美鬥爭的格局，以及更加同情第三世界的處境。

全球眼光的愛國一代

因此，筆者認為，在優化課程的基礎上，可以進一步調整內容，讓學生成為既有愛國情懷，兼具國際視野的青年。例如在選修單元中，可以考慮加設個別重要國家過去一至兩個世紀的演變，例如俄國、美國、日本等，讓學生更加了解這些國家在國內與國外的政治博奕中，如何影響著世界歷史的發展。另外，歐洲作為過去兩個世紀，國際政治舞台上的重要角色，其經歷亦不容忽視。筆者建議可以由1848年歐洲革命或1850年代的克里米亞戰爭作為起點，令學生更加容易理解民族主義興起的前因後果，有助更好理解兩次大戰爆發的成因之外，亦可以對歐洲這個重要持份者以至全球政治經濟格局有更深入的認識。

美國學者洛溫曾經推出一本著作名為《老師的謊言：美國歷史教科書中的錯誤》，解釋為何愈來愈少美國學生修讀歷史科，除了因為教師的演講技巧不足、無法讓學生建立興趣之外，亦與內容的不足有關，例如過份精簡、令人難以理解前因後果；過份揚善隱惡，傾向省略早期美國白人的暴行；過份強調白人的貢獻，較少提及其他種族人士的事蹟等。可見，歷史科內容的深度與廣度，會直接影響學生的興趣和吸收。香港作為一個國際城市，如果我們希望未來一代成為有全球眼光的愛國愛港青年，就應該更好編排課程內容，讓學生甚至社會都可以受益。

作者黃遠康是西貢區議員，香港青年事務發展基金會研究主任。



