來稿｜「美食之都」進化論：三大轉型策略提升軟實力

來稿作者：張淑鳳、劉健宇



香港素有「美食天堂」美譽，多元飲食文化既是香港魅力所在，也是寶貴的經濟資產。《2025年行政長官施政報告》提出多項措施，涵蓋旅遊、餐飲、營商、食品產業等發展範疇，為鞏固「美食之都」地位開創新局面。然而，要真正將美食優勢轉化為持續的競爭力，香港需要制定更系統化、具前瞻性的整體策略。



香港青年協會「青年創研庫」早前發表的《為鞏固「美食之都」享譽尋出路》研究報告，深入探討本港作為「美食之都」的優勢、面對的挑戰與新機遇，並提出多項可行建議。筆者參考報告內容，結合近年觀察，提出三大策略，以提升香港美食軟實力。

設「美食發展專組」統籌推廣策略

《施政報告》提出發展「盛事+旅遊」，香港旅遊發展局推出升級版「香港美酒佳餚巡禮」，加強向全球宣傳香港多元酒吧餐飲與國際「美食之都」的魅力，並分階段美化蘭桂坊和附近街道，推動「社區營造」。這些措施有助鞏固香港現有優勢，惟目前美食推廣工作涉及多個部門，如文化體育及旅遊局負責旅遊發展，透過旅發局推廣美食活動；每年的美食博覽則由商務及經濟發展局轄下的香港貿易發展局負責。政策措施分散於不同部門，難以形成協同效應。

要真正發揮香港美食軟實力，需要更高層次的統籌協調。韓國的經驗值得借鑑，當地成立法定機構「韓國食品振興機構」，專責發展及推廣傳統美食，成效顯著。我們建議當局可考慮分階段推進，短期內成立「香港美食發展專組」，統籌美食及食品發展的整體策略及定位，深化多元飲食文化、港式風味、中國八大菜系等文化底蘊的推廣；推動「旅遊+美食」創意融合，將文化旅遊與美食體驗有機結合。長遠而言，可研究設立專責法定機構的可行性，確保政策的延續性和執行力。

為助業界在國際競爭中突圍而出，當局應積極推動與國際認證機制的對接，協助符合正宗烹調標準的餐廳食肆取得菜系發源地權威機構認證。泰國商務部「泰精選計劃」便是成功案例，為海外泰國餐館及泰國食品提供官方認證。香港若能建立類似機制，既可提升食客體驗，更可打造「足不出港，食勻全球」的獨特品牌優勢。

對接「地理標誌」制度開拓市場新機遇

《施政報告》提出在北部都會區內的香園圍口岸一帶預留土地發展「食品產業園」，推動「香港食品」的產業發展，長遠推廣「食品製造+旅遊」；當局亦計劃加強本地食材競爭力，為本地漁農產品建立統一新品牌、完善的認證及追溯制度，提高產品辨識度和品牌價值。這些措施與近年內地為保護源產地優質產品而推出的「中國地理標誌」制度理念相近。

國家知識產權局2021年印發《地理標示保護與運用「十四五」規劃》，提出「推動在地理標示保護機制下，強化初級農產品、加工食品、道地藥材、傳統手工藝品等的保護」。為提升「香港食品」的競爭力，在鼓勵更多批發商、酒店業與餐飲業採用本地品牌的同時，若「香港食品」能夠獲得內地「中國地理標誌」認證，將對香港食品輸出至內地及海外產生積極作用。因此，當局在制訂政策時，可積極協助香港產品在「中國地理標誌」制度下獲得認證及保護。

值得一提的是，《施政報告》提出加強推進穆斯林旅遊的「認證、教育和宣傳」策略，鼓勵業界推出更多穆斯林旅客友善設施及餐飲等，其中旅發局將資助餐廳申請清真認證。這項措施既有利吸引境外穆斯林旅客，也照顧本地穆斯林群體需要，體現香港作為國際都會的包容性。

推行友善標籤照顧多元飲食需要

正如我們的研究指出，顧客在美食體驗時更着重個人化體驗。現時本港設有「有營食肆」運動及「少鹽少糖食店」計劃，鼓勵餐飲業參與推廣健康菜式。當局可參考相關經驗，推出「多元飲食友善標籤計劃」，制定涵蓋低碳、素食、清真及特殊飲食需要（如過敏）等多元標籤——這些均是外地市場較為常見的飲食需要。

符合相關標準的餐廳可獲得「多元友善食肆標籤」，並在餐牌上清晰標示合符規格的菜式。長遠可逐步提升標籤計劃，例如進一步在餐牌上標示含食物過敏、宗教禁食的食材資訊。此舉有助展現國際大都會的專業形象，建立多元飲食友善文化，讓海內外旅客「感到貼心，吃得安心」。

香港「美食天堂」的美譽得來不易，是幾代人努力累積的成果。當局除深掘其經濟價值，亦應將「美食」視為重要的城市軟實力，助力香港建設「國際高端人才集聚高地」、推動「國際創新科技中心」等策略發展，深化國際交流。

人才競爭日趨激烈，生活質素成為吸引和留住人才的關鍵因素。香港若能讓來自世界各地的人才「食得好」，自然願意「留得久」。美食滿足味蕾的同時，更承載著文化認同、生活品質、城市溫度。善用這一獨特優勢，香港定能在國際競爭中保持領先地位，寫下「美食之都」的新篇章。

作者張淑鳳是香港青年協會督導主任；作者劉健宇是青協青年研究中心研究員。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



01論壇歡迎投稿。請電郵至01view@hk01.com，附上作者真實姓名、自我簡介及聯絡方法。若不適用，恕不另行通知。香港01保留最終編輯權。

