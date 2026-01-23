仲點論政｜大型機場對經濟增長至關重要

仲點論政｜劉仲恒醫生



現位於赤鱲角的香港國際機場於1998年正式啟用。上世紀90年代，香港正從建造業向金融和服務業轉型。1995年，香港人口為630萬，到1999年，已增至690萬。航空運輸方面，瓶頸問題日益顯現，建造新機場迫在眉睫。原啟德機場位於人口密集的市區，擴建已無可能。其規模受限，導致嚴重擁堵、航班延誤、安全隱患及噪音污染，阻礙了香港作為重要國際樞紐的經濟增長。



大型機場與經濟發展緊密相連。近年來，大型機場已成為全球化互通經濟的基石。放眼全球，十幾個大型機場項目正在建設。各國政府積極競建大型機場，不僅為擴大運力，更期望借助航空運輸爭奪全球投資。顯然，大型樞紐機場不僅是旅客和貨物往來的門戶，更是推動經濟增長、創造高技能就業崗位、吸引外國直接投資、促進貿易及鞏固區域發展的核心動力。

近來去過北京的人都知道，如今北京使用的是大興機場。該機場的啟用，帶動了一個物流創新區的發展，為周邊地區創造了數十億美元的投資和就業機會。同時，大興機場作為核心基礎設施，亦為國家經濟穩步發展提供支撐；在2025年國家實現5%國內生產總值 （GDP）增長率的過程中，發揮了重要的交通樞紐與物流保障作用。在中東迪拜，當地政府目光更為長遠，正計劃建造世界最大機場，規劃年旅客吞吐量達2.6億人次，貨運吞吐量1,200萬噸。當地政府將為此機場投入350億美元，建成後，除了擁有400個登機口和5條平行跑道外，還將配套一座可容納100萬居民及全球物流企業的機場城。

在剛過去的2025年，香港國際機場表現出色。據機場管理局公佈數據，去年機場客運量增長15%，達6,100萬人次；飛機起降量同比上升8.7%，接近40萬架次；貨運量同比增加2.7%，高達507萬噸。香港定位為國家面向國際的門戶和國際大都會，若無大型機場，這些定位目標難以實現。

大型機場可有力推動地區經濟發展。據航空運輸行動組織資料，2023年，全球航空運輸業創造約8,650萬個就業崗位，其中包括1,160萬個直接崗位、2,040萬個間接崗位、1,720萬個衍生崗位及3,730萬個旅遊業相關崗位。2023年，航空業經濟貢獻總額達4.1萬億美元，預計到2043年將增長一倍至8.5萬億美元，約佔全球GDP的 1%。

因此，大型機場對香港經濟的貢獻不容小覷。何況香港是大灣區最國際化的城市，不斷增長的國際航線可與區內乃至全國機場形成互補，更好地扮演門戶角色。

