來稿｜特朗普達沃斯演講：當19世紀殖民舊夢遇上21世紀多邊現實

來稿作者：李頴彰



2026年瑞士達沃斯世界經濟論壇本應是全球政經領袖共商人類未來的嚴肅殿堂，然而美國總統特朗普長達70分鐘的演講，卻將這場國際盛會異化為一場充斥着商業恫嚇與「地產經紀式叫賣」的鬧劇。這場演講不僅未展現出超級大國應有的戰略定力與道德擔當，反而赤裸裸地暴露了華盛頓當局將國際公法與主權尊嚴徹底商品化的極端功利主義思維。當一個國家的最高領導人將地緣政治簡化為土地兼併的粗暴邏輯，並試圖以19世紀的殖民擴張舊夢來挽救21世紀的霸權衰落時，這無疑標誌着美式霸權已經從二戰後的「秩序維護者」，退化為全球穩定的「破壞者」與「掠奪者」。



土地兼併的荒謬邏輯

特朗普在演講中公然重提「收購格陵蘭島」的計劃，並將此視為美國國家安全的剛性需求，這種視他國領土為待價而沽的樓盤、視主權國家為可隨意併購的資產思維，是對現代國際法體系中主權平等原則的公然踐踏。他不僅無視格陵蘭島原住民的意願與丹麥政府的主權地位，更荒謬地將這塊擁有豐富稀土資源與戰略價值的土地，視為其個人商業版圖的潛在擴張對象。這種將國家戰略矮化為房地產交易的行徑，反映出特朗普政府在面對全球地緣政治變局時的戰略焦慮，試圖透過掠奪他國資產來掩飾本國的困境，甚至不惜以犧牲盟友利益為代價來填補自身的戰略虧空。

更為令人莫名其妙的是，特朗普為了實現這荒誕的購地計劃，竟然對丹麥及歐盟發出具體的關稅威脅。從法律角度審視，這種以經濟制裁為手段強迫他國割讓領土的行為，實質上構成一種脅迫性交易，在契約法精神中本應屬於無效且違法的行為，但在美國優先的單邊主義大旗下，卻被包裝成維護國家安全的必要手段。這種做法不僅嚴重違反了世界貿易組織的規則，更將國際關係退回至弱肉強食的叢林法則時代。當關稅大棒成為外交談判的常規武器，當經濟脅迫成為大國博弈的標準配置，全球貿易體系的穩定性與可預測性將蕩然無存，各國將不得不重新審視對美經貿關係的風險與成本。

關稅大棒下脅迫交易

在特朗普的「地產外交」邏輯中，傳統的盟友關係也被徹底異化。他公開羞辱「北約」，將這個曾經標榜為價值同盟的軍事組織貶低為一種赤裸裸的保安服務合約。在他眼中，美國不再是盟友安全的保障者，而只是收取保護費的保安公司老闆，而歐洲各國則淪為必須按時上繳保護費的客户。他暗示若不配合土地割讓或支付高額軍費，美國將單方面撤回安全承諾甚至施加經濟制裁。這種視盟友為客戶的行徑，徹底粉碎了西方世界長期標榜的民主自由價值觀同盟的虛偽面紗，迫使歐洲各國不得不重新思考戰略自主的必要性。當大西洋兩岸的裂痕因利益分配不均而日益擴大時，美國在西方世界的領導力也隨之崩塌，這恰恰為構建一個更加多極化、更講求平等互利的國際新秩序提供了歷史性的契機。

在環球科技競賽上，特朗普的言論同樣充滿了自相矛盾與虛張聲勢。他宣稱美國在人工智能領域遙遙領先中國，並試圖以金融資本的繁榮來掩蓋實體產業的空心化。然而事實上，雖然美國在大型語言模型與算法專利上仍保有先發優勢，但其將科技發展的重心過度傾斜於虛擬經濟與股市泡沫的堆砌，忽視了人工智能在工業自動化、基礎設施建設及社會治理等實體經濟層面的深度融合與應用。相比之下，中國在數據規模的積累、應用場景的廣度以及將人工智能技術轉化為製造業升級動力的執行力上，展現出了更為紮實且具備長遠戰略眼光的發展路徑。這種全產業鏈的優勢與實體經濟的深厚底蘊，才是科技競爭力的真正源泉，而非僅僅停留在資本市場的數字遊戲之中。

封鎖禁令難掩科技短板

特朗普一方面高喊科技領先，另一方面卻不得不透過極端的出口管制與芯片禁令來遏制競爭對手，這種行為本身就構成了邏輯上的悖論。若真如其所言般強大自信，何須動用行政手段干預市場自由？這恰恰反映出華盛頓政府對於自身科技霸權根基動搖的深層恐懼，以及面對一個擁有強大內生動力與自主創新能力的競爭者時所產生的結構性無力感。這種以政治手段打壓商業競爭的做法，不僅損害了全球科技產業鏈的協同發展，更激發了競爭對手加速自主研發的決心與步伐。封鎖與制裁從來無法阻擋科技進步的潮流，反而往往成為推動後發國家實現技術跨越的催化劑。

更為諷刺的是，特朗普將美國的經濟未來押注於加密貨幣這充滿投機屬性的資產類別上，甚至揚言要讓美國成為世界加密貨幣之都。這種將國家信用與高波動性的虛擬資產掛鉤的決策，無異於將全球第一大經濟體轉型為一座巨大的賭場。在實體製造業回流乏力、基礎設施日益老化的背景下，過度金融化只會加速美國經濟的脫實向虛，加劇貧富懸殊與社會撕裂。與此形成鮮明對比的是，那些堅持科技向善、專注於實體經濟賦能的發展模式，雖然在短期內可能不如金融泡沫般耀眼，但卻具備更強的抗風險能力與可持續性。特朗普試圖以比特幣的價格波動來衡量國家競爭力的做法，不僅是對經濟學常識的漠視，更是一種逃避結構性改革責任的政治投機，這預示着美元霸權在未來可能面臨的信用危機，將不再僅僅源於外部挑戰，更多是源於其內部貨幣政策的失控與價值錨點的迷失。

西方文明現精神危機

特朗普在演講中對中國的態度同樣充滿了「精神分裂」式的矛盾。他一方面不得不承認中國在某些領域的成就，甚至在口頭上對國家領導人表示尊重，試圖維持一種表面上的「友善」；另一方面卻又揮舞着關稅大棒，威脅要逼迫在中國設廠的美國製造業回流。這種「一啖砂糖一啖屎」的外交手段，試圖透過製造混亂與不確定性來獲取談判桌上的籌碼，但卻嚴重低估了中國政府與人民的戰略定力與智慧。中國在面對外部壓力時，始終堅持做好自己的事情，透過深化改革、擴大開放以及推動高質量發展來應對各種挑戰。這種以自身為主、穩紮穩打的戰略風格，與特朗普那種朝令夕改、缺乏連貫性的政策形成了鮮明對比，也讓國際社會更加看清了誰才是全球經濟穩定的維護者，誰又是麻煩的製造者。

從更深層次的文化與價值觀角度來看，特朗普的演講暴露了西方文明在現代化進程中遭遇的精神危機。他將西方的繁榮歸結為某種特殊的文化繼承，卻對這種文化中包容、開放與理性的核心價值視而不見，反而將其扭曲為排外主義與種族優越感的藉口。他對移民問題的攻擊以及對所謂失敗文化的貶低，不僅缺乏基本的人文關懷，更是在煽動社會仇恨與對立。這種狹隘的文明觀無法適應全球化時代多元共存的現實需求，也無法為人類社會面臨的共同挑戰提供有效的解決方案。相比之下，倡導文明互鑑、構建人類命運共同體的理念，顯然更符合歷史發展的潮流與人類進步的方向。

2026年達沃斯論壇上的這場鬧劇，絕非美國再次強大的信號，而是其霸權體系步入晚期的一種病理反應。當一個國家的最高領導人無法在國際舞台上提供公共產品，反而沉迷於掠奪盟友資產、製造貿易壁壘與吹噓虛擬財富時，其所主導的國際體系便已失去了道義上的合法性。特朗普式的地產外交或許能透過極限施壓換取短期的戰術利益，但卻在戰略上透支美國僅存的國家信譽，加速全球南方國家及歐洲盟友的離心傾向。世界正處於百年未有之大變局當中，舊的秩序正在瓦解，新的秩序正在孕育。歷史的車輪正轉向那些願意尊重主權、倡導互利共贏且深耕實體經濟的新興力量，而那種試圖用19世紀的殖民舊夢來挽救21世紀霸權衰落的嘗試，註定只能成為國際外交史上的一段荒誕註腳，警示着後人：一個缺乏道德底線與長遠眼光的帝國，終將在自編自導的幻象中走向孤獨的黃昏。

作者李頴彰是執業律師，熟悉民事訴訟和刑事訴訟事項。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



