來稿｜新加坡「規劃之父」劉太格——宜居城市推手，新中友誼使者

素有「新加坡城市規劃之父」美譽劉太格（Liu Thai Ker）博士，於2026年1月18日與世長辭，享年87歲。噩耗一出，各界紛紛表示哀悼。在深表惋惜之餘，也讚揚劉太格不但是宜居城市的推手，也是新中友誼的使者。他不但為新加坡的城市建設立下汗馬功勞，也為中國的城市規劃作出許多貢獻。



放棄名所回歸故土

1962年，劉太格畢業於澳大利亞新南威爾士大學建築系後，前往美國耶魯大學城市規劃系深造，取得碩士學位並獲頒「帕森紀獎」。畢業後，他受聘於世界頂尖、著名華裔美籍建築師貝聿銘的建築事務所。能加入世界一流的建築事務所，是許多人夢寐以求的職業生涯規劃。但劉太格有更大的使命感，就是回國建設新加坡。

他在1969年返回新加坡，加入「建屋發展局」，負責領導設計與研究部門，可說是貢獻良多。特別是在為新國人民解決住屋問題上，付出許多心血。在任建屋發展局首席建築師和首席執行官，就負責監管23個新鎮如大巴窯、宏茂橋、勿洛、紅山、淡濱尼、裕廊東與西、武吉巴督、蔡厝港等和50多萬套住房及相關配套的開發工作。

星洲組屋幕後推手

他幾乎監管了整個新加坡政府組屋的規劃與建造，讓政府推出的「居者有其屋」政策獲得充分落實，新加坡也成了「煥然一新」的城市。那些新市鎮一切生活所需的基礎設施都樣樣齊全。如農貿市場、食物中心、咖啡店、面包店、雜貨店、超市、醫療診所、托兒所、運動場、兒童樂園、學校等等。就如麻雀雖小五臟俱全，新鎮雖大，設施應有盡有。人民只要在所居住的市鎮里，無須舟車勞頓到市區，就可以解決日常生活中的所需。

新國的公共住屋發展成為一個大規模、高質量和宜居的住房模式，不但在國際上獲得認可，更成為許多國家政府官員取經的現成樣板。現今，新國人民有80%的居民住在設計新穎、設施完善的現代樓房，周遭環境整齊有序，小徑走道青蔥翠綠，這些細節規劃，都與劉太格的奉獻與付出息息相關。

總體規劃指引方向

劉太格在擔任市區重建局首席規劃師和首席執行官，領導市區重建局制定《1991年概念總體規劃》，為歷史街區、老建築、店屋等加以保留。如牛車水、小印度、甘榜格蘭、武吉士等保留區，呈現不同的文化風采，旅遊景區，深受旅客的喜愛、打卡。30年後，其總體規劃，不但獲得充分肯定，甚至成為指引方向。

在新加坡，除了現代公共住屋外，劉太格還有許多設計的建築物獲得好評。如新加坡的網紅橋，亨德森波浪橋（HendersonWaves），獲得「總統設計獎」。很多海外遊客也慕名而至睹其風采，它甚至吸引了不少外國攝影愛好者前來拍攝創作。

還有，新加坡濱海灣郵輪中心，是另一個地標。當大型遊輪緩緩駛入新加坡港，遠遠望去，映入眼簾的是一座長335米寬120米的造型獨特的海灣郵輪中心建築，外觀上看猶如後浪推前浪。劉太格總把藝術融入建築設計中，讓建築物更有「人文氣息」。

守護中國城市根魂

劉太格也是中國駐新加坡大使館和新加坡中國文化中心的總設計師。可見，中國政府對劉太格的信任，更是對新加坡的充分肯定。

在中國，劉太格是60多個城市的規劃顧問，為中國帶來合理的設計理念和風格。自1988年起擔任福州市政府市規劃顧問，積極投身於福州市城市總體規劃和長樂國際機場的工程設計，為推進福州市向國際化都市邁進做出積極的貢獻，1994年因此榮獲「福州市榮譽市民」稱號。1992年受聘於上海市陸家嘴中心地區規劃及城市設計國際咨詢委員會高級顧問委員會委員，1999年擔任上海經典建築評選委員會委員。

劉太格在城市規劃中對保護舊城區（建築）、自然生態（湖泊、水道）都是堅持到底。他「重視自然、保護舊建築、愛護生態」的理念，在受邀到中國多個城市規劃時，這理念得到充分體現。如中國廈門的篔簹湖、廈門中山老街騎樓和福州的三坊七巷能獲得保留，都是他在規劃時不妥協的堅持態度。

新中友誼遺產永續

上世紀八十年代的廈門篔簹湖環境惡劣、臭氣熏天、湖區污穢物甚多，當地官員強烈要求填平湖泊以增加土地，但劉太格堅持改造和清理。廈門規劃局官員最終勉強同意劉老的方案。福州的三坊七巷能保留下來，也是由劉太格的努力堅持、用心解釋、具有遠見說服了福州市規劃局官員。因為他堅信，這些舊城區能給旅遊業帶來可持續性發展及更大收益。保留它是值得的。

正是如此，今天景色優美的篔簹湖，三坊七巷城區獲得聯合國教科文組織非物質文化遺產的這份殊榮，有着劉太格的心血。劉太格對福建的發展功不可沒，對中國其它城市規劃也貢獻卓著。

劉太格的城市規劃為建築、人文、古跡、旅遊、生態等文明留下寶貴的財富，讓後人受益匪淺。他的宜居城市規劃，讓人民的生活更方便、社區更和諧、社稷更文明；讓可持續發展更具包容性，讓新中兩國友誼長存、地久天長。

劉太格是一位傑出的建築師與規劃師，他的驟然辭世，是新中兩國的一大損失，也是世界建築界的損失。他的功績偉業，世人將銘記於心，也會載入史冊！

作者陳文坪是新加坡時事評論人



