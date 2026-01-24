來稿｜從「418」到「468」：制度追上生活後，如何重塑勞動生態？

來稿作者：戴智康、袁尚文博士



468準則——香港《僱傭條例》有關「連續性合約」工時規定的最新修訂，即連續4星期內總工時達到68小時。近日推出後在社會上有不少討論。有人聚焦勞工保障，有人計算企業成本，也有人從人口政策考慮成效等。但若把視角放回工作日常，「468準則」更像是一面鏡子，照出香港勞動市場多年來被忽略的縫隙——那些不夠宏大、不夠戲劇化，卻真實存在於每一個家庭、每一間店舖、每一個工作天的細節。



相對於舊有的「418要求」，「468準則」不是改變，而是提醒：這制度的落實開始追上生活。但鏡子照出的，不只有光，也有陰影。兼職工作早已成為不同世代的共同工作方式選擇；長者、家庭主婦、學生、基層勞工等，他們是城市的「隱形支柱」。「468」讓兼職者被制度正式看見，但也照出另一個現實，兼職之所以成為生活方式，往往不是因為自由，而是沒有選擇。收入不穩、通勤成本高、缺乏晉升機，這些結構性問題仍然存在。

再者，工時波動是忙碌的生活節奏，但彈性也可能變成壓力。四周68小時工作的彈性間接承認了生活的不可控，但同時也可能被企業利用，如旺季大量排班、淡季工時驟減、員工難以預測收入。「四周平均」成為壓縮某些工時的理由。彈性本來是保障，但在某些情況下，也可能變成壓力。

企業調整也是制度變化的一部分，但短期混亂難以避免。468推動企業更新管理文化，但過渡期的混亂也可能存在。中小企行政負擔上升，主管需花更多時間處理排班和記錄，部分企業為避免麻煩，減少兼職聘用。制度上的進步，往往由最基層的管理者與員工承擔成本。

我們要明白現時人口變化下的「新常態」，造成勞動力的不穩定性越見增加。家庭主婦、退休人士、學生、照顧者成為勞動市場的重要組成部分。「468」準則承認了他們是具體存在的勞動力，但也揭示另一個現實，香港的勞動力正在依賴一群本身工時不穩定的群體。

雖然修改後的制度貼近生活，但仍未觸及核心問題，香港仍然缺乏全面的工時制度，兼職與全職之間的保障平衡，勞工與企業之間的資訊透明度等。制度開始靠近生活，但在真正改善大眾理想生活仍有距離。

從企業人力資源（HR）部門方面，468也改變他們的招聘策略，兼職成為主力而非補位，HR需要建立兼職人才庫，吸引長者、家庭主婦、學生等「非傳統勞動者」。四周工時計算迫使企業系統化排班、精準追蹤工時、減少口頭安排與臨時調動。企業亦需要重新計算兼職成本、補位成本與合規風險。HR不再只是行政角色，而是人力規劃者、合規顧問、管理文化的推動者。

從「468」新政策的推出讓我們明白兼職已成為工作和生活平衡方式；工時波動是自然節奏，但也可能成為壓力。企業管理文化轉變，人口結構重塑勞動市場，使勞動力更不穩定。因此，企業人力資源策略必須從根本作出改變，透過了解人口結構和就業供求等作出適時調整，既扶持企業和經濟發展外，亦能顧及勞工和僱主關係，達致共贏局面，促進社會和諧發展。

作者戴智康先生是香港理工大學國際航運及物流管理理學碩士；作者袁尚文博士是香港理工大學專業及持續教育學院高級講師及組合課程統籌。



