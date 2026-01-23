平機會｜從教育入手　消除精神健康污名與歧視

平機會｜林美秀



上周四（1月15日），屯門市廣場發生持刀挾持途人事件，據報涉事人士有精神病紀錄。這宗事件引發公眾對精神健康的關注，同時亦令人憂慮事件或會加劇對有精神健康需要人士的標籤，使部分人士因害怕被誤解或被標籤而不敢尋求協助或求醫。作為執行《殘疾歧視條例》的機構，平機會一直致力消除社會對有精神健康需要人士的污名化現象，並深信教育是消除歧視與偏見的根本之道。近年，我們更從年輕一代入手，透過多元教育計劃及活動，協助他們正確認識精神健康，建立正面的態度，消除對有精神健康需要人士的歧視，並提升他們在有需要時主動尋求協助的意識。



精神健康需求攀升

歧視和污名化窒礙求助

近年，香港有精神健康需要的人數持續上升。醫院管理局的數字顯示，接受精神科服務的人數由2019/2020年度的27萬人，上升至2023/2024年度的30萬人。儘管精神疾病日益普遍，但有研究發現，公眾包括青少年，對精神疾病仍抱有負面的定型觀念，有精神健康需要人士受到歧視的情況仍然普遍。

平機會在2023年公布的「對職場精神病患者的標籤及歧視態度之研究」結果顯示，大部分在職人士（81.7%）和有精神健康需要的人士（78.5%）均認為對有精神健康需要人士的歧視情況在香港是非常普遍或普遍。此外，根據香港社會服務聯會在去年五月發布的「中學生面對HKDSE壓力的精神健康狀況及求助意向研究」結果，心理困擾愈嚴重的學生，求助意向愈低，不少會因社會對心理困擾及求助的污名而拒絕求助。這可見歧視和污名化不僅普遍存在，更成為青年尋求支援的心理障礙。

增進青年認識精神健康

培養包容與尊重態度

平機會深信，要有效打破偏見，必須從價值觀形成的關鍵階段——青春期開始介入。為此，多年來，我們積極從教育入手，持續透過不同形式的計劃和活動，幫助年輕一代正確認識精神健康。其中，平機會透過「平等機會社會參與資助計劃」，資助非牟利機構、慈善組織和學校等舉辦教育性活動，推廣精神健康。

在2025/26年度，平機會資助香港精神科醫學院針對中學生推行「正視精神」——「米青年」精神健康大使計劃。計劃招募中三或以上學生成為「米青年」精神健康大使，學習與精神復元人士的溝通技巧，並安排他們參加非政府組織舉辦的活動，與精神復元人士親身接觸和交流。透過直接互動，學生不僅能釐清常見的誤解，更能將理解的態度轉化為實際支持，真正體現共融。

全民守護精神健康

建設共融香港

此外，為進一步深化青年對精神健康的理解，今屆「平等機會青年大使計劃」亦特別增設參觀精神健康體驗館的活動，讓大專生以多角度提升相關認知。青年大使不僅可透過展覽了解精神科服務的發展與各種療法，更能透過虛擬實境親身體驗不同精神健康徵狀，切身感受患者日常面對的挑戰。活動中亦安排復元人士分享真實經歷，讓參加者深入體會有精神健康需要人士的處境與感受，從而培養同理心，由理解走向真正的包容與尊重。更重要的是，我們期望青年能將這份認知轉化為實際行動，主動關心身邊人的情緒與精神狀態，在合適的時候提供支持與協助，共同營造一個彼此關懷、接納的社會氛圍。

當社會能摒棄偏見，以理解取代恐懼，以尊重取代歧視，精神健康不再只是醫療議題，而是人人關心、共同守護的社會福祉。平機會將繼續透過宣傳教育、執法、政策倡議和進行研究等多管齊下的策略，推動建設一個更共融、無標籤的香港，讓每一位有精神健康需要的人，都能無懼踏上復元之路，獲得適切的支持與尊重。

