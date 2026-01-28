自在秘笈｜徒手攀登101——流量背後的生死博弈

自在秘笈｜周華山博士

當極限表演成為流量密碼，當風險被轉化為直播賣點，一場關於生死的博弈，便在螢幕上演。美國極限攀岩者Alex Honnold徒手攀登台北101，數百米高空、零保護，影像穿透地理界限，瞬間引爆全球關注，將「一失足即萬丈深淵」的致命行為，赤裸地呈現在大眾眼前，成為一場被媒體機制放大的「媒體奇觀」（Media Spectacle）。



Honnold從他個人高度專業角度指出，像台北101這類結構重複、路線清楚的建築，其實比大自然岩壁，更可預測和安全；但他也承認：「一次失誤，就會死亡。」

表演風險奇觀的男性形象

當極限攀岩從個人荒野探索，轉化為供全球消費的視覺奇觀，再被商業媒體與「注意力經濟」（Attention Economy）所重塑，便變成高度計算的「風險展示」。

法國學者Guy Debord提出「景觀社會」視角，一旦「風險」被搬上舞台，成為可供觀看的影像，其意義便不再由攀爬者決定，而是由觀看者驚嘆、媒體分享與社群按讚所共同建構。攀岩者被塑造成「人類超凡勇氣」，這種形象又與主流男性特質掛鉤：孤身對抗巨大挑戰、絕對掌控內心恐懼、以肉身征服物理極限。

這種「英雄式」的男性陽剛形象，未必是運動員自發創造，而是由紀錄片的剪輯節奏、英雄化的宣傳語言、以及傳統性別想像所導引。這並非否認女性或非二元性別在極限運動中的卓越成就，而是指出主流媒體偏好的英雄模板。

沉浸式體驗的陷阱

媒體心理學指出，人類對「死亡威脅」有着天然的注視本能。「一次失誤，就會死亡」的前提，讓觀眾陷入一種既恐懼又着迷的矛盾張力。

直播高清影像，拉近心理距離，彷彿身歷其境，巧妙地營造出「一切盡在掌控」的幻覺。頻繁觀看極限影片，容易鈍化對風險的感知，導致風險正常化（Risk Normalization），讓危險行為顯得優雅、浪漫。

近年，好些年輕人為求一張「爆紅」的照片或影片，模仿高風險攀爬或在懸崖邊打卡，最終失足身亡。一旦意外發生，救援行動不僅耗費公共資源，更可能對家人、目擊者與搜救人員，造成心理創傷。

販賣死亡的產業鏈

這場死亡展演的核心，在於平台和媒體所扮演的「共謀」角色。當「可能即時死亡」被包裝成最吸睛的娛樂產品時，平台早已不是中立的記錄者，而是積極的推手。

演算法機制天然偏好刺激內容，使觀看數、廣告收益與危險程度直接掛鉤。表演者，也在這個系統中用風險換取流量與贊助。即使加上警告標語，也難以真正阻止模仿行為；「自願表演」與「流量收割」的界限，日漸模糊，甚至將生命安全置於點擊率之後。

選擇台北101作為舞台，充滿象徵意義。它不僅是物理建築，更是城市形象的銷售象徵。官方的配合與背書，更折射出對國際曝光的重視、對「被世界看見」的欲望。

可是，透過生命風險，換取全球曝光，是否真的符合城市文明的價值？

我們都是死亡奇觀的共謀

縱然專業表演者聲稱「風險可控」，但當極限表演被商品化和媒體化，平台、媒體、觀眾與公共部門，便共同構築一個消費風險的共生結構。每次點擊、分享與按讚，實則都在為下一次更驚險甚至致命的表演暗中標價、推波助瀾。

演算法的冷酷邏輯、媒體對刺激內容的無盡追逐、公共部門對商業曝光的默許，共同驅動着這台「死亡奇觀」的機器不斷運轉。

唯有整個社會意識到，我們每一次不經意的消費行為，都可能是在強化這個扭曲的產業鏈，並拒絕消費他人的生死一線，方能避免讓生命，淪為螢幕上廉價的消費品。下次點擊前，我們或許值得問自己：我是在見證人類的勇氣，還是在為一場可能的悲劇，投下贊成票？

