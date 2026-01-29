來稿｜重溫香港的光和影：在快速變動中尋回集體回憶

來稿作者： 龍子明



香港，這座東方之珠，總是能在光影交錯間喚起人們無盡的回憶。從九龍城寨的狹窄巷弄到中環金融區的摩天大樓，從添馬公園的紫花風鈴木到維園市集的文創攤檔，這座城市以多樣的面貌，承載着市民與遊客的共同記憶。



香港的記憶，從不單一。它既是國際金融中心，也是充滿市井氣息的舊城區；既是高樓林立的現代都市，也是保留着歷史痕跡的文化熔爐。每個人心中都有一個香港，而這個香港是由無數個體的回憶拼貼而成。《九龍城寨》電影的熱潮，不僅掀起對昔日民間生活的好奇，更成為一個媒介，讓不同世代的人們在此相遇，這種記憶的交織，正是香港光影回憶的核心所在。

在香港，每一個角落都可能成為記憶的載體：添馬公園盛放的紫花風鈴木，或許是金融精英錯過的打卡點；中環蘇豪區的塗鴉牆與石板路，承載着年輕人的創意與活力；維園市集的文創攤檔，吸引着大人小孩共同探索；而嘉咸街的壁畫，則被米芝蓮指南推崇為「中環最多人拍照的壁畫」。這些場景不僅是物理空間，更是情感與文化的交匯點。

在香港這座以密集城市景觀聞名的地方，自然元素往往成為人們記憶中的亮點。打卡文化讓添馬公園不再只是一個公園，而是一個情感符號——它代表着人們對寧靜與美的渴望，對城市生活的短暫逃離。從更廣的角度看，香港的城市景觀總是充滿對比。中環的摩天大樓與添馬公園的綠意、九龍城寨的擁擠與維多利亞港的開闊，這些反差構成了城市的獨特魅力。自然景觀與城市建築的交融，讓記憶變得立體而豐富。

香港的社區與街區，往往是記憶最生動的載體。蘇豪區原名「荷李活道以南」（South of Hollywood Road），是香港歷史悠久的區域，曾經是華人與外籍人士混居的地方。如今，它以其藝術氛圍、異國餐廳和夜生活聞名，但石板路與老建築依然訴說著過去的故事。砵典乍街（石板街）則是另一個充滿節日氣氛的街道。每逢時節，店家會擺滿應景裝飾品，吸引遊客與市民前來感受氛圍。這條街以香港第一任總督砵典乍命名，見證了香港從殖民時期到現代的變遷。

市集作為傳統的商業與社交場所，在香港一直扮演着重要角色。維園市集逢周六日均設有文創攤檔，對大人小朋友都具吸引力。這種市集不僅是購物的地方，更是一個社區互動的空間，促進人與人之間的聯繫。從記憶的角度看，市集往往是集體回憶的場所。許多人童年時都有逛市集的經歷——或許是春節的年宵市場，或許是週末的創意市集。維園市集延續了這一傳統，成為市民週末休閒的好去處。在這裏，人們可以遇到老朋友、發現新創意，甚至參與工作坊，親手製作回憶。這種參與性讓記憶更加深刻，也讓社區更加凝聚。

旅遊與打卡文化，是當代香港記憶構建中的重要一環。享譽國際的嘉咸街壁畫，被米芝蓮旅遊指南推崇為「中環最多人拍照的壁畫」，便是一個典型例子。這幅壁畫以香港老店為主題，色彩鮮豔，充滿懷舊氣息，吸引無數遊客前來打卡。透過鏡頭，人們不僅記錄下壁畫本身，也記錄下自己在香港的足跡。 打卡文化看似淺薄，實則深層次地影響著人們對城市的感知。

大館（Tai Kwun）則是另一個例子，它不只是「打卡景點」，更是一個結合歷史記憶、文化思考與當代生活的公共空間。大館原是香港中區警署、法庭和監獄的建築群，經過活化後成為藝術與文化中心。在這裏，人們可以參觀歷史展覽，欣賞當代藝術，甚至參加文化活動。大館的活化項目，成功將歷史建築轉化為生活空間，讓記憶在當下重生。

香港的光影回憶，最終是由無數個人記憶拼貼而成的集體敘事。從九龍城寨的展覽到添馬公園的花影，從蘇豪區的石板路到維園市集的攤檔，每一個場景都承載着特定的記憶碎片。當人們透過自己的鏡頭記錄這些瞬間時，他們不僅在保存個人回憶，也在貢獻於城市的集體記憶。在快速變化的香港，記憶更顯珍貴。

城市發展往往伴隨着拆除與重建，但光影回憶卻能透過文化形式得以保存。電影、藝術、市集、打卡——這些都是記憶的載體，讓過去在當下重生。正如紫花風鈴木每年盛開，記憶也在循環中不斷綻放。 香港的光影回憶，揭示了一個多面而韌性的城市精神。記憶不僅是回望過去，更是面向未來——它提醒我們，香港的身份是由無數個體的故事編織而成，每一個人都能在這座城市中找到自己的位置。

作者龍子明是香港青年交流促進聯會創會主席。



