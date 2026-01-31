自在秘笈｜被安全帶「困住」——繫不上的善意，解不開的束縛

自在秘笈｜周華山博士

公共政策常以「我為你好」作為正當性起點，但當市民在擠迫的巴士上，一手抱嬰兒、一手拉安全帶時，這份好意很快便轉化為壓力與焦慮。社會心理學早已指出，當市民感受到的不是被保護，而是被指令，政策便容易引發「集體心理抗拒」。近期巴士安全帶爭議，條例生效五天即煞停。運輸及物流局局長陳美寶在1月30日見傳媒，承認法律條文有不足，將刪除相關法律條文，完善後再提交立法會。



從理念到現場的斷層

「計劃行為理論」（Theory of Planned Behavior）指出，社會行為中最難改變的，往往是低風險、高頻率的日常行為。每日乘搭巴士對多數市民而言，是一種慣性行動；任何介入若打斷這種流暢性，便容易被理解為不便與壓力。行為科學亦指出，在疲勞、趕時間、擠迫或注意力分散時，人們對新規範的容忍度會下降。

即使市民知道佩戴安全帶有助安全，但若實際感到不便，相關行為便難以成為穩定習慣。

有市民分享，獨力照顧新生嬰兒，單手抱嬰兒，另一手拿日用品上巴士，上車首要是穩住與保護嬰兒，根本無暇再扣安全帶。另一名男乘客未能即時解開安全帶，被困車廂四十五分鐘，需消防協助。這類事件或者特殊，其象徵意義卻遠勝宣傳口號，足以放大市民對安全與逃生的疑慮。

規範未成幽默反而先行

難怪不安情緒在網絡上化為黑色幽默。有網民形容乘搭巴士如同「綁安全帶煮飯」，有人說「旁邊乘客不小心扣錯我的安全帶」，亦有人表示「大家互相扣錯，不知哪條才是自己的」。這些回應呼應Robert Cialdini的「社會規範理論」（Social Norms Theory）：當行為尚未形成清晰的「正常做法」，人們往往以幽默來消解焦慮；這並非輕蔑或否定安全，而是如實反映市民的集體不安。

若能先行試驗、設立寬限期，並提供設計與操作上的支援，才有機會讓新規範逐步成形。有前立法會議員指出，法例其實只適用於1月25日或之後首次登記的巴士，與公眾最初理解存在落差，有市民直言：「原來自己白白擔心了好幾天。」

誰在理解乘客的日常？

決策者多以私家車代步，較少體驗繁忙時段巴士車廂的實況。曾有人目睹一名手持多袋物品的長者上車，剛綁好安全帶，袋子突然鬆手，十多個橙散落一地。巴士仍在行駛，她無法即時解開安全帶，眼睜睜看着橙在車廂內四處滾動，場面狼狽。

對草根、長者、行動不便，或攜帶大量物品的乘客而言，安全帶未必即時帶來安全感，反而可能增加操作風險與心理壓力。若制度未能充分理解這些情境，便難以貼近使用者的實際經驗。

阻力過高制度難以成習

不少市民建議設立寬限期，待設計改善後再執法，正正反映「行為摩擦」（Behavioral Friction）的核心概念：當被要求的行為阻力過高，人們往往選擇逃避、抗拒與抱怨。若政策無法落實到日常生活的實際操作，「我為你好」的初衷，便可能弄巧反拙。

當缺乏足夠實務測試，便匆忙引入罰則，市民難免抗拒。相反，若能先進行多場景實地觀察，與長者及一線員工對話，再根據回饋優化設計，並有足夠宣導和諮詢引導，才能建立「正常安全操作」的社會共識。

當政策的善意，能深植於對多元生活情境的細膩理解，尊重不同乘客的獨特需要，並透過寬限期、優化設計、深入溝通與循序漸進的執行，攜手調整設計與節奏，方能共同孕育更包容、更安全的旅程。如此，每一條安全帶，才能真正成為連結彼此關懷的溫暖紐帶，而不是額外的壓力來源。

作者周華山博士是慈善機構「自在社」創辦人，曾在香港理工大學和香港大學教授社會學與心理分析，著書35本。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



01論壇歡迎投稿。請電郵至01view@hk01.com，附上作者真實姓名、自我簡介及聯絡方法。若不適用，恕不另行通知。香港01保留最終編輯權。

