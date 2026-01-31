來稿｜當ESG與SDG成為全球語言：香港馬拉松賽事有何公共價值？

來稿作者：戴智康、袁尚文博士



今年香港首月盛事渣打馬拉松剛落幕，街道回復日常，交通重新流動，跑手的號碼布被收進抽屜成為珍貴紀念品。每年賽後，城市總會回到原本的節奏，但這些大型賽事其實留下了一個值得深思的問題：一場馬拉松，能否為城市帶來比賽事成績更長久的改變？當ESG（環境、社會、治理）與SDG（聯合國永續發展目標）成為全球語言，馬拉松賽事就不再只是體育活動，而是城市如何理解「可持續」的縮影。



城市馬拉松最迷人的地方，不是速度，而是賽事帶來不一樣的清晨。平日屬於車輛的道路，突然變成跑手的空間；平日匆忙的行人，變成沿途加油的觀眾。這種「短暫的公共空間再分配」，其實正是SDG第11項目標（可持續城市）的核心精神。城市不是只能為效率服務，也可以為人而存在。如果馬拉松能讓市民重新想像街道的可能性，那麼它已經超越賽事本身。

而且，馬拉松提供了一個罕見的場景，讓環境議題變得具體。例如：跑手親手把補給杯放入回收桶；補給站不再派膠樽；賽事物資改用再生物料；公共交通成為跑手的唯一選擇等做法不是宣傳，而是體驗。當數萬人同時完成這些動作，環保不再是「應該做」，而是「自然會做」。這種文化轉變，比任何ESG報告都更有力量。

渣打馬拉松的存在，本身就是一個企業如何參與城市的案例。過去企業贊助體育賽事，多半是品牌曝光；但在ESG時代，企業被期待扮演更積極的角色——不是掛名，而是承擔。企業隊伍承諾一年內完成某項ESG行動、贊助商公開供應鏈的環保標準、賽事碳排放透明化和企業與社企 合作推動共融組別等做法讓企業不再只是「出錢」，而是「出力」，甚至「出價值」。當企業願意把ESG放進賽事，市民也會更願意相信ESG不只是公關，而是社區連繫。

馬拉松最動人的地方，是它讓城市看見平日看不見的人。輪椅跑手、視障跑手、長者、親子組、第一次挑戰10公里的上班族——他們平日可能互不相識，但在同一條賽道上，他們共享同一個節奏。這種「共同前進」的象徵性力量，是SDG第10項目標（減少不平等）最生活化的呈現。在一個繁忙節奏城市中，馬拉松提供了一個罕見的場景：我們不是在「比較」，而是在「同行」！

如果ESG和SDG只在馬拉松當天出現，那它仍然只是活動包裝。但如果城市願意把賽事中的做法延伸到日常，那麼馬拉松就成為提升可持續社區的起點。把賽事的減廢模式帶到其他大型活動中，共融組別的精神帶到日常運動場地，把企業ESG承諾變成年度追蹤及把街道改善延伸到城市規劃等等，這些才是馬拉松真正的「文化傳承」。

筆者認為馬拉松令我們體會一件事：可持續發展是社會真正的長跑。香港的賽事證明了當城市願意把ESG與SDG放進生活場景，它們就不再是一紙政策，而是市民能感受到的「公共價值」。今年賽事已經結束，但城市的長跑仍在繼續。我們跑的不只是42.195公里，而是下一個更健康、更ESG、更成功的未來。

作者戴智康先生是香港理工大學國際航運及物流管理理學碩士；作者袁尚文博士是香港理工大學專業及持續教育學院高級講師及組合課程統籌。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



01論壇歡迎投稿。請電郵至01view@hk01.com，附上作者真實姓名、自我簡介及聯絡方法。若不適用，恕不另行通知。香港01保留最終編輯權。

