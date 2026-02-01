送澧手記｜從長三角看粵港澳：區域競合制度創新的啟示

送澧手記｜黃仲澧

隨着內地研究夥伴的加入，我得以從全新視角觀察中國區域發展。今期專欄聚焦比較長三角與粵港澳大灣區在創科及工業園區的發展路徑，並探索這些經驗對香港的啟示。希望藉由梳理兩地模式異同，為區域協同及香港未來定位提供參考。



長三角以上海為核心，涵蓋江蘇、浙江、安徽，總面積逾21萬平方公里，是中國綜合性經濟實力最強的地區之一。區內工業園區規模龐大，如蘇州工業園區已達278平方公里。該區發展邏輯強調產業集聚與內生協同，不僅體現在產業鏈物理集聚，更形成緊密的知識共享網絡。例如，長三角G60科創走廊跨九市，推動產業聯盟與協同創新；上海技術交易所則構建技術確權、評估、交易的標準體系，有效促進技術在區域內流通。

三省一市共建的國家技術創新中心，採用「總部+研發載體」的網絡化佈局，組織跨區域技術攻關，成為產業升級的重要策源地。這些平台促使人才、技術與創意在區域內高效流動，極大提升整體創新效率與產業韌性。

粵港澳大灣區則涵蓋港澳及廣東九市，總面積約5.6萬平方公里，是「一國兩制」下獨特的城市群。區內產業結構多元：香港為國際金融中心，深圳以科技創新見稱，東莞、佛山則專注製造業。雖然兩大區域在規模與結構上各有不同，但均屬國家頂層設計重點區域，在政策能級與發展願景上並駕齊驅。

發展思維來看，長三角（滬蘇浙皖）更着重在統一行政與市場框架下突破省際壁壘，推動產業鏈深度整合。這過程涉及基建規劃、環保標準、行政協同等多層面，旨在促進要素自由流動。大灣區（粵港澳）的協同則更具挑戰，核心在於實現港澳與廣東三地的「跨體制銜接」，既需統一市場規則，又要在「一國兩制」架構下「先行先試」，探索新的協作模式，為制度創新提供試驗場。

在關鍵績效表現上，兩地各有側重。長三角園區強調研發投入與產業鏈自主性，追求土地高效利用與技術附加值。例如上海安亭汽車城，其核心區面積僅68平方公里，卻輻射帶動周邊400平方公里汽車產業集群，實現知識密集型產出。大灣區園區則強於全球產業鏈協同，能以市場敏銳度和供應鏈彈性將創新快速轉化為商品。

政策層面，長三角依靠統一協調，主要難點在於平衡省際競爭與利益共享；大灣區則面臨規則銜接與新型補貼機制的建立，協調難度更高，需加快推進。金融支持體系上，長三角依託本土銀行、產業基金及多層次資本市場，例如上海證券交易所及地方股權市場，助力科創企業發展。大灣區則構建「雙中心金融生態」，香港負責國際資本配置及風險定價，深圳則以創新金融與內地市場互補，形成強大聯動。人才方面，長三角高校資源豐富，為區域提供穩定的本土研發力量；大灣區則因國際化及產業鏈完整，吸引大量國際人才與應用型工程師，並致力培育本地創新人才。

總結而言，香港的啟示在於主動定義自身不可替代價值。面對大灣區的「制度創新試驗場」角色，香港應積極參與跨區域協調、補貼機制建設，促進企業深度融合；同時堅持國際標準，鞏固自身作為全球資本與規則對接平台的地位。未來，香港不僅要做大灣區的金融中心，更要成為驅動區域創新、協同發展的超級節點。區域協同的本質，是將多元制度與產業優勢轉化為創新動力，這一進程需要持續探索與積極參與。

作者黃仲澧是香港房地產及土地管理學會外部事務主席，打鼓嶺鄉事委員會顧，香港城市規劃師學會會員，香港註冊規劃師，香港城市設計師學會會員。



