風起守護｜不足40歲就中風！高膽固醇是兇手——改變飲食遠離風險

不少滋味濃郁的佳餚，如紅燒肉、炸雞、酥皮點心等，往往香氣撲鼻，令人食指大動，但這些讓人滿足的美食，往往與「高膽固醇」脫不了關係。若大量進食，除了腸胃添暖意，也可能讓血管默默累積負擔。眾所周知，膽固醇過高會導致冠心病或脂肪肝，但往往被忽略的是，它同樣是中風的重要元兇。



近年中風有年輕化趨勢，筆者臨床上見過不少30、40歲的患者緊急送院。數據顯示，18至55歲的年輕中風患者中，六成膽固醇偏高，四成同時有肥胖問題。中風不再只是老年的疾病。不分年紀，一旦血管受損，後果都可能同樣嚴重。

膽固醇其實是身體必需的成分，問題不在於有無，而在於比例與水平。高密度脂蛋白膽固醇（HDL-C，俗稱好膽固醇）有助保護血管，可是低密度脂蛋白膽固醇（LDL-C，壞膽固醇）過多時，會附着血管壁形成斑塊。

壞膽固醇攻佔血管

年輕患者普遍隨着斑塊增加，血管就像一條愈走愈窄的山路，血流減弱，令中風風險上升。若斑塊破裂，血液在破口處迅速凝固形成血栓，跟着血液遊走，若堵塞腦部血管，有機會引發缺血性中風。

曾有一位30多歲的男病人，因為長期工作繁忙，三餐不定時，習慣吃高油高鹽的外賣。有天上班時突然頭暈、口齒不清、左邊手腳無力，送院後確診中風，並發現其膽固醇過高，可能是導致缺血性中風的重要原因，需即時進行溶栓治療。

幸運的是，他保住了性命，但仍有後遺症，例如記憶力減退、單手無法提重物等。經歷過生死，他開始重整生活，包括規律服藥、規律運動、三餐定時，學會看營養標籤選擇三低一高(低鹽低糖低油高纖)飲食，慢慢重拾健康節奏。

他坦言：「以前覺得自己年輕，中風不會輪到我。」這句話，也說中了許多壯年人的想法。好在，重新開始預防中風，永遠不嫌遲。

留意營養標籤

避開反式脂肪就以膽固醇為例，多數膽固醇偏高，根源在於飲食習慣。肥牛、叉燒、內臟、薯條、加工肉類等固然可口，卻含有高飽和或反式脂肪，令壞膽固醇上升。反式脂肪更會同時壓低好膽固醇水平。

若想保養血管，可從日常餐桌做起，着手替換食材及烹調方法：

1. 攝取健康油脂：改吃橄欖油、堅果、牛油果、三文魚、沙丁魚等。

2. 增加膳食纖維：如燕麥、糙米、全麥麵包，有助穩定膽固醇。

3. 選擇瘦肉取代肥肉。奶類可選擇脫脂奶或植物奶，例如豆奶及燕麥奶。

4. 烹調時，盡量減少煎炸。

學會閱讀營養標籤也很關鍵，看見「反式脂肪」或「氫化植物油」字樣就要注意。也可使用FoodSwitch應用程式，掃描食品條碼，即可比較營養數據，方便作出更健康的飲食選擇。

拆解藥物治療迷思

若膽固醇偏高與遺傳相關，或已改善飲食運動仍未達理想水平，藥物治療便相對重要。他汀類藥物（Statins）能有效降低壞膽固醇，穩定血管斑塊，並減少身體炎症。儘管部分病人擔心副作用，例如引起肝功能或肌肉問題，但實際風險較低，且對身體有保護效益。大多數患者使用後，可大幅降低中風與心臟病風險。

隨着藥物科技進步，治療方式亦更多元。若單用他汀藥物無法達標，現時亦有PCSK9 PCSK9 抑制劑，較傳統藥物再降低約 40% 40% 40% 至 50% 50%壞膽固醇，為高危族群提供新選擇。

了解膽固醇數據

及早預防膽固醇高沒有明顯症狀，是名副其實的「沉默殺手」。建議定期驗血，了解自己的膽固醇數據與風險。理想的壞膽固醇（LDL-C）水平為：

1.一般人：低於 3.0 mmol/L；

2.高危族群，如吸煙、高血壓、糖尿病等：低於 2.6 mmol/L；

3.曾患有動脈粥樣硬化性心腦血管疾病等極高危者：最理想低於 1.8 mmol/L 1.8 mmol/L，甚至 1.4 mmol/L。

掌握自己的數據，才有機會在問題爆發前出手，是預防疾病的第一步。中風往往在「沒感覺」中悄悄形成。飲食、運動、藥物配合得宜，勝過事後亡羊補牢。偶爾享受美食無妨，但懂得節制與自我檢視，維持血管暢通，減低中風及心腦血管疾病風險，才是真正的健康之道。

作者劉巨基醫生是香港大學中風研究組主任，香港大學醫學院內科學系臨床副教授瑪麗醫院內科榮譽顧問醫生。



