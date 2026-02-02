筆凱．傑語｜香港經濟破局之路二：從大學科研到成果轉化

筆凱．傑語｜郭凱傑

在《香港經濟破局之路一：創科規劃的改革與探索》一文中，筆者探討了香港創科規劃的痛點與破局方向。本文將聚焦大學作為創科引擎的角色，從政府資助、大學自主基金到教授激勵機制，分析現況與痛點，並探討未來方向。香港擁有眾多世界級的大學，科研實力蜚聲國際；若能推動成果轉化，無疑能為國家新質生產力戰略注入活力，助力經濟破局。



政府資助充裕

企業轉化不足

香港政府對大學創科的支持力度近年不斷增加。透過教育資助委員會（教資會）及其下的研究資助局（研資局），以及創新科技署（ITC）的計劃等（如產學研1+計劃、前沿科技研究支持計劃），每年均撥出巨額資金。根據2023/24年度數據，八大資助大學的整體研究撥款高達87億港元，當中包括直接資助和研究合約，用以推動基礎研究和應用項目。

研究資助局的競爭性撥款則根據研究評估（RAE）表現撥款，從2026年起「研究影響」權重升至20%，旨在鼓勵教授參與企業合作。政府於2025年至2028年的三年期內，將向資助大學提供總計681億港元的整體補助金，其中約78%用於教學用途，20%用於研究，其餘2%用於專業活動。

重設績效指標

改革迫在眉睫

資源充裕加上香港的大學薪資近乎全球最高，對學者而言吸引力不小。然而，其痛點在於文化：教授要升職乃至獲得終身教席，績效指標偏重論文發表數量和申請政府資助的獲批率，與企業合作誘因及主動性不足。研資局的企業配對資助每年僅8,000萬元，比例過小，未能驅動學界改變以政府撥款為主要指標的習慣。

要讓大學科研真正助力創科，激勵機制至關重要。要解決此問題，政府可考慮推出更多由企業主導的產學研基金，由企業出題、按研究里程碑進行撥款，並以產業成果作為KPI，倒逼大學從論文導向轉向產業貢獻，尤其助力中小企數碼化和低碳改造等與高質生產力發展直接相關的領域。同時，應將技術轉移成果納入教授KPI，不僅看論文，還評估落地産出和就業貢獻。以此提升教授積極性，讓科研更容易轉化為經濟價值。

除政府資助外，大學的自主基金近年規模也在不斷擴大，包括科大的紅鳥創新基金、港大的創業引擎基金、城大的HK Tech 300天使基金等，部分規模高達5億港元以上，支持教授、學生和校內機構開展早期研究和創業。此外，私營企業贊助的聯合實驗室亦值得一提，如中國電信與科大合作進行AI及量子研究，商湯科技與中大的AI聯合實驗室等。這些合作讓教授直接應用研究，指導學生參與。政府宜從政策上進一步鼓勵該等校企合作，讓更多教授的發明能夠直接用於企業、更願意創業，從而強化大學作為創科源頭的角色。

知識產權收益

分配尚待優化

根據教資會2023/24知識轉移年報，八大總收入共116億，按年升12.7%，當中港大最高，達27.2億。然而，當中知識產權或股權的收入比例極低。究其原因，激勵不足是主因：大學對專利的買斷機制保守，發明人需承擔高額成本；容易增加初創財務壓力，導致不少專利閒置。

近年，大學紛紛調整專利成果分配的政策：如科大2022年就將發明者專利分成從50%升至70%、港大2025年亦跟進至70%；政府的產學研1+計劃中也明確建議團隊獲取知識產權占比應至少有七成。不過，下一步的關卡在於買斷知識產權的安排：一般而言，如初創發展到一定程度希望買斷知識產權，需付出高額成本（如研究、申請和法律費用），這增加了負擔並抑制發明人積極性。展望未來，筆者建議大學進一步調整尤其針對「專利換股權」安排的條款：允許更高換股比例，並讓買斷費在公司上市或併購時方才支付。

大學科研是香港創科的根基。若政府、大學和業界能夠充分協作，透過由企業主導的合作和提高科研成果應用的靈活性，大學可催生更多本地的創新企業，創造高薪職位，吸引全球人才，讓香港經濟從金融依賴轉向創新產業。筆者相信，在國家全力推動新質生產力高質量發展的背景下，香港大學若能善用自身優勢，定能貢獻國家所需，助力經濟破局。

下一篇文章，筆者將討論高成本問題對創科發展的影響，並提出相關建議。

作者郭凱傑是團結香港基金副研究總監，全國青聯委員，政府諮詢委員，大專講師及顧問。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



