園遊．杏林｜持續深入社區　讓公營醫療收費改革更接地氣

園遊．杏林｜王耀忠醫生

公營醫療收費改革推行已超過一個月。筆者走訪多間公立醫院，看見病人服務大使、前線同事及義工仍然謹守崗位，在門診大堂、繳費處等逐一為市民解答有關新收費、預約及醫療費用減免等不同疑問。樂見的是，來查詢的病人似乎相比收費改革實施初期已有所減少，相信市民已在逐漸適應新安排。



新界西醫院聯網一月中舉行公營醫療收費改革工作坊，約有20位分別來自屯門及元朗的區議員參加，醫管局希望借助區議員作為地區溝通橋樑的優勢，將收費改革細節更深入地傳遞至社區和市民。(醫管局圖片)

身邊不少朋友仍會問：「如何能讓收費改革更接地氣呢？」要讓一項重大改革「接地氣」，讓新安排更「Down to Earth」，當然要深入社區，而非紙上談兵。醫管局自去年三月公布收費改革方案以來，已馬不停蹄透過不同渠道，包括舉辦大量傳媒簡介會、地區簡介會、病友交流會、聚焦小組等，向社會各界加強解說收費改革內容，讓公眾與病人明白收費改革的原意與初衷，以及對新收費項目的了解，同時聽取病人與公眾意見。

及至今年1月1日起收費改革正式實施，我們明白在實際運作初期，病人及市民未必能馬上適應，甚至對實際執行安排會有各種疑問。要掃除病人疑問，加強市民信心，必須靠面對面交流，零距離互動，持續深入社區，虛懷納諫，才能讓收費改革更接地氣。

醫管局借助立法會和區議會龐大網絡，單單於一月已舉行約二十場講座和工作坊等，向市民講解公營醫療收費改革細節，讓資訊進一步滲透社區。圖為港島西醫院聯網與立法會和區議會議員於一月舉辦的醫療費用減免講座。(醫管局圖片)

為此，我們借助立法會和區議會龐大網絡，單單於一月已舉行約20場地區論壇、簡介會、醫院工作坊、網上教學等活動。同事走遍各區，「落手落腳」講解收費改革細節及釐清疑慮，讓新收費資訊能更滲透社區。醫管局安排多名代表詳細解說新收費各項安排及仔細講解病人要注意的地方，包括專科門診及家庭醫學門診的病人診症流程、非緊急放射科服務、病理學檢驗服務新安排等。

收費改革中，病人與市民比較關心醫療費用減免機制，以及增設每年一萬元公營醫療費用上限的細節。有見及此，醫管局聯同區議會及地區組織舉行多場講座，特別向數百名區議員及議員助理講解細節。例如於一月中，我們與屯門區議會與元朗區議會舉行醫療費用減免工作坊，大家並非「齋講齋聽」，而是齊齊拿出智能電話，一起熟習如何使用醫管局流動應用程式HA Go內，有關醫療費用減免的經濟審查計算程式，計算病人是否合符申請資格。當區議員及議員助理均「用慣用熟」這個經濟審查「計數機」後，解答街坊疑問時就更能得心應手。我們十分感謝一眾區議員的幫忙，善用其作為地區溝通橋樑的優勢，將收費改革細節更好、更深入地傳遞至社區和市民。

新界西醫院聯網一月中舉行公營醫療收費改革工作坊，向屯門、元朗的區議員講解收費改革的理念及好處，包括如何透過使用HA Go便利醫療費用減免安排。(醫管局圖片)

除了與區議會合作，醫管局亦與病人組織保持緊密聯繫，舉辦不同活動及工作坊，包括帶病人代表到公立醫院，實地試用新收費系統，並收集病人意見。同事亦在醫院工作坊細心解說醫療費用減免的申請細節，讓一眾病人與街坊在現場「捉實」同事，一一問個清楚明白。

要讓收費改革更接地氣，必須要了解我們的服務對象，更要了解他們的需要和想法，以及持續深入社區，加強與市民溝通，多作解說。醫管局會繼續加強宣傳以及與地區聯繫，確保公營醫療收費改革持續順利推行，惠及更多病人。

作者王耀忠醫生是醫院管理局聯網服務總監。



「園遊．杏林」欄目由醫管局醫護人員撰寫。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



01論壇歡迎投稿。請電郵至01view@hk01.com，附上作者真實姓名、自我簡介及聯絡方法。若不適用，恕不另行通知。香港01保留最終編輯權。

