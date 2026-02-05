北平鋒｜習普視訊和習特通話為世界注入確定性　台灣也該醒了

來稿作者：北平鋒



2026年2月4日，立春。在這個二十四節氣之首，象徵着冰河解凍、萬物復甦的日子，習近平主席先後與俄羅斯總統普京舉行視頻會晤、與美國總統特朗普通電話，全球矚目，為動蕩的世界注入了確定性。相信也讓台灣重新認識世界，認清自己。



當全球戰火未熄、貿易摩擦未平、陣營對抗加劇之時，中國領導人選擇在同一天，先後與兩個具有全球影響力的大國的領導人進行深度溝通，其信號之強、分量之重，台灣各界若還看不懂，那就是在自欺欺人。

台灣問題是中美關係中最重要的問題。習近平主席在與美國總統特朗普通話中強調：「台灣是中國的領土，中方必須捍衛國家主權和領土完整，永遠不可能讓台灣分裂出去。美方務必慎重處理對台軍售問題。」這幾句話，字字千鈞，重如泰山。特朗普雖未公開承諾「停止對台軍售」，但他明確表示重視中方在台灣問題上的關切，願同中方保持溝通，在其任內保持美中關係良好穩定。

這種表態，對台灣那些還在幻想「倚美謀獨」的人無異於釜底抽薪。當台灣社會還在猜測「美國會不會出兵支持台灣，會不會為台灣付出代價」時，美國早已算好賬——台積電可以搬，供應鏈可以重組，但美國絕不會為一個對應於「圓桌」的「筆尖」，與一個擁有核武、萬億級市場、全球最完整工業體系，以及14億多人支持統一的堅決意志的中國全面對抗。

世界越亂，越需要中國。2026年開年，加拿大總理卡尼、芬蘭總理奧爾波、英國首相斯塔默（施紀賢）相繼訪華，這不是心血來潮的「向東看」，而是理性的「向實看」。歐洲國家不再迷信美國的「價值觀同盟」，他們看高的是中國的市場規模、完整產業鏈、基建效率、能源轉型方案。當美國對盟友加徵鋼鋁關稅、威脅退出北約、單方面撕毀氣候協議時，中國一直向世界敞開大門——與「一帶一路」共建國家貨物貿易額達到23.6萬億元，中歐班列開行超12萬列，「十五五」規劃建議明確擴大高水平對外開放，開創合作共贏新局面。

反觀「台獨」分裂勢力，卻還在倒行逆施。賴清德一邊宣稱「對陸投資越低經濟越好」，一邊無法否認去年大陸對台出口增長11.2%、大陸自台灣進口增長6.0%所呈現的兩岸經濟合作韌性；一邊高喊「民主同盟」，一邊連美國商務部長盧特尼克公開要求「台積電遷廠」都不敢回應；一邊幻想「走向世界」，一邊卻把台灣的財政盈余、外匯儲備、科技人才，源源不斷地輸送到美國的軍工複合體和芯片工廠。

這些，不是「自主」，是「自焚」，不是「外交突破」，是「經濟自殺」。台灣房價企高、物價飛漲、能源成本飆升，而「台獨」政客的口號卻愈發激進——他們不是在守護台灣的未來，而是在透支台灣的前途，為自己的政治私利「賣台」。

中國從未像今天這樣，具備實現完全統一的完備條件。經濟上，大陸GDP長期保持對台灣20倍以上優勢，且差值不斷擴大；軍事上，「東風-5C」、殲-35、055型驅逐艦以及遠箱火等武器裝備已形成對台壓倒性優勢；民意上，大陸青年一代對祖國統一的認知正形成一種「歷史責任」，台灣年輕一代對「必將統一」的預期也愈發清晰，民心向統正在成為台灣社會的主流。

聯合國安理會五大常任理事國中，唯有中國尚未實現統一，這個問題必須得到徹底解決。1949年，我們靠小米加步槍站起來；1978年，我們靠改革開放富起來；現在，我們靠戰略定力和綜合實力，全面邁向強起來。而強起來的一個重要標誌，就是祖國完全統一。

立春已至，春雷將動。台灣當局若仍沉迷於「美國保護傘」的幻覺，仍幻想外部勢力會為「台獨」撐腰，仍以為「拖延能換取茍安」，那等待他們的，只會是歷史的清算。中國不主動挑起衝突，但絕不容忍分裂。統一，是時間問題，不是能不能的問題。台灣，該醒了。

作者筆名北平鋒，來自北京，自由撰稿人。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



01論壇歡迎投稿。請電郵至01view@hk01.com，附上作者真實姓名、自我簡介及聯絡方法。若不適用，恕不另行通知。香港01保留最終編輯權。

