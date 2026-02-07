來稿．中學校長｜交流團風波的省思：我們需要怎樣的建設性批評？

來稿作者：李校長



近日個別境外交流團發生的學生違規事件在網絡輿論場引發劇烈震盪。公眾的討論從對個別行為的譴責，延伸至對校方監管職責的詰問，甚至觸及對招標程序的誠信質疑。作為一名長期深耕境外考察的教育工作者，筆者認為每一次輿論風波都是一次社會對話的契機。我們需要的是超越情緒化的謾罵，回歸建設性的專業對話，共同思考如何完善學生的成長環境。



規章與自律：

教育是權責對等的生命轉化

事件核心指向了學生在脫離常規監管後的行為失當。誠然根據教育局《戶外活動指引》，離隊申請有著嚴格的規範，這類制度的初衷在於建立一道安全防線。然而，教育的本質是「成人」，是引領學生從「他律」走向「自律」。當年輕人在異地因好奇而越界，這恰恰折射出當前教育體制中，關於權利與義務教育的缺環。

我們必須釐清一個界線：學校是培育人格的場域，而非全天候的束縛機構。若將學生的個人失守，悉數歸咎於校方監管不力，不僅有失公允，更會誤導家長忽視「家庭教育」在品德塑造中的根本作用。優質的考察活動，應是家、校、生三方的「契約共建」——家長灌輸責任意識，學校提供專業引導，學生履行自律承諾。唯有如此，才能避免教育工作者陷入疲於奔命的「防守式監管」，讓教育回歸啟發自省的本質。

透明與專業：

以制度韌性回應社會質詢

針對公眾對交流團是否存在「利益輸送」的疑慮，這反映了社會對公共資源運用的高度關注與不信任感。事實上本港資助學校在採購境外考察服務時，均須恪守《資助學校採購程序指引》。從招標文件的編制、集體評審的機制，到校監、校長、教師及家長代表的共同決策，程序之嚴謹，旨在確保每一分資源都用於提升教學素質。

在法治社會中，程序公正是專業信譽的基石。若社會大眾對特定運作持有實質證據，理應透過既定的舉報機制訴諸權威機構，這既是公民參與，亦是維護廉潔的表現。然而，在缺乏實據下將「教育機會」與「利益勾連」簡單掛鉤，是對前線教育工作者熱誠的打擊，更可能引發寒蟬效應，令學校因畏懼輿論而收縮教學空間，最終受損的是學生的國際視野與成長機會。

挫折中教育：

在真實世界的複雜性中成長

筆者在多年帶領交流團的過程中觀察到，無論是參訪頂尖高校的學術洗禮，還是觀摩創科企業的國情體驗，這些「行走課堂」體驗式學習對學生的震撼遠勝於課本。真實的世界從非真空，誘惑與變量始終存在。學生在過程中的犯錯，固然令人遺憾，但若能以此為契機進行深刻的教訓總結，這份經歷將轉化為其人生中珍貴的誠信與規範教育。

教育的容錯空間不代表放任，而是在嚴肅處理違規行為的同時，引導社會群眾以更長遠、更寬廣的視角看待交流團的價值。我們不應因個別學生的僥倖心態，而全盤否定交流活動在國民身份認同及全人發展上的策略意義。今次事件廣獲媒體報道，肇事學生接受懲處，除令校譽受損，隨團老師更是難受，若相關學生對所犯的過錯有深切自省，未來人生的路定每步也必先想而後行。

香港社會需要的不是更多情緒化的口水戰，而是具備建設性的專業監察。我們歡迎公眾就行程優化、師生比例、安全預案提供具體建言，這種良性的外部參與是教育進步的動力。讓我們共同維護一個理性的討論環境。讓每一次的教育風波，都不僅僅終結於處分與道歉，而是轉化為優化制度、強化家校合作、守護下一代健康成長的正面能量。

作者李校長是一位富經驗帶領交流團的中學校長。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



01論壇歡迎投稿。請電郵至01view@hk01.com，附上作者真實姓名、自我簡介及聯絡方法。若不適用，恕不另行通知。香港01保留最終編輯權。

