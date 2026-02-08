來稿｜呼籲設立癌症及罕見病專項基金：為公營醫療補上關鍵一環

來稿作者：簡澤



政府近日公布調整公營醫療藥物收費安排，由元旦起，公營門診藥物將改以每四星期為收費單位，家庭醫學門診每種藥物收費5元，專科門診則上調至每種20元。消息一出，社會隨即出現不同聲音，不少市民關注加費會否加重長期病患者與基層家庭的負擔。然而，若從癌症及罕見病患者及其家人的角度出發，這次收費調整的意義對這群長期承受高昂治療成本的病人而言，更關鍵的問題始終是：新藥能否及時引入？治療是否有穩定而可預期的支援？



醫管局在回應是次調整時指出，新收費模式旨在減少藥物浪費、善用資源，並重申政府對公營醫療的資助水平不變，同時表示會加快引入新藥，特別是針對癌症及罕見病，計劃主動聯絡藥廠、加快評估，盡快納入藥物名冊。對不少患者而言，這番表態確實帶來一絲希望。

不過，若從公共衛生與醫療制度可持續發展的角度審視，單靠個別藥物加快審批，仍不足以應對癌症及罕見病在未來對香港醫療體系構成的結構性挑戰。隨着人口老化加劇，癌症發病率上升已是不爭事實，而不少罕見病屬終身疾病，需長期用藥與持續跟進。這類疾病的共同特徵，是治療費用高昂、藥物更新快、療程漫長。若病人未能及早獲得合適治療，病情惡化往往會增加住院與急症服務需求，最終推高整體醫療開支。從公共衛生角度看，及早而穩定的藥物支援，實際上是降低長遠醫療成本的重要策略。

現時，政府主要透過藥物名冊、撒瑪利亞基金及關愛基金，為有需要的病人提供藥物援助。醫院管理局會按既定機制，篩選合適藥物供扶貧委員會考慮，並研究把極昂貴藥物納入不同基金安全網。這些安排在回應個別病人的即時需要上，確實發揮了作用。然而，這類基金多屬個案式、補救性的支援，需經審批與定期檢討，對需要長期、持續用藥的癌症及罕見病患者而言，仍欠缺制度層面的穩定性。病人與家屬往往需要在治療過程中反覆面對資助是否延續的不確定性，影響治療規劃，亦加重心理壓力。

要回應人口老化與高成本疾病帶來的長遠挑戰，香港有必要進一步邁向更具前瞻性的制度設計。設立專門針對癌症及罕見病的專項基金，可集中資源處理高成本藥物與創新治療，並建立更清晰、可預期的支援框架，讓病人、醫護人員及政策制定者能作出長遠規劃。立法會秘書處過往的研究資料顯示，不少地方均透過制度化安排，為罕見病及高成本疾病建立專門政策或資金機制，作為公共醫療體系的一部分。這些經驗反映，專項基金不單是福利措施，更是公共衛生政策的重要組成。

專項基金可由政府牽頭設立，建議首階段注資規模約為港幣20至30億元，並設計為多方參與的公益平台，引入政府配對資助（matching scheme）機制，例如每一元公眾捐款，政府額外投入三元，以放大社會資源的整體效益，補上制度最後一環。

是次公營醫療藥物收費調整，引發社會對醫療資源分配的廣泛討論。對癌症及罕見病患者而言，這亦是一個契機，提醒社會與政府：與其只着眼於個別收費水平的升跌，更應思考如何建立一個具前瞻性、可持續、以病人需要為本的醫療制度。設立癌症及罕見病專項基金是香港醫療體系長遠規劃的關鍵，確保在未來醫療需求急升之際，最弱勢的一群不會被制度所遺忘。

作者簡澤是一名說書人，喜歡分享於社區工作遇見過的人事物。為人擇善固執，念舊但不拘泥，願望悠然自在地探索世界。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



01論壇歡迎投稿。請電郵至01view@hk01.com，附上作者真實姓名、自我簡介及聯絡方法。若不適用，恕不另行通知。香港01保留最終編輯權。

