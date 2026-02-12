帶 ‧ 路共享｜黃色滅蠅紙——貧困國家的蚊蟲終結者

帶路共享｜唐迪生

手一揮，鮮黃色的滅蠅紙瞬間佈滿大小不一的黑點。原本空空如也的卡紙，黏住了蒼蠅和各種飛蟲，化身成為他們的「終結者」，卡紙也因重量而垂下，讓我不由得感到一陣頭皮發麻。我不禁想，當地人究竟如何在這樣的環境中生活。



塞內加爾菜市場的攤販將魚獲直接平放在地上，席地而坐進行販賣及即場處理海鮮。（共享基金會提供）

因工作的關係，我經常來到塞內加爾，每次踏上非洲土地，都不得不佩服當地人對蚊蟲的高容忍度。若是在香港的露天街市，攤販們會掛上驅蠅吊扇、反光光碟，或拿着電蚊拍，各出奇招對付蚊蟲。然而，走進塞內加爾的菜市場，卻是另一番景象：攤販只在地上鋪一層塑料布，就將蔬果和魚獲直接擺上開始叫賣；肉攤的鮮肉被掛在檔口外，內臟更堆成小山，任由居民挑選觸碰。

攝氏40多度的高溫下，悶熱的空氣裡瀰漫着血腥與腐臭的氣味。整個市場宛如一場「自助大餐」，吸引無數飛蟲蜂擁而至。

我清楚記得第一次踏入市場時，那股濃烈到令人作嘔的氣味，讓我立刻用雙手捂住口鼻。然而，身旁的當地人卻神色自若。也許他們早已習慣了飛蟲的滋擾；又或許，他們只能在這樣惡劣的衛生環境中，無奈地求生。

去年9月底，塞內加爾北部聖路易區爆發大規模的「裂谷熱」疫情，各城鎮出現多宗感染及死亡病例，令當地居民人心惶惶。裂谷熱可透過蚊子和吸血蒼蠅叮咬傳播病毒，人類感染後若出現嚴重併發症，死亡率可高達50%。我們團隊接獲通知後，立即聯繫當地衛生部協調；除了在白內障項目點醫院及醫療隊駐地進行全面消毒，我們也向當地醫院捐贈大量滅蠅紙，希望能協助抗疫。

隨着疫情逐步受控，我們抓住這一黃金時機，主動推動蟲媒疾病防控。項目團隊向接受白內障手術的病人及市場攤販派發滅蠅紙和蟲媒病教育單張，並講解使用方法及預防要點，力求提升社區的防控意識。近日，共享基金會主席梁振英帶領十多人的團隊親赴市場調研，與市政府官員一起向攤販派發滅蠅紙。當地居民收到防控物資，無不喜悅感激。經與衛生部商討後，我們決定將防控範圍從恩迪奧姆市擴大至整個聖路易區，甚至覆蓋塞內加爾北部。

非洲的蟲媒疾病威脅日益加劇，越來越多國家出現社區性爆發。新型病原體的出現，讓防控難度倍增。要遏制蟲媒疾病，最有效的方法是從源頭着手——只要蚊蠅消失，居民就不會感染。預防勝於治療，為保障社區健康，蟲媒病防控工作刻不容緩。

共享基金會是一家於2018年在中國香港成立的非政府慈善機構，旨在向「一帶一路」國家提供醫療和公共衞生領域的人道主義援助，實踐「民心相通」。目前正為老撾、柬埔寨、吉布提、塞內加爾及毛里塔尼亞提供免費白內障手術治療，以全面消除該國因白內障致盲積壓病例為目標；另正積極進行傳染病媒介疾病防治工作，項目點包括東帝汶、洪都拉斯、吉布提、瓦努阿圖、斐濟、中老鐵路；柬埔寨金港公路等。

作者唐迪生是「共享基金會」項目專員。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



01論壇歡迎投稿。請電郵至01view@hk01.com，附上作者真實姓名、自我簡介及聯絡方法。若不適用，恕不另行通知。香港01保留最終編輯權。

