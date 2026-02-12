黃冠麟｜應反思學生境外交流團亂象——沒有完全無辜的組織者

來稿作者：黃冠麟



近日關於學生境外交流團違規事件的討論，一位自稱「中學校長」的教育工作者在「01論壇」投稿，將公眾的合理質疑簡化為「情緒化謾罵」，並將教育專業置於公眾監督之上。筆者認為此種「教育傲慢」無助於解決問題，反而暴露了部分教育工作者對問責機制的抗拒，以及對公共資源使用透明度的輕視。



學校沒有任何理由切割責任

公眾的質疑合理，概因所費亦涉公帑，也涉及學生安全，近日的新聞更是涉及道德與價值觀的討論。而且公眾質疑的從來不是「行走課堂」的價值，而是教育機構是否在組織過程中盡到應有的謹慎與專業。

該名「中學校長」在文中將交流團中的出錯頻仍、亂象叢生，先講家庭教育也有責任，然後講公眾應該避免落入口水戰的圈套，其實旨在暗示校方監管責任有限，當「一校之長」將教育者的專業責任意圖分割，淡化校方在活動設計、風險評估與現場管理上的核心職責，自視為只需「專業引導」而無須承擔具體管理責任，便是一種脫離現實的專業傲慢。

活動搞得好，校長有功領；活動出問題，因為學生會犯錯，學校只是「培育人格的場域而非全天候的束縛機構」，所以大家要包容體諒。筆者不禁問道，現行普及教育中，哪一所香港的學校，可以任由學生在日常課堂中自由出入？既然境內老師要求學生要有紀律，為何出到境外、在人生路不熟的地方，學生挑戰這條線，竟然更應得到校長的理解與包容。

公帑運用必須接受公眾監督

「讀萬卷書不如行萬里路」是至理名言，尤其在今日的科技創新領域，企業前沿實踐真的是日新月異，往往領先於課本知識。學校安排交流團自然是想開闊學生眼界，然而這些交流團，是否真正達成了原定的學習目標？行程安排是否充實而有深度？還是流於表面觀光、形式主義？若學生在行程中因監管鬆懈而行為失當，甚至發生安全事件，那麼所謂「行走的課堂」不僅未能達到教育效果，反而可能成為紀律與安全教育的反面教材。

筆者希望，該名「中學校長」正面回應以上一系列對行程實質內容與風險管控的疑問，不要一味討拍、避重就輕。

「中學校長」對公眾質疑交流團可能存在「利益輸送」表現出明顯的不耐，並強調學校採購程序嚴謹。然而，在法治社會，程序嚴謹並不等同於無須公開接受監督。尤其宏福苑火災之後，近日不少公眾對於法團的招標程序倍加重視與謹慎。公眾的質疑，正是社會對公共資源運用的正常關注。

若招標過程透明、開標制度健全、執行真的透明，何懼公眾檢視？「真金不怕洪爐火，身正不怕影子斜」，與其抱怨公眾「缺乏實證的猜疑」，倒不如多花時間公開更多行程規劃、成效評估的資料，推動教育界以事實回應社會關切。

教育需要專業、謙卑與問責

「中學校長」文風流露出某種「苦勞心態」，將教育工作者置於輿論的受害者位置，卻未能真正直面問題核心。公眾所期待的，不是教育工作者以專業姿態自我辯護，而是誠懇檢討制度漏洞、加強團務管理、確保學生安全與學習成效。寫百辯之文，不如痛定思痛，回歸教育初心，重新審視交流團從招標、設計、執行到評估的每一個環節，出團之前做好思想教育，出團期間建立更嚴謹的內外監督機制，並加強學生學生的自律培養。萬一「人哋個仔」出事，校長總不能說是「人哋個仔」違反紀律，本校教職員無需負責。

筆者也不是把所有教育工作者一棍打死。前線教職員出團的確艱辛，社會理應尊重教育工作者的付出。然而，這份尊重不應成為逃避問責的盾牌。每一次引發公眾關注的事件，都是檢視與完善制度的契機。真正的教育專業，應當包括對公眾質疑的開放態度、對透明管理的堅持，以及對學生安全與學習成效的極致負責。筆者期待教育界能以更謙卑、更務實的態度，將此次討論轉化為制度優化的動力，最起碼加強出團的教師比例，守夜輪值也多幾個人，將學生守護得好一些。

作者黃冠麟是公共行政博士生，文化工作者，學研社成員。



