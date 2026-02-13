來稿｜「病者有其醫」的最佳方案：活化強積金用於醫療保險

來稿作者：華德財



日前看了「01論壇」一篇來稿，建議設立癌症及罕見病專項基金，以應付未來本地醫療的需求。筆者對建議深表認同，除了設立由政府牽頭的專項基金，亦可結合社會人士建議，將強積金（MPF）部分供款轉化為醫療保險儲蓄基金，為港人建立堅固的醫療健康安全網，應對來自癌症及罕見病的挑戰。



強積金與其被動地鎖在賬戶，擔心其隨投資的股票市場波動、甚至貶值，倒不如發展成守護市民晚年尊嚴的動態防線。長期以來，社會上有不少聲音呼籲放寬強積金可用於支付物業首期，試圖以此解決青年上流或安居問題。然而，房地產市場具備高度波動性且流動性極低，若將市民辛苦積累的退休金投入樓市，無異於將晚年的生活保障與單一資產的市場表現深度綑綁。一旦樓市下行，市民可能面臨資產縮水與醫療開支激增的雙重打擊。

相比之下，建立「強制性醫療專用資金」具有更高的迫切性與確定性。醫療開支是老年生活中的剛性需求，在不改變MPF基本制度架構的前提下，將僱員供款的部分比例定向用於醫療，能確保市民在失去工作能力時，擁有一筆專屬的、不可被挪用的健康儲備金。

這項建議的核心在於建立「個人醫療儲蓄子戶口」並與自願醫保計劃（VHIS）深度對接。這種模式並非簡單的一種保險，而是維持了強積金一貫鼓勵個人儲蓄的理念，同時透過保險機制發揮資金的槓桿效應。當市民年輕時，這筆資金可用於支付保費，保障重大疾病風險；當步入老年時，累積的餘額則可用於支付門診、復康、使用創新藥物以及先進的醫療器材，並以嚴格遵循「專款專用」與「只限本地消費」原則為前提。

透過與eMPF積金易平台及「醫健通」的一體化技術對接，行政成本將被降至最低，實現從診症到扣賬的自動化閉環，既能方便市民，更能防止資金外流，確保資源精準投放於本港醫療產業。

此外，這一轉型具有重大的經濟戰略戰略意義，透過將強積金的部分動力導向醫療市場，能為本地私營醫療機構、醫藥科技及遙距診症服務提供穩定的資金來源，推動香港發展成為區域醫療樞紐。另一方面，為防止因資金湧入而導致的醫療通脹，政府應同步建立「本地報銷價格參考」機制，透過透明的價格治理與共同支付機制，抑制過度醫療的傾向。

這種「以藥養醫、以醫促經」的循環，遠比將資金投入已近飽和的房地產市場更能帶動實體經濟的增長。 為了確保退休金的長期穩健累積不被削弱，政策配套尤為重要。政府可考慮調高現行約三萬元的強積金供款上限，讓新增的「醫療儲蓄」來自更高水平的供款基數天花板，避免從原有退休保障中「拆東牆補西牆」的情況。同時，政府應配套稅務鼓勵措施，例如推出「本地醫療消費加成扣除」，鼓勵市民享受薪俸稅扣減的同時，主動為未來的健康風險作超前部署。

最近有報道指去年有罹患末期腦癌、病重無法簽名的病人，其女兒向積金易平台申請提款，卻因處理簽名問題，拖至病人離世款項仍未取出。如今社會對醫療日益重視，對強積金用途有更多元化意見，上述個案反映平台操作程序和指引有改善空間，另一方面若強積金能用於醫保，有需要的病人就不用把款項提出，可直接用於治病。

「安居」雖然是重要的社會目標，但「病者有其醫」才是文明社會的最後底線。2022年時，曾有立法會議員倡議活化強積金，讓計劃成員靈活自主地使用強積金購買醫療保險，紓緩公營醫療系統的壓力，可惜當時社會未有廣泛共識，最終被否決。期望在2026年《財政預算案》的諮詢期內，決策者展現更廣闊的長遠眼光，引導強積金轉型為防禦老齡化風險的堅實堡壘。

作者華德財曾於四大會計行任職核數員，專責審核資訊科技、航空及內地石化企業。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



01論壇歡迎投稿。請電郵至01view@hk01.com，附上作者真實姓名、自我簡介及聯絡方法。若不適用，恕不另行通知。香港01保留最終編輯權。

