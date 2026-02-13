平機會｜推動無障礙旅遊發展　打造香港成為多元共融旅遊目的地

平機會｜林美秀



去年，香港舉辦了多項文化、演藝及體育盛事，成功吸引大批旅客來港，帶動旅遊業蓬勃發展，2025年訪港旅客更錄得4,990萬人次。受惠於中央一系列惠港挺港措施，如優化「個人遊」計劃、擴展深圳「一簽多行」等，內地旅客人次高達3,780萬；而非內地旅客到訪數字也大幅增加，共約有1,210萬人次，當中台灣地區、日本、澳洲和中東地區旅客的增長尤為強勁，按年增幅達25%或以上。隨着旅客背景日趨多元，當中不乏不同年齡層及有不同能力和需要的旅客，無障礙旅遊變得越來越重要。



平機會認為可考慮從區域協作、創新科技及專業培訓三方面着手，全方位推動無障礙旅遊發展，打造香港成為多元共融旅遊目的地。（平機會提供）

致力提升城市通達性

打造宜居宜遊香港

平機會一直致力消除不同能力人士在生活、出行及參與不同活動上的障礙，提升城市的通達性，讓所有人都能自主地享受不同體驗。

近年，我們將「促進暢通易達、推廣通用設計、實踐智慧城市生活」列為工作策略目標之一，期望透過政策倡議和跨界合作，在環境與服務層面令社區變得更具包容性。這不但惠及本地市民，也能提升旅客的旅遊體驗，實踐無障礙旅遊，並進一步增強香港作為國際旅遊城市的吸引力。

加強區域協作

推動無障礙旅遊

就推動無障礙旅遊方面，平機會認為可考慮從區域協作、創新科技及專業培訓三方面着手，全方位推動無障礙旅遊發展。首先，平機會建議加強大灣區無障礙旅遊協作。粵港澳大灣區作為國家重大發展戰略，其互聯互通不僅限於基建與金融，亦應延伸至旅遊層面。

平機會建議政府撥款強化香港旅遊發展局的粵港澳大灣區專頁，提供涵蓋各大灣區城市的共融旅遊資訊，並與相關城市合作，收集及發布無障礙旅遊景點資料，促進跨境旅遊的無縫接軌，進一步將區域聯通優勢轉化為推動無障礙旅遊的協同效應。

善用創新科技

打造旅遊新體驗

其次，可考慮善用創新科技提升旅遊體驗。隨着資訊科技的進步，智慧旅遊成為旅客規劃行程及提升體驗的新趨勢。香港旅遊發展局正開發「實時旅遊地圖」與「人工智能行程規劃」，在這些數碼旅遊平台加入無障礙功能，如兼容的螢幕閱讀器、語音輸入、觸覺回饋等，確可滿足有不同需要的旅客的要求。

「人工智能行程規劃」平台亦可考慮增設自訂的無障礙篩選條件，如「無障礙路線」、「家庭友善」、「樂齡友善」、「穆斯林友善」、「清真認證餐廳」和「低體力需求」等，方便旅客根據自身情況自主規劃行程。同時，這些平台可整合實時無障礙資訊，提供道路封閉及替代路線的即時更新，讓旅客可隨時掌握出行情況，確保線上規劃與實地體驗緊密銜接。

此外，為進一步提升旅客的即時溝通體驗，平機會建議政府考慮撥款購置可攜式即時翻譯及語音轉文字裝置，於機場、博物館、旅遊熱點等主要服務點提供租借服務。此舉不但能協助非華語及不同族裔旅客克服語言障礙，同時亦能支援殘疾人士的溝通需要，營造更友善、更包容的旅遊環境。

加強專業培訓

展現香港好客之道

要實現真正的無障礙旅遊體驗，除了硬件的設施，旅遊從業員對多元旅客，包括不同文化、能力及需要的旅客的認識，同樣不可缺少。平機會建議在針對旅遊業的資助計劃中，把平等機會及無障礙旅遊納入培訓課程，例如透過「旅遊行業發展基金」，培訓前線員工接待不同背景及能力旅客的技巧，在提升本港旅遊業整體競爭力的同時，亦可展現香港作為多元共融城市的形象。

平機會深信，推動無障礙旅遊不僅有助促進旅遊業發展，更是建設共融社會的重要一步。只要政府、業界及公眾攜手合作，將共融理念融入旅遊的每一個細節，香港定能讓「做多一步、好客之道」化為每位旅客切身感受的旅遊體驗，鞏固香港的國際友善城市形象，吸引更多旅客來港。

作者林美秀是平等機會委員會主席。



