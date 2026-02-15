醫善同行｜新年「紋眉」的潛在危機

醫善同行｜陳厚毅醫生

農曆新年將至，不少人準備扮靚過新年，其中紋眉是熱門美容項目。不過須注意，紋眉屬於入侵性美容療程，可能引起皮膚敏感。一旦過程中使用了未經徹底消毒的美容用具，更可能導致細菌或真菌感染，令傷口紅腫發炎，影響儀容。下文會簡述紋眉可能出現的皮膚問題及注意事項。



不少愛美人士希望透過紋眉，令眉毛在視覺上更顯濃密流暢，予人眉清目秀及精神奕奕的感覺。市面上紋眉有不同叫法，包括飄眉及霧眉等等。但大致做法離不開以針刺方式，將色素刺入及停留於皮膚之內，達致美妝效果。

整體而言，如果紋眉過程做得乾淨及小心，其潛在風險並不大。但畢竟紋眉是入侵皮膚的美容療程，有機會引起不同皮膚問題，以下會簡單分為過敏及感染兩方面作討論。

嚴重過敏或需清除色素

在過敏方面，紋眉會將色素刺入皮膚表層，甚至深入真皮層。如果對色素此等顏料的成份敏感，可能引致紅腫痕癢，甚至長出紅疹。一般建議如果感到過敏發作就需要叫停，再視乎情況去尋求抗敏治療，例如塗抹抗敏藥膏，或服用經專業人士處方的抗組織胺藥物。若過敏情況持續或惡化，紅腫亦未見消退，有機會需要將過敏源，即皮膚下的色素加以清除。

至於本身具有易敏或疤痕體質人士，皮膚出現反應的機會亦較高，接受紋眉時需要格外留意。補充一點，正在懷孕、餵哺母乳、容易流血及癌症病人等，因身體狀況而不宜紋眉。

「生粒粒」或因器具不潔

其次在感染方面，可分為細菌和真菌感染，以及病毒感染。

細菌和真菌感染：當紋眉使用的美容器具未經徹底消毒，有機會讓黏附在器具的細菌或真菌隨刺針打入皮膚內。除了美容器具，切勿忘記我們的皮膚在紋眉前亦需要預先清潔，可以酒精棉片清潔眉毛位置的皮膚及毛髮。如果最終不慎引起細菌感染，醫生可能視乎病況，處方抗生素藥膏或口服抗生素藥物。至於真菌感染，就可能處方抗真菌藥膏及相關口服藥作應對。

曾有病例是年輕女患者紋眉後，發現眉尾「生粒粒」，懷疑因使用不潔美容器具而引起細菌感染，導致眉毛毛囊發炎。幸好病人及時求醫，服食處方抗生素藥物及塗抹藥膏後，病況於一至兩周內得以改善。

病毒感染：除了細菌和真菌，過濾性病毒亦有機會透過美容器具傳播。以皮膚疣為例，主要由人類乳頭瘤病毒（HPV）感染引起。HPV病毒可透過皮膚微小傷口或接觸受污染物件傳播；換言之，若紋眉時使用附有疣病毒的不潔用具，便可能令眉毛附近出現疣。

就脫疣而言，塗抹外用水楊酸藥水為常見的治療方法。但當脫疣位置是眉毛附近，就不建議採用此方法，因為水楊酸藥水具腐蝕性，刺激性亦較大，若塗藥前後不慎沾到眼睛或本身較脆弱的眼周皮膚，不單傷及眼睛，更有機會灼傷皮膚。當皮膚出現異常，建議盡早求醫。醫生會視乎疣的種類、位置及大小，採取不同治療方法，包括二氧化碳雷射治療、電灼治療及冷凍治療等等。

如欲紋眉，理應盡量挑選環境比較衛生及信譽良好的美容或醫療機構，有助減低感染或刺激皮膚的機會。

