送澧手記｜香港城市發展與自然共融之道（上）

送澧手記｜黃仲澧

濕地是香港不可或缺的重要自然資產，不僅維持生態平衡，更提升城市生活質素。隨着城市快速發展，香港土地資源緊絀，如何在城市規劃與生態保育之間取得平衡，成為社會各界關注的議題。本文將簡述過去半世紀香港濕地政策發展，並探討以自然為本的解決方案（Nature-based Solutions）在新市鎮發展中的應用。



香港的濕地保護政策經歷由民間倡議、專業規劃到法制建構的演變。1970年代，后海灣沿岸開始出現大規模地產發展，令米埔及鄰近濕地生態飽受威脅。當時缺乏完善法規，保育主要依靠民間力量。世界自然基金會香港分會接管米埔，成立米埔自然保護區，這標誌着重要濕地由自發保護走向有組織管理。

1995年是香港濕地保育的關鍵分水嶺。米埔和內后海灣共約1,500公頃濕地被列為《拉姆薩爾公約》國際重要濕地，代表香港承擔起國際保育義務。政府亦在大綱圖首次引入「濕地保育區」和「濕地緩衝區」，為后海灣周邊土地用途設下發展限制，保護政策從民間主導逐漸過渡到政策層面。

進入2000年代，《環境影響評估條例》成為濕地保育的重要法律工具。根據「避免、減少、補償」三原則，所有可能對濕地生態造成重大影響的大型項目都需通過環評。無法避免的濕地損失，則需透過濕地補償機制以再造人工濕地，力求生態功能「無淨損失」。

2025年12月，環境及生態局公布《香港生物多樣性策略及行動計劃2035》，提出廣泛應用以自然為本的解決方案，優化城市藍綠空間。所謂自然為本的解決方案（NbS），即以保護、修復及持續管理自然或經改造生態系統，協助社會應對氣候變化、生物多樣性流失等挑戰，同時提升人類福祉。透過發揮自然及生態系統的既有功能，這些方案有助改善水質、緩解都市熱島效應、減低洪水風險，並為社區帶來更多生態與休憩空間。

以北部都會區的新田科技城為例，政府鼓勵發展與三寶樹濕地保育公園結合，提升城市公共空間生態價值，推動社區與自然共融。應用NbS如雨水花園、透水鋪裝、生態緩衝區等設計，有助減少洪澇、改善環境質素，並促進社區健康。這不僅展示香港在可持續城市發展的決心，也為未來其他規劃提供良好典範。

此外，三寶樹濕地保育公園的設計亦重視社區需求，結合生態教育與休閒設施，讓居民親身體驗濕地生態，提升公眾保育意識。這種規劃模式，顯示濕地資源不僅屬於大自然，更能成為提升城市宜居性的資產。

總結而言，香港50年來的濕地保護政策，反映了城市發展與生態需求之間的張力與協調。隨着《生物多樣性策略2035》及北部都會區的落實，未來香港可進一步以自然為本的解決方案，打造連結生態、社區與經濟發展的多贏局面。三寶樹濕地保育公園作為這一政策理念的實踐基地，期望成為本地以至全球可持續發展的示範。推動協同發展，讓香港濕地成為人與自然和諧共存的象徵，才是未來城市可持續發展的真義。

作者黃仲澧是香港房地產及土地管理學會外部事務主席，打鼓嶺鄉事委員會顧，香港城市規劃師學會會員，香港註冊規劃師，香港城市設計師學會會員。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



