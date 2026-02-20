來稿｜中環碼頭舊天橋功成身退　新海濱藍圖卻仍一籌莫展

來稿作者：凱文



近日，連繫中環國際金融中心與中環天星碼頭的臨時行人天橋，終於隨着新海濱「三號用地」工程推進而正式停用拆卸。這條服務市民近廿年的通道光榮退役，表面上象徵中環發展邁進新階段；但當我們站在這片耗資巨大的填海土地上環顧四周，卻難免一陣唏噓：中環新海濱的規劃已蹉跎逾廿載光陰，如今除了個別商業地標嶄露頭角，其餘地塊的發展仍步履蹣跚，支離破碎，不禁令人惋惜。



別讓三號用地淪為孤島商場

無可否認，由恒基地產投得的「三號用地」目前正全速興建，預計於2027年至2032年間分階段落成。這個被命名為「Central Yards」的項目及其標誌性的「橋樑」設計，猶如橫躺的國際金融中心二期，意圖透過巨型綠化平台將繁忙的干諾道中與海濱「縫合」。然而，商業項目的成功極度依賴人流，若毗鄰的商業帶無法同步發展，「三號用地」恐淪為一座華麗的「孤島商場」。缺乏周邊設施產生「協同效應」，單一項目的零售餐飲組合難以獨力支撐整個海濱夜經濟的持續性。孤木難支，單靠一個地產項目的落成，無法扭轉整條海岸線「斷裂」的困局。

當目光收回至核心地帶，國際金融中心二期以北的「一號及二號用地」，同樣處於令人尷尬的停滯狀態。回溯廿年前的《中環新海濱城市設計研究》，此處原被賦予極具活力的定位——發展低密度的「節日市場」及露天餐飲設施，原意是借鏡外國海旁成功模式，為中環注入休閒氣息。然而多年過去，現實卻是規劃停滯不前：地面層仍一直被功能單一的中環碼頭巴士總站及人車爭道的民光街佔據。這種「交通優先、行人為次」的過時規劃邏輯，完全扼殺了海濱商業帶的連續性。原定精緻的低層建築群遲遲未見蹤影，讓「從中環走到碼頭」這段路程，顯得乏味且冰冷，與「世界級海濱」的願景格格不入。

短期租約犧牲土地最佳使用

最令人扼腕的，莫過於位於核心區域的「四號用地」與「八號用地」。「四號用地」自2014年起被闢作「中環海濱活動空間」，旨在於用地落實永久規劃前，為各種短期大型露天活動提供場地。從土地經濟學角度，雖然「短期租約」能帶來穩定收入，但這本質上犧牲了土地的「最高及最佳使用」。一個世界級文娛地標所能帶動的城市品牌增值，遠超現時單純出租場地舉辦嘉年華的價值。香港作為國際都會，其核心海濱難道容不下一個永久性的文化藝術地標？

至於「八號用地」，即皇后碼頭的重置選址，更是港人心中的一根刺。當「三號用地」的商廈即將封頂，碼頭組件卻仍在倉庫沉睡。歷史建築若只剩組件在庫房「封塵」，這種「保育」便是對歷史最大的諷刺。筆者當年雖傾向支持安置碼頭至10號碼頭一帶的海濱位置繼續使用，但政府多年來未有落實，顯然當中存在複雜的技術難題。若真如此，筆者希望當局重新考慮於龍和道與香港大會堂低座之間、接近皇后碼頭原址的位置進行重置。雖然不再具備碼頭功能，但總比無了期封存於倉庫中理想，亦更能回應當年要求保留皇后碼頭的聲音。

市民渴望還地於民共融方案

在金鐘中信大廈以北的「五號用地」，早年預留作為「政府、機構或社區」用地，雖一度獲考慮作新高等法院大樓選址，惟方案被撤回後便再無消息。除了土地長期丟空浪費，公眾最擔憂的，莫過於這片珍貴的海濱腹地，最終會否淪為一座座門禁森嚴的行政孤島。「五號用地」的發展，直接影響金鐘一帶通往海濱的景觀通廊。如果這裏僅是為滿足政府部門辦公需求，而犧牲公眾的通達性與親水體驗，將是規劃上的倒退。市民渴望看到的，是一個真正還地於民的共融方案。

因此，筆者建議當局考慮將「五號用地」改作博物館用途。鮮有人知的是，2000年代初規劃添馬艦政府總部時，曾建議設置「香港規劃及基建展覽館永久展館」（即「展城館」前身），總建築樓面面積約24,000平方米，惟當年立法會希望降低發展密度，最終未有成事，改為在香港大會堂原市政局大樓擴建，面積大幅縮小至僅約3,200平方米。既然「五號用地」一直懸而未決，加上過去廿多年香港規劃不斷發展，「展城館」現址空間顯然不足，「五號用地」正好成為擴建該館的理想選址。

臨時天橋的拆卸，提醒了我們時間的流逝。中環新海濱不應是一幅永遠拼不完整的拼圖。當商業發展一馬當先，而文化用地及連接規劃卻嚴重滯後時，海濱發展便失去了平衡。我們期望政府能以此為契機，展現出對剩餘用地的全盤規劃魄力，不要讓這個世界級海濱區域，淪為商廈的附庸，或是一塊永遠在等待的「臨時空地」。

