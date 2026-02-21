來稿｜新春團拜——傳承文化暨開創未來

來稿作者：陳文坪



丙午年大年初一，新加坡中華總商會（簡稱「總商會」）舉辦「駿馬迎新春騰躍雙甲子」新春大團拜。受邀出席活動的主賓是新加坡副總理兼貿工部長顏金勇、以及多位政府部長、國會議員、商團領導/代表、駐新國外交使節、媒體記者、商會會員等350人齊聚一堂，共慶佳節。



在大年初一舉行新春團拜是總商會百多年來的傳統活動。這一活動已是總商會的一種文化傳承、一種協作團結、一種聯繫各界的橋梁。

活動上，受邀的政界主賓都會借此機會向商界「透露」一些這一年政府的工作重點；同時，也要商界在面對不確定的外部環境及劇烈競爭時，必須加強人力資源的培訓、提升，甚至須加速企業轉型。

就如今年活動主賓副總理兼貿工部長顏金勇在發表講話時指出，「在強勁的AI投資浪潮、全球貿易活動的韌性和寬松的金融環境影響下，我國去年經濟增長強於預期。這要感謝企業和員工的努力，也體現了我們經濟的韌性和適應能力」。貿工部因此把去年全年經濟增長數據調高至5%，並將2026年的經濟增長預測上調到2%至4%。展望未來，顏金勇認為不定性、波動性和沖擊性將成為常態......企業必須主動轉型，藉着AI提高生產力，並應對人力資源的局限。

由此可見，隨着全球競爭加劇、科技演進加速，AI對未來的沖擊將逐漸明顯、甚至加快到來。因此，如何應對這一波（AI）科技的影響，企業須積極應對，行動起來，而非繼續等待。

新國政府在農歷年前（2月12日）就發布了《2026年財政預算案》，提出在本屆財政預算案中將加大力度支持企業運用AI技術。如政府將擴大企業創新計劃下的稅務減免範圍，為AI支出提供400％的稅額扣除，從2027估稅年至2028估稅年，每個年度的AI相關支出上限高達5萬元（新加坡幣，下同）；政府也計劃在緯壹科技城（One-north）設立人工智能園區（AI Park），旨在將AI倡議轉化為實用的解決方案。

除此之外，加大力度推動企業和勞動隊伍實現人工智能轉型，包括為企業提供量身定制的支持，以及稅務回扣等財務支援。也是新國財政預算案的其中一項重點。

也就是說，企業經營者須充分利用本財政預算案所提供的資源，採用AI技能來提高生產力，協助企業節省成本，加強競爭力。

成立於1906年的新加坡中華總商會，今年已是雙甲子歲月。一百多年來，總商會不但為新國的經濟作出許多貢獻，也帶領商會會員到海外開創商機。不愧是商界的領導者、領航者。總商會在國家層面，秉持愛國愛家精神；在商界方面，秉承誠信聲譽作風；在文化層次，傳承優良價值觀風尚；在商機方面，力求開拓創新征程；在建設方面，匯聚商界力量共建多元共融社區。

新中關係向來友好，民間商貿早在兩國建交前就有了大量商務往來。兩國於1990年建交後，商貿更是突飛猛進。為協助新加坡企業進軍中國市場或中國企業進軍新加坡、甚至東南亞，並促進新加坡企業和中國各地的商貿往來，總商會也在海外設立了多個聯絡站。

早在2010年，總商會就在上海設立新加坡企業中心（Singapore Enterprise Centre），提供一站式的商業服務機構。中心也獲得新加坡企業發展局的支持，為企業提供商業咨詢、市場信息和商業配對等服務。為進一步協助新加坡企業進軍中國西部市場，總商會也於2020年在成都設立了四川代表處，建立了新中兩國企業經貿合作的交流站。

該中心的設立，為新中兩地企業到海外的發展、聯營扮演着促進、協調的角色，為企業了解海外市場、政策法規，讓企業經營者少走彎路，提供建議並給予協助。

「駿馬迎新春騰躍雙甲子」團拜活動上，副總理顏金勇、總商會會長高泉慶也共同為120周年慶典標志揭幕。慶典標志為草書的「商」字，設計者把雙甲子「120」這一數字繪制在「商」里面，既發揮創意，也離不開總「商」會的這一核心。隨着這一標志的揭幕，一些列慶祝活動也會在接下來展開，120年的輝煌，將是總商會的里程碑，也是另一個新起點。

高泉慶致辭時說， 「火馬年也象徵着行動力和堅韌不拔的精神。只要我們攜手同心，一定能繼續化挑戰為機遇，開拓更美好的前程。」

辭舊迎新，金馬降臨，獅城大地，處處洋溢着春的氣息。總商會每年大年初一的新春團拜，既是政商社合力支持，也說明社團、社區、社稷具凝聚力，體現了新加坡是個和樂安康的多元社會。

作者陳文坪是新加坡時事評論人，關注新加坡、馬來西亞、大中華地區的政治時事和經濟民生。



