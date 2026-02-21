來稿｜告別只會聊天的AI：「AI代理人」重塑香港物流與職場生態

來稿作者：于承忠博士



生成式AI在過去兩年席捲全球。它能寫文案、改電郵、做摘要，甚至生成程式碼，令不少企業看見效率想像。但當管理層把問題落到日常營運，尤其是講求「準時、準確、可追溯」的香港物流與供應鏈行業，疑問往往更尖銳：AI可以把商業信件寫得漂亮，但它能否幫我登入系統並更新庫存？能否盯緊碼頭提櫃狀態，第一時間通知司機？能否把客戶電郵自動變成工單，派給合適同事跟進？



古時有《史記》、四庫全書等典籍記錄世事，以「鑑往知來」；近代我們依靠百科全書，後來打開維基百科，按圖索驥擴充知識。到了兩年前ChatGPT興起，彷彿把地球上可得的文本「讀過千遍」——但它多數時候仍停留在「提供建議」。它像一位博學的顧問，卻還不是能替你把事情辦妥的執行者。

近年另一個概念開始走入企業視野——AI Agent（AI代理人）。以開源、可自託管的 Moltbot（前身Clawdbot）為例，這類工具主打的不只是對話，而是「在授權範圍內替你完成任務」：它可常駐運行、按規則監控資訊、處理文件、執行指令，並透過WhatsApp、Telegram等與人協作。對物流業而言，這意味着職場正在由「人機對話」走向「人機協作」——你不再只是操作軟體，而是在指揮一位能交付成果的「數位同事」。

AI代理人到底有何不同？

若把Chatgpt比作「懂很多的顧問」，AI代理人更像公司的一名員工。Chatgpt擅長生成內容與提供方案，但通常不會自己去開系統、填表、發通知、歸檔；AI代理人則被設計成可把一句指令拆成多步驟，在指定環境中完成操作，再把結果回報。

以Moltbot的定位來說，它可部署在企業自家伺服器或指定主機上，長期在背景運行；在權限允許下，它能處理檔案、讀取網頁狀態、執行指令，並把資訊推送到團隊常用的通訊平台。AI不再困在對話框裏，而是被放進流程裏。對香港企業而言，這一點很務實：大家需要的不是「更會講」的AI，而是「更能做」的AI。

AI代理人如何改善流程？

香港物流的典型痛點，是資訊分散、節奏緊迫、系統老舊與不兼容並存。AI代理人之所以值得關注，正因它可以用「流程」而非「口號」切入。

不少香港中小企仍面對「系統孤島」：會計一套、倉務靠Excel、報關收PDF、客戶用電郵催交期。API整合當然理想，但成本、供應商配合與周期，未必是中小企能承受的。AI代理人可以成為「系統促進者」，在舊系統與碎片文件之間搬運資料 ，並執行指令完成工作。

AI代理人的另一種理解，是在授權範圍內「像人一樣」把流程跑通：例如供應商寄來PDF發票或裝箱單，代理人先抽取關鍵欄位（客戶、單號、數量、金額、到貨日期），再依公司既定欄位規則輸入到ERP／表格，最後把原檔按命名規則歸檔並回覆「已入帳／已建單」。它未必是最優雅的系統整合，卻可能是最貼地的過渡方案：先把人手從大量重複抄寫中釋放出來。

想像一個香港常見場景：你在葵涌碼頭現場，需要立即確認某批貨的庫存並安排補貨。過去你可能要致電辦公室同事「幫我查一查、再寄封電郵」。現在你可以發一句指令：「查SKU-123庫存；如低於50，按標準模板通知供應商補貨，抄送我與倉務主管。」代理人回覆執行結果與紀錄連結。管理者的角色從「自己做」變成「指揮流程」，而且留痕更完整。

企業為何仍猶豫？自託管解決什麼？

把流程交給AI，企業最在意的往往不是功能，而是風險：客戶名單、報價、路線、合約條款都屬高敏感資料。若使用雲端AI服務需要上傳內容到第三方平台，管理層自然會保留。

像Moltbot這種開源、可自託管（self-hosted）的路線，提供一個較容易被接受的選項：代理人運行在企業可控的環境內，資料處理與日誌可納入內部IT治理。一般而言，企業至少可從三方面建立安全底線：

1. 數據主權：資料盡量留在內部網絡與指定機器；

2. 最小授權：清楚規定可讀取的資料夾、可執行的指令與可觸發的流程；

3. 身份與入口管控：限制只有授權帳號可下達指令，並對敏感操作加入二次確認與審核。

自託管不等於「自動安全」。真正能讓AI代理人落地的，仍是權限分層、審核、告警與例外處理機制 - 把它當作一名需要監管的新同事，而不是全能外包。

被取代的不是人而是低價值步驟

物流與供應鏈裏，許多初級工作長期圍繞重複性資訊搬運，即抄資料、改格式、追狀態、轉附件、更新表格。這些工作耗時、易錯、也難以累積專業價值。AI代理人若能承擔其中一部分，人類就更可能把時間用在高價值環節，如緊急管理、風險判斷、跨部門協調，以及把流程做得更好。

更吃香的能力，或許會轉向「AI協調員（AI Orchestrator）」：懂得定義規則、設計流程、管控權限、監督結果，並在代理人遇到突發事件（如港口延誤、極端天氣、客戶臨時改單）時迅速介入決策。職場的重點從「親手做」轉為「管理流程去做」。

「服務即同事」（Service as a co-worker）未必一夜成真，但方向已清晰：AI的競爭力不只在語言能力，而在能否被整合到流程、在可控與可審計的框架下穩定交付。對香港企業而言，誰能更早把24/7運作、權限清晰、能留痕的AI代理人納入供應鏈流程，誰就更可能在成本、速度與可靠性上取得優勢。信任需要時間建立，但市場不會等待。當AI「準備入職」，管理者要準備的，是制度、流程與責任分工，以及一個更像「指揮官」的自己。

