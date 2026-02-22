醫善同行｜波士頓人工角膜移植手術　為嚴重角膜病者帶回光明

醫善同行｜黃澤銘醫生

眼角膜是眼睛最前方的透明部份。當角膜受損、形成疤痕或變得渾濁，而導致嚴重視力喪失或眼睛劇烈疼痛，患者就需要接受角膜移植。但當角膜嚴重受損且不可逆轉，又預計不適合接受傳統由離世人士捐贈的角膜移植，就可能需要人工角膜。



現時最成熟的技術為「波士頓人工角膜移植手術」，筆者當年有幸於美國接受發明者的督練，帶回香港，讓更多嚴重角膜病患者重見光明，實在感恩。

甚麼是人工角膜

常見角膜受損的成因，例如角膜細胞退化、錐型角膜、感染或外傷引起的角膜疤痕、眼科手術併發症等。如需要更換角膜，醫生一般會建議病人輪候角膜移植；惟移植逝者角膜，有機會隨時間而退化，再次影響視力；或對於一部份病況嚴重或複雜的角膜疾病而言，未必發揮預期效果，需要重複移植。

而人工角膜主要適用於經歷過多次角膜移植失敗，或是化學燒傷、複雜角膜和眼表疾病、受慢性自體免疫疾病影響的眼睛。

經歷過多次角膜移植失敗的眼睛。（醫善同行提供）

波士頓人工角膜

現時，波士頓人工角膜移植是當今世界最成熟的人工角膜移植手術。波士頓人工角膜是一種由具有組織耐受性和光學特性的透明塑膠材質（PMMA）製成的人造角膜。它透過類似領扣的設計，將一塊清晰的光學柱鏡固定於捐贈角膜中央，再移植到患者眼上。

針對傳統移植反覆排斥、嚴重新生血管或自體免疫疾病導致的角膜變異，此技術是少數能重建清晰視軸的辦法。大部份病人在手術後數天，已可恢復有用視力。目前，波士頓人工角膜已可以成功治療最困難的角膜疾病和致盲性角膜疾病。

波士頓人工角膜剖面圖。（醫善同行提供）

現代角膜科學之父

波士頓人工角膜由Claes Claes Dohlman教授於1960年代發明，1992年獲美國FDA認可。

Dohlman教授生於瑞典、紮根美國哈佛大學及波士頓麻省眼耳醫院，被公認為「現代角膜科學之父」。Dohlman教授於2024年以101歲高齡辭世，離世前數月仍在撰寫論文、指導後輩。

Claes Dohlman教授與筆者。（醫善同行提供）

香港首宗波士頓人工角膜移植

2004年，筆者花了數個月時間，在波士頓麻省眼耳醫院跟隨當時已八十多歲的Dohlman教授學習這門技術。那段時期讓筆者親歷這位大師對每個細節的執着，他不單傳授手術步驟，更叮囑筆者要理解裝置背後力學與生物學的邏輯。

這次培訓後，筆者將這項嶄新技術帶回香港，最終於2011年1月，在屯門醫院與時任眼科顧問醫生及角膜科主管姚寶發醫生，完成香港首宗波士頓人工角膜移植手術。這一步，打破了本地角膜反覆移植失敗患者漫長的黑暗。

患者眼睛成功移植波士頓人工角膜。（醫善同行提供）

發展與展望

其後，香港不同的醫院相繼開展此手術。除了公立醫院外，部份私家醫院或眼科手術中心亦提供此服務，惠及更多社會不同階層的角膜患者。

筆者曾為多名同類患者施行手術，例如一位60多歲的男性病人，曾經歷多次角膜移植排斥，視力跌至接近零，嚴重影響工作及生活質素；最終筆者為其施行波士頓人工角膜手術，術後至今多年，他仍然保持穩定可用的視力，更重要是重回生活軌道及繼續在廚房工作，足證此技術在本地臨床應用之成熟度與持續價值。

作者黃澤銘醫生是「醫善同行」醫學顧問，眼科專科醫生。



「醫善同行」欄目由醫護人員撰寫。「醫善同行」本身是本地註冊慈善團體，不時舉辦健康講座和義診，並提供各種醫療服務優惠；期盼凝聚社會上的愛心和力量，鼓勵有心人踴躍參與義工計劃，幫助弱勢社群。



