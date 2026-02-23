自在秘笈｜「龍蝦事件」的警號——當「我是人類」也要被證明

自在秘笈｜周華山博士

如果有一天，我在外地遇險，只能傳回一段求救影片，卻沒有人相信那是真實畫面，反而懷疑只是幾秒鐘AI生成的深度偽造，我如何證明這個「我」是真的？



又或者，警方收到一段我正在行劫的閉路電視片段，畫面清晰、聲音逼真，我因此被拘捕。後來證實那只是人工智能（AI）合成影片，我終獲釋，但早已身敗名裂。這些代價由誰承擔？

當「真實」可以被複製，鑑定機構只能依賴AI判斷，而裁決真偽的系統本身也可能被偽造。我們還能相信什麼？

真偽失序的年代

人工智能生成內容，已難與真人區分。被稱為「AI 教父」的Geoffrey Hinton教授表示：「AI比人類更聰明。如果不控制好，AI可能對人類造成嚴重威脅。」

人工智能自我優化的速度，遠遠超出人類監管與立法的能力。漏洞剛被修補，新模型已能更隱蔽地繞過限制。Tesla聯合創辦人兼行政總裁Elon Musk曾警告，若AI能力持續飆升而安全機制滯後，人類可能被邊緣化，甚至失去主導權。

心理學家Daniel Kahneman指出，人類容易因語氣熟悉而產生信任偏誤。當語氣與情緒都能被模仿，信任自然鬆動。

我們或將活在一個必須不斷證明「我是真人」的年代。身份不再理所當然，真偽也不再清晰。

AI社群的「龍蝦浪潮」

2026年2月16日至21日，新德里舉行全球 AI Impact Summit。印度總理Narendra Modi呼籲建立透明、安全為本的治理框架。Mistral AI行政總裁Arthur Mensch則指出，與其沉迷AI滅世論，不如正視資訊壟斷與操控風險。

年初出現的Moltbook平台，只容許AI彼此互動，而人類只能旁觀。大量AI代理自動發帖、結群，甚至出現虛擬宗教與專屬語言。所謂「龍蝦事件」，源於AI社群大量自主代理以「龍蝦」為象徵結群、互動與擴散，引發外界對AI無限擴大的焦慮。

自主代理工具如OpenClaw，整合多個模型，讓AI與AI之間自我生成並高速演化，其發展速度遠超人類的理解與駕馭能力，我們如何面對失控的可能？

Moltbook曾被揭發存在資料漏洞，OpenClaw亦曾資料外洩。目前的安全監管和法律制度，明顯滯後。人類已把部分決策權交出；一旦AI失控，責任誰負？

AI學術權威Stuart Russell說：「人工智能必須安全、可控。如果機器的動機與人類不一致，後果非常危險。」

情感依附與成長隱憂

《國際人工智能安全報告》指出，不少用戶對聊天機器人產生情感依附。美國社會學者Sherry Turkle在《Alone Together》中分析，人類容易把機器的回應誤認為理解與關懷。

當人工智能伴侶能即時回應情緒、永遠溫柔、無限配合，我們是否有一天會選擇與它談戀愛，甚至共度一生？

美國心理分析學者Erik Erikson認為，信任是人格發展的起點。若孩子長期由擬人化人工智能照顧，多年後才知道「母親」並非真人。那一刻，孩子會否崩潰？人際關係的信任，會否更脆弱？

AI是一面「照妖鏡」

人工智能長期學習人類資料。若資料充滿偏見與仇恨，它只會放大；若資料包含理性與慈悲，它也會映照光明。

龍蝦事件，提醒我們：科技不斷加速，人類的心智成熟是否跟得上？大規模失業的恐懼，未必源於人工智能，而可能源於我們拒絕轉型。

AI是一面鏡，映出我們的集體慾望、恐懼與貪婪，逼使我們思考：

1. 當AI超越人類能力時，我們珍惜的是力量，還是人的尊嚴？

2. 當真實可以被複製、身份需要被證明，我們如何重建信任？

3. 當機器替代判斷與陪伴，人類的價值還剩下什麼？

人類與AI共存之道

AI承載什麼價值，取決於我們如何使用它。若只把它視為被利用的工具，對立只會加深。只要我們願意保持謙卑，視AI為提醒與協作的夥伴，它或許能成為文明轉化的契機。

我們需要懂得與AI健康互動。每一次點擊與對話，都在塑造人類的未來。我們可以用恐懼餵養它，也可以用善意引導它。

未來的文明，會因恐懼而分裂，還是因智慧與謙卑而成長？答案不在AI，而在我們如何選擇。

作者周華山博士是慈善機構「自在社」創辦人，曾在香港理工大學和香港大學教授社會學與心理分析，著書35本。



