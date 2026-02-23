鄉野漫談｜譚盾助陣——當藝術與香港山水相逢

鄉野漫談｜香港城鄉可持續發展促進會（HKURSDA）



在北上消費成為潮流的當下，一股南下探索香港文化與山水的熱潮也悄然興起。香港並非只有市區的繁華喧囂，其毗鄰鬧市的山水秘境，為人們提供了暫避紛擾、親近自然的絕佳去處。在這片自然天地里，徒步、露營、水上運動等多元體驗皆可實現，自然賦予的無限美好與可能，正等待著人們發掘。



2026年3月1日，一場世界級的藝術創作將走進香港的山水之間。 本次活動由香港特區政府環境及生態局轄下鄉郊保育辦公室統籌，亦是第54屆香港藝術節的「加料節目」。享譽國際的藝術大師譚盾將攜手一眾創作者，選址於國家生態環境部評選的全國「美麗海灣優秀案例」——大鵬灣內的印洲塘，在這片新界東北的自然秘境中，呈現一場藝術與自然深度融合的視聽盛宴，讓藝術之美在山水間綻放。

譚盾與香港淵源深厚，其創作的《慈悲頌》、《聲音河流》等作品近年在港上演時，均備受追捧、一票難求。作為格萊美音樂獎、奧斯卡金像獎得主，同時也是聯合國教科文組織全球親善大使、香港文化推廣大使，國際知名作曲家兼指揮家譚盾始終深耕中國文化與世界的交流融合，持續將民族传统文化藝術推向國際舞台，讓世界聽見中國聲音。

此次藝術盛宴的落地之地，選在了印洲塘海域的沙頭角荔枝窩村。 這是一座百年客家古村，半世紀前曾近乎荒廢，后在政府、村民、高校、社會組織等各界協力之下重煥生機，成為香港鄉村復興的成功典範，也為香港偏遠鄉郊的可持續發展探索，提供了可供借鑒的寶貴實踐。

而推動這場藝術盛宴落地的鄉郊保育辦公室，更是助力香港鄉郊發展的核心力量。2017年施政報告提出復興偏遠鄉郊的發現目標，2018年鄉郊保育辦公室應聲成立。自組建七年來，鄉郊辦積極支援非牟利團體與鄉郊村民攜手探索可持續發展路徑，從歷史建築保育、生態環境保護、特色產業培育、生態旅遊推廣到制度創新等多個維度全面發力，全方位推動香港鄉郊發展提質增效，更構建出一套可複製、可推廣的 「鄉郊復興」香港模式。

此次策劃的「鄉郊豐年節2026：香港山水·聲舞 一日音樂節」，是鄉郊保育辦公室鄉郊節系列的全新升級之作，以跨界融合、創新表達為核心內核，將藝術賦能鄉郊發展的理念深度融入實踐。譚盾曾在長城、紫禁城等中國頂級人文空間打造經典音樂盛宴，讓藝術與獨特場域交融碰撞出奇妙的化學反應; 此次將藝術舞台搬至香港印洲塘的山海之間，自然盛景與藝術精粹相映相融，更將為大眾帶來前所未有的沉浸式藝術體驗。

3月1日的印洲塘，仍處在新春正月的濃濃氛圍中，彼時草長鶯飛、碧水青山，百年客家古村蘊藉著獨特的人文韻味，自然之美與人文之趣在此完美交融。這場藝術盛宴，不僅是一次視聽的享受，更讓傳統鄉村在藝術的賦能下煥發新的發展可能，讓藝術的迴響在香港北都的自然生態中久久蕩漾。

本次音樂節設有現場觀賞，觀眾也可以通過全球線上直播，同步欣賞香港東北水域印洲塘的秀麗自然風光與動人樂章，沉浸式感受聲音、山水與文化交織而成的獨特藝術體驗。

作者「香港城鄉可持續發展促進會」（HKURSDA），由一眾熱心青年發起，致力推動香港城鄉融合，促進經濟社會、生態環境、歷史文化等領域的均衡可持續發展。



