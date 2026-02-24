來稿｜香港如何打造「銀髮經濟」藍海？不鬥平，鬥專業、鬥規範！

來稿作者：謝宛達博士



近期從不同層面接觸「銀髮經濟」議題，包括每周北上消費的長者、熱衷旅遊的高淨值銀髮族、變賣物業移居內地安享晚年的退休業主等等，都讓我意識到，人口老化既是全球趨勢，更蘊藏長遠商機。市場正朝向高質量、精細化轉型，人們對美好生活的追求，已從單一物質產品，擴展至生活體驗與心理滿足。



洞察銀髮心理

折扣只是其次

近年大量港人北上養老，核心驅動力在於內地城市能提供高性價比生活、寬敞居住空間及較低生活成本，讓退休人士以較輕經濟壓力享受優質晚年。面對此趨勢，貼心服務是影響消費意欲的關鍵，消費者最怕被嫌麻煩或催促。店員友善態度、親切問候、耐心講解，甚至記得客人姓氏與喜好，這些「有溫度」的互動，正是許多人願意回流內地消費的主因。

然而，北上消費成風，不代表香港只能「鬥平」。我們的競爭優勢，應在於開創具香港特色的優質產品與服務，維繫一個有人情味的港式社區。這不單需要政府政策發力，更需要業界攜手共建。

銀髮族普遍在經濟起飛時期積累財富，享有增長紅利。隨着社會邁向長壽化，預計2035年中國60歲及以上人口將突破4億，佔總人口30%，進入重度老齡化階段。

舒適安心有尊嚴

自然願意留香港

要吸引銀髮族留港消費，現行措施側重展覽與零售優惠，但前線經驗告訴我們：長者更看重消費過程中的尊嚴感、便利性、可信度。關鍵在於深入理解他們「想要什麼」和「不喜歡什麼」，核心並非折扣或贈品，而是一種被期待、被尊重、被照顧的感覺。當他們在消費中感到舒適、安心、有尊嚴，自然願意留在香港這個熟悉的家。

銀髮經濟藍海近在咫尺，香港並非沒有措施，關鍵在於填補消費者與供應者之間的信任斷層，讓消費真正發生。因此，香港迫切需要一個「官方認可、長者信得過」的銀髮產品與服務認證及監管體系。

內地八部門已聯合推出《關於培育養老服務經營主體促進銀發經濟發展的若干措施》，從品牌建設、標準認證、科技賦能到消費場景全方位布局。香港也將推出「Q嘜優質銀色產品計劃」，預計2026年內出台，惟目前集中在產品層面，對服務監管、銷售行為認證等細節，仍未清晰。

不鬥便宜鬥專業

Q嘜產品要擴展

香港不需與內地市場「鬥平」，而應聚焦「鬥專業、鬥規範」。內地銀髮市場由超過3億名60歲以上人口驅動，具備結構性增長潛力，2026年被視為藍海之年。然而，市場監管漏洞、行業標準不明確、虛假廣告與不規範營銷屢見不鮮，消費者保障薄弱。

香港可藉「Q嘜優質銀色產品計劃」為起點，逐步擴展至四大層面：第一，國際認證：建立銀髮服務認證體系，覆蓋家居維修、陪診服務、長者旅遊、數碼培訓等，讓長者能辨識「信得過」的服務提供者。第二，國際培訓框架：結合僱員再培訓局課程，打造「銀髮護理員」標準培訓，修畢頒發證書。第三，服務監管機制：針對銷售行為、預繳式消費等設專門監管。第四，社區示範場景：規劃銀髮服務示範點建設藍圖。

香港培訓國際認受

推動銀髮經濟出海

培訓方面，可結合僱員再培訓局課程，為有志服務長者的人士提供「操作+管理」雙軌培訓，修畢頒發證書。香港培訓證書素來被視為具備高專業水平的「國際通行證」，加上本港長期與國際標準接軌、執業標準嚴格，日後更可研究設立銀髮經濟相關學會，與國際組織打通相互認證。

香港的定位，不應僅局限於產品及服務層面，更可成為中港兩地銀髮經濟的國際化及標準化孵化平台，在港培訓、國際認受，繼而助力兩地銀髮經濟出海，同時招商引資，在本土打造專業銀髮護理團隊，向社會提供優質服務，釋放「銀色新質生產力」。

以單一區域作試點

豐富銀髮社交圈子

推動銀髮經濟，可研究「小步快走」策略，設立「地區銀髮消費社區示範點」。採取穩健可控、分階段實施方式，以單一區域作「小規模」試點，根據交通便利性及社會適應性持續調整優化。

選址上可參考工廈活化模式，利用市區老舊工業大廈，改造為銀髮社區，創造香港獨有的銀髮消費場景。此舉既能紓解高齡社會需求，又能活化閒置空間，結合樂齡智慧科技，打造便利、安全且具活力的銀髮生活社交圈。建議將計劃納入關愛基金或社區投資共享基金資助範圍，鼓勵社企及非牟利機構參與場地改造。

筆者相信，功夫不負有心人。內地步伐快、發展勢頭強勁，但香港擁有國際標準、專業服務、品牌信譽的獨特優勢。只要我們填補信任斷層、強化「信任狀」，香港完全有條件在銀髮經濟賽道跑出「高質素、可信賴」的差異化路線。

