來稿｜一名深創港青網紅博主　看廣東高質量發展大會的戰略啟示

來稿作者：高松傑



2月24日，農曆丙午馬年正月初八，也是新春首個工作日，廣東省高質量發展大會如期而至，這已是廣東連續第四年在新春伊始召開這場事關全年發展的「新春第一會」。筆者作為一名在深圳創業的香港青年，同時也是一名經營自媒體的網紅博主，我全程線上認真收看了本次大會，內心滿是振奮與期待，對廣東高質量發展的戰略布局、產業方向以及自身肩負的使命有了更為深刻的理解與感悟。



今年是國家「十五五」規劃的開局之年，香港特首李家超將領導整個特區政府不同政策局和部門，主動對接「十五五」規劃框架，並首次制定香港的「五年規劃」。特區政府會強化擔當意識，切實履行第一責任人的角色，積極帶領社會各界主動對接「十五五」規劃，深化與粵港澳大灣區城市的全方位合作，強化規則銜接、機制對接，助力打造世界級的一流灣區。在這樣的時代背景下，廣東召開高質量發展大會，以「製造業與服務業協同發展」為主題，不僅為廣東發展定調，更為深港合作、灣區融合打開了全新空間。

筆者留意到，本屆大會以製造業與服務業協同發展為核心主題，在「十五五」開局之年，為廣東全年高質量發展錨定航向、吹響集結號。回望四年，廣東高質量發展大會的主題層層遞進、一脈相承：從2023年「再造一個新廣東」的豪邁號召，到2024年「推動產業和科技互促雙強」的精準部署，再到2025年「以現代化產業體系築基」的戰略深耕，直至今年聚焦「兩業協同」，充分展現出廣東對產業升級規律的精準把握，以及一以貫之推動高質量發展的戰略定力與策略活力。

作為經濟總量連續37年位居全國第一的經濟大省，廣東既是享譽全球的「世界工廠」，擁有全部31個製造業大類、10個萬億元級產業集群，規上工業企業營業收入穩居全國首位；同時也是服務業強省，服務業增加值連續41年全國第一，現代服務業佔比高達64.9%，雄厚的製造根基與領先的服務實力，為兩業協同發展奠定了無可比擬的先天優勢。

大會明確，製造業與服務業並非相互替代，而是彼此成就、相輔相成的共生關係，是實體經濟全鏈條升級的內在要求。當前廣東製造業正朝着智能化、高端化、綠色化轉型，信息技術、金融服務、科技創新等生產性服務業，正是破解製造業發展堵點難點的關鍵力量。本次大會會期一天，上午舉行全體大會凝聚共識，下午分設六大分會場精準破題，圍繞產業融合與政策創新、科技創新賦能、金融創新賦能、智能製造與工業互聯網、數字經濟與貿易新業態、「百千萬工程」縣域產業融合等核心議題展開研討，從政策、技術、資本、區域等多個維度，為兩業融合找準路徑、破解難題，每一項議題都直擊產業發展核心。

最令筆者倍感振奮與暖心的是，大會期間，廣東省發改委正式發布《廣東省製造業與服務業協同發展》白皮書，並詳細解讀了一系列針對性強、含金量高的扶持政策。這份白皮書不是空洞的規劃，而是為「製造+服務」量身定制的可操作、可落地、可執行的施工圖，這充分說明，廣東推動兩業融合的決心，絕不僅僅停留在會議號召層面，而是真正轉化為實實在在的制度供給與政策保障。筆者作為一名在深圳創業的香港青年，這些政策與我自身，甚至很多在灣區發展港青的創業發展息息相關、大有裨益，無論是產業融合方向指引、創業扶持支持，還是數字經濟、文創電商等領域的配套政策，都為我們的創業之路指明了方向、提供了堅實保障，讓我們對未來發展充滿信心。

筆者作為聯通深港、擁有境外內全平台新媒體傳播優勢的香港青年與網紅博主，我深知自己是灣區發展的見證者，更應是參與者、建設者與推動者。

未來，筆者將立足自身優勢，全力助力廣東高質量發展：一是發揮網紅流量與新媒體傳播優勢，全方位宣傳廣東兩業融合成果、優質企業與「廣貨」品牌，藉助直播、短視頻等形式助力「廣貨行天下」走向全國、走向世界；二是依託香港現代服務業、國際化視野、專業服務等優勢，主動對接廣東智能製造、數字經濟、金融服務、文創電商等新業態，推動香港服務業與廣東製造業深度融合、優勢互補；三是積極響應特區政府對接「十五五」規劃的部署，主動擔當廣港交流橋樑，以自身在灣區創業的真實經歷，帶動更多香港青年瞭解大灣區、融入大灣區、扎根大灣區；四是積極響應「百千萬工程」號召，參與縣域產業融合發展，以青年之力助力城鄉區域協調發展與灣區高水平對接。

春啟新程，擊鼓催征，一馬當先，奮楫揚帆。廣東省高質量發展大會為新一年的發展繪就了藍圖、吹響了號角，兩業協同的新征程已然開啟。筆者建議香港特區政府各個制定銜接國家「十五五」規劃的相關部門細閱本次廣東省高質量發展大會的內容，研究如何更好地與廣東協同合作。作為在灣區創業的香港青年，筆者將牢牢抓住「十五五」開局與香港首次制定五年規劃的歷史機遇，以實幹擔當踐行初心使命，把個人發展融入廣東高質量發展大局，融入大灣區建設浪潮，以青春之我、奮鬥之我，為廣東製造業與服務業協同發展、為深港全方位合作添磚加瓦，與廣東一道策馬揚鞭、領跑在前，共同書寫高質量發展的嶄新篇章！

作者高松傑是「香港再出發」共同發起人，香港菁英會副主席，九龍城「家維關愛隊」成員。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



01論壇歡迎投稿。請電郵至01view@hk01.com，附上作者真實姓名、自我簡介及聯絡方法。若不適用，恕不另行通知。香港01保留最終編輯權。

