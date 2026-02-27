仲點論政｜賽馬對旅遊業貢獻良多

來稿作者：劉仲恒醫生



春節假期剛結束，香港接待了超過102萬名內地遊客，較去年同期增長13%，勢頭理想。其中不少遊客如預期般對賽馬深感興趣，在馬場內不難看見他們的身影。大年初三，賽馬會一如往年在沙田馬場舉行「農曆新年賽馬日」，在超過9.8萬名入場人士中，內地及海外旅客人數倍增至逾2萬人，刷新歷來紀錄。他們在接受媒體訪問時均表示，到香港觀賞賽馬既精彩又刺激，也是他們來港旅遊的主要原因之一。



在2024至25年賽季，賽馬會共接待約19.6萬名訪客。而在去年9月開展的新賽季中，短短三個月內的訪客人數已達上賽季總數的一半，可見「賽馬旅遊」成效顯著。特區政府高度重視旅遊業，積極推廣多元旅遊產品，而歷史悠久的本港賽馬正是其中重要一環。同時，業界亦積極配合，賽馬會已投入超過100億港元升級沙田及跑馬地馬場，於兩地增設餐飲及娛樂設施。既然賽馬與旅遊業之間形成正面互動，這類投入可謂水到渠成，實在值得肯定。

賽馬是極具特色的香港文化，不僅彰顯中西薈萃，更對欠缺賽馬活動的地區遊客充滿吸引力。新年互相拜年時，筆者有位親戚提到，他的一名廣東江門客戶特意組織了一個40人的旅行團來港，就是為了觀看賽馬。團員對這種全新的體驗感到刺激興奮，為大開眼界而津津樂道。

不少人一談到賽馬，便自然聯想到賭博，但那其實只是賽馬運動的一部分。在海外，入場人士到馬場不僅為了投入刺激的賽馬博彩，到那裏度過一個下午也是與家人朋友共聚天倫、聯誼消遣的絕佳方式。雖然我們在不少電影中看到，到馬場的女士會戴上心愛帽飾，男士則身穿筆挺西裝，但現今馬場早已與時並進，並無嚴格衣着規範，入場人士可以輕鬆裝束，單純享受賽事氣氛。因此，部分海外地區的馬場甚至歡迎兒童入場，可見賽馬完全可以是一項促進社交、舒展身心的理想活動，而不必與賭博畫上等號。

香港開埠後不久，賽馬活動便於19世紀40年代由英國人引入，並迅速成為本港其中一項核心觀賞性體育活動。由於歷史悠久，賽馬早已成為香港重要的文化元素，也是西方文化的象徵之一。賽馬在香港文化中根深蒂固，從回歸前的歷史可見一斑。當年國家最高領導人鄧小平便以賽馬為例，向港人保證「一國兩制」得以落實、生活方式維持不變，「馬照跑」這句膾炙人口的名言正是源於其時。

在全球旅遊日益走向「深度遊」的大趨勢下，賽馬兼具香港獨特文化與體育娛樂元素，理應進一步加以包裝和推廣，成為具標誌性、極具吸引力的特色旅遊產業項目。

作者劉仲恒是香港全球專業青年倡議行動創始召集人，放射科專科醫生，團結香港基金顧問。



