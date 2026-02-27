自在秘笈｜黃子華現象：如何從「票房毒藥」走向「票房保證」？

自在秘笈｜周華山博士

黃子華1960年生於香港，主修哲學。1990年以《娛樂圈血肉史》奠基香港棟篤笑文化，善用機智而不失分寸的語言，在嬉笑怒罵間觀照現實，逐步建立穩定的觀眾群。



棟篤笑最終走入紅館。2018年封咪作《金盆𠺘口》，26場全數售罄，約16萬張門票迅速售出，標誌其舞台品牌成熟。

然而，電影之路，卻不順利。

1993年《人生得意衰盡歡》票房僅收約五萬港元；2002年《一蚊雞保鑣》僅收十多萬元，因而被形容為「票房毒藥」。

卅年信用：敢言的肯定

轉機出現在2018年《棟篤特工》，票房突破四千萬元。

真正的爆發在2023年。《毒舌大狀》突破一億港元，其後《破地獄》再創紀錄。2026年賀歲檔《夜王》延續氣勢，鞏固其票房號召力。

票房數字只是表象，真正核心在於觀眾長期累積的信任與認同。

所謂「翻身」，並非僥倖，而是擊中市民集體需要，亦是社會對長期堅持、專業與敢言的肯定。

逆境長跑：耐性的回報

逆境長跑，是多年不被看好時仍持續創作的堅毅。不是一夜成名，而是長跑後的逆轉。子華的成功不只是個人努力的成果，更是回應時代痛點的大勢所成。

近年，香港經歷疫情與經濟壓力，社會氣氛低迷，人們更渴望看到專業被尊重、努力被肯定。《毒舌大狀》那場伸張正義的法庭戲，不光是戲劇高潮，更是觀眾的情緒釋放，是對「努力終於被看見」的集體共鳴。

角色的翻盤，與個人事業的逆轉，互相呼應，使電影承載超越文本的象徵意義。

這提醒人們：挫敗未必是終局，只要細水長流，總有屬於自己的時刻。

本地幽默：共鳴的機制

黃子華善於運用本地語境中的笑話與暗喻，融入街坊笑談與民間諺語，編織出唯有香港人方能心領神會的語言幽默，以嬉笑怒罵的方式諷刺時弊，在笑聲中蘊藏鋒芒，讓觀眾反思現實。

觀眾信任他，不只因作品成功，更因那份持續的誠意。

觀眾入場，不只為電影，更為一把陪伴多年的聲音，把對現實的無力感，將對現實的無力感，轉化為戲院中的情感共鳴與釋放。

集體情緒：溫柔的投射

近年有人稱他為「子華神」。與其說是神話，不如說是集體情感的投射。當社會氣氛低沉，人們更珍惜那些真誠而堅持不渝的人。

把一個人的成就視為榜樣，是集體鼓勵；同時，毋須把所有期待都壓在一人身上。畢竟，文化現象的誕生，從來不是單點奇蹟，而是整個創作土壤攜手成熟的結果。

我們值得反思：如何讓這份成功，轉化為產業體制持續成長的養分？

電影生態：永續的發展

當市場愈來愈依賴少數明星IP作為「賣座保險」，投資自然傾向集中於熟悉面孔。短期可降低風險，長遠卻可能令題材收窄、創作趨向保守。若資源過度集中，排片與宣傳亦會傾斜，中小型作品難獲曝光，新導演與編劇難以累積經驗，產業層次也容易單一。

因此，與其尋找下一個「子華神」，不如建立更健康的結構，讓不同規模與題材的作品，都有成長空間。當「成功」不再是孤立存在，而被轉化為創作生態的良性循環系統，市場便更具多元與韌性。

細水長流：韌性的力量

黃子華現象，不只是票房數字或個人突破，更體現了多年累積的信任與時代情緒的共鳴。

它提醒我們，真正支撐創作的不是瞬間爆紅，而是長時間投入與穩定積累。當作品真誠回應時代需要，對準集體情感，終會找到出口。

對香港電影而言，這是一個清晰訊號：當創作真正回應社會需要，尊重觀眾智慧與情感，本地作品依能建立自己的價值體系和魅力。

在逆境中，創作仍可回應人心；在漫長等待後，努力依然會被看見。

這份細水長流的韌性，或許正是當下最能觸動人心的精神力量。

作者周華山博士是慈善機構「自在社」創辦人，曾在香港理工大學和香港大學教授社會學與心理分析，著書35本。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



01論壇歡迎投稿。請電郵至01view@hk01.com，附上作者真實姓名、自我簡介及聯絡方法。若不適用，恕不另行通知。香港01保留最終編輯權。

