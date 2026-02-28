風起守護｜突然劇烈頭痛　或與中風有關

風起守護｜劉巨基醫生

筆者曾經遇過一位年輕病人，一坐下就緊皺眉頭大喊：「醫生，我從沒試過這麼頭痛，痛到快要爆炸了。」這類突如期來，前所未有的劇痛，往往不能輕視。除了常見的偏頭痛，壓力或血壓問題外，若同時出現癲癎、半身乏力，言語含糊或神智不清等症狀，就可能與一種較為罕見，稱為「腦靜脈竇血栓形成」（Cerebral Venous Sinus Thrombosis，簡稱 CVST）的中風有關。雖然它僅佔整體中風病例約1%，卻多見於55歲以下的年輕患者，女性較男性多。



要了解並提防這種不為人熟悉的中風，先從腦部的血液循環說起。人體的血管系統分為動脈與靜脈兩部分，動脈將富含氧氣的血液送入腦部，而靜脈則是一個引流網絡，把載着代謝廢物的血液排走。

為了有效引流，腦內遍佈無數細小的靜脈，如同一條條小路，最終匯聚到「靜脈竇」。腦靜脈竇就像血液的「高速公路」，把靜脈血液迅速送回心臟。若這條高速公路被血栓堵塞，血液無法順利回流，顱內壓會上升，可能導致腦出血、腦水腫或腦細胞壞死，形成中風。

腦靜脈竇血栓形成

與「三高」無關

不過，CVST的成因與傳統中風截然不同。常見的動脈性中風，多由動脈粥樣硬化、血管內壁有斑塊，膽固醇過高或心房顫動等問題引起。腦靜脈竇血栓卻與這些「三高」風險無關。它通常由炎症感染、血液凝固問題，以至藥物和荷爾蒙變化觸發。

例如罹患腦膜炎、中耳炎或鼻竇炎等炎症，有可能造成局部血液凝結。若本身帶有遺傳性凝血異常，以至身體有腫瘤，也有機會誘發腦靜脈竇出現血栓。

荷爾蒙是另一重要因素。若女性服用含雌激素的藥物療程，例如避孕藥或更年期荷爾蒙補充療法，或在懷孕及產後六星期內，因體內荷爾蒙變化，同樣增加血栓形成的風險。

青壯年中風病因

女性較常見

雖然此病只佔中風個案一小部分，它卻成為55歲以下年輕中風的原因之一，主要於30至50歲期間病發，而女性較為常見。

臨床上，最常見的症狀是劇烈頭痛，約九成患者都有顯著痛楚。部分患者會出現癲癇、視力模糊、一邊身體乏力、言語不清或神志模糊等情況。由於這些徵狀，常發生在沒有高血壓、糖尿或高膽固醇等「三高」病史的55歲以下青壯年患者身上，發病時未必聯想到中風，因此容易被忽略。

確診需靠影像檢查。醫生通常會先安排電腦掃描（CT）或磁力共振（MRI），以觀察是否有腦出血或腦組織壞死。若評估發現與動脈無關，就會再進一步檢查靜脈血管圖像。如果確定腦靜脈竇出現血栓，便會調查病因，包括是否有遺傳性血液凝固障礙，潛藏腫瘤或感染炎症等。

抗凝血藥物治療

嚴重需手術

治療方面，CVST主要以抗凝血藥物（俗稱「薄血藥」）為主，去疏通堵塞的血管，防止血栓擴大並恢復血流。萬一病情嚴重，可能需進行血管介入治療處理血栓，或以外科手術開顱減壓和清除血塊。

整體而言，CVST的康復機會較高，約七至八成患者能夠痊癒，死亡率及後遺症風險均低於缺血性中風。

筆者每年都會遇上好幾宗病例，部分與隱性腫瘤有關，有的則因炎症感染所致。這些經驗提醒我們，中風並非只發生在老年人身上，也不一定與動脈或「三高」有關。靜脈血栓同樣可能出現在年輕、外表健康的人身上。若突然出現劇烈頭痛，或伴隨視力模糊、肢體乏力、語言不清等中風徵狀，即使平日身體狀況良好，也應盡快求醫，早日根治。

作者劉巨基醫生是香港大學中風研究組主任，香港大學醫學院內科學系臨床副教授，瑪麗醫院內科榮譽顧問醫生。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



01論壇歡迎投稿。請電郵至01view@hk01.com，附上作者真實姓名、自我簡介及聯絡方法。若不適用，恕不另行通知。香港01保留最終編輯權。

