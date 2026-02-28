來稿｜期待紅磡海濱華麗轉身　打造交通博物館　成為文化新地標

來稿作者：凱文



近日，政府終於就空置多時的前紅磡鐵路貨運碼頭用地批出為期三年的短期租約，計劃發展為多用途表演場地。在目前經濟環境下，善用閒置土地增添市區活力固然值得肯定；但從城市長遠規劃的宏觀角度來看，這片承載着豐富歷史的臨海黃金地段，其真正潛力遠不止於一個短期的娛樂場地。當局理應高瞻遠矚，在「紅磡站周邊和海濱一帶用地」的整體長遠規劃中，將該處規劃為「香港交通博物館」的選址，結合現有資源，打造一個具規模的交通文化旅遊區。



政府於2025年提出「紅磡站周邊和海濱一帶用地」發展項目初步概念，願景是發展為結合旅遊、娛樂與休閒的海濱新地標，並建設遊艇停泊設施及提供水上休閒設施等，提升維港旅遊吸引力，而前紅磡鐵路貨運碼頭的短期租約正正就是該項目的試金石。

另一方面，香港一直缺乏一所具規模、能全面展示香港百多年交通發展史的綜合型博物館。政府於2022年雖曾提出設立「香港交通博物館」的構想，但當時屬意將之落戶於「明日大嶼」的交椅洲人工島。然而，隨着政府財政管控考慮等因素，人工島填海計劃已面臨無限期暫緩。交通博物館的願景若繼續與人工島綑綁，恐將遙遙無期。因此，當局實有迫切需要為博物館另覓合適選址，而紅磡正是具備天時、地利、人和的最佳替代方案。

論香港交通發展史，紅磡的歷史地位可謂舉足輕重。它曾是九廣鐵路的南端總站，見證了陸港兩地客貨運的黃金歲月；它亦是香港首條海底隧道的九龍出入口，更是紅磡碼頭水路交通的重鎮。紅磡長久以來匯集了鐵路、陸路與水路的交通命脈，將交通博物館選址於此，本身就極具歷史象徵意義。

在具體規劃上，政府大可整合紅磡現有的鐵路資源。港鐵自2024年起在紅磡站內舉辦「站見」鐵路展，展出多款退役列車及珍貴文物，推出以來反應熱烈。與其讓這些珍貴展品在短期展覽後重新塵封，當局應積極考慮將其轉化為永久展覽，並善用紅磡站舊大堂及月台的寬敞空間，進一步擴充展覽內容，升格為交通博物館的「鐵路廳」。

反觀現時位於大埔的「香港鐵路博物館」，正因受制於地理位置偏遠及佔地空間狹小，發展規模一直受限。近日有立法會議員提倡在大埔宏福苑拆卸原址另建巴士或鐵路博物館，此建議恐有重蹈覆轍之嫌；將博物館強行安插於一個欠缺交通歷史脈絡的住宅舊址，不僅牽強無比，更無法發揮文化地標的凝聚力。以紅磡站的規模、室內空間及其無可替代的歷史底蘊，絕對有條件取代大埔舊館，成為一個達國際級水平的鐵路展覽館。而大埔舊館可相應降格為「舊大埔墟站鐵路公園」，繼續保存舊大埔墟站歷史建築。

至於咫尺之隔、現正作短租的前紅磡貨運碼頭，憑藉其開揚空間及臨海優勢，絕對有條件在長遠規劃中打造成交通博物館的「道路及水上交通廳」。在陸路方面，該處充裕的空間正好能克服一般室內展館的局限，以樓底特高的展廳妥善安置並集中展示體積龐大的退役雙層「熱狗」巴士、「十四座」小巴及古董電車等交通工具實物；在水路方面，更可善用其無可取代的維港海傍位置，停泊並展示昔日穿梭維港的「嘩啦嘩啦」電船或退役渡輪。當局可引入現代博物館的動態展覽概念，例如設立模擬駕駛體驗，甚至安排特色古董巴士在海濱長廊周邊作短途行駛。這不僅能讓冷冰冰的實體文物「活」起來，生動訴說香港交通的百年流變，更能為參觀者帶來沉浸式的互動體驗，大大提升其作為旅遊地標的吸引力。

當紅磡站的「鐵路廳」與紅磡海旁的「道路及水上交通廳」互相呼應，兩者便能產生龐大的協同效應，猶如拼圖般構築成一個完整且極具吸引力的「交通文化旅遊區」。更值得一提的是，紅磡鄰近尖東的香港歷史博物館及科學館，若交通博物館落戶於此，將能與之連成一線，形成一個規模更龐大、內涵更豐富的「尖東—紅磡文化走廊」。這不僅能妥善保存香港人的集體回憶，更可為香港增添一個具深度的文化旅遊地標，完美契合政府近年提倡「無處不旅遊」的發展方針。

三年的短期租約，正好為政府提供了一個充裕的規劃緩衝期。期望當局能把握契機，重新審視「紅磡站周邊和海濱一帶用地」的長遠發展，加入交通文化旅遊的元素，讓這片交通樞紐舊址能夠華麗轉身，以「香港交通博物館」的新姿態，繼續說好香港的發展故事；同時，亦能藉由這座文化新地標帶動周邊的消費與旅遊經濟，為香港在目前的經濟環境下注入一股強而有力的新動能。

