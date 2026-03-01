醫善同行｜及早發現聽力問題的重要性

醫善同行｜黃懿行醫生

若發現孩子聽力不佳、與人對話時反應明顯較慢、或出現咬字不清，有機會與兒童聽力問題有關。弱聽可以出現在任何年齡人士身上，當出現在兒童身上，可能會影響學習語言發展。如對孩子的聽力有所懷疑，宜安排接受專業診斷及聽力檢查。



弱聽是指聽力出現障礙，可以發生於單邊或雙邊耳朵。我們正常的聽力範圍是-10至25分貝。當耳朵只能接收大於25分貝的聲音，是為弱聽或聽障。弱聽按照遞進的分貝接收度，分為輕度、中度、嚴重及非常嚴重的程度。

引致弱聽的原因可以分為先天及後天。本港醫院目前會為嬰兒出世至出院前，安排新生嬰兒聽力篩查，若發現聽力有問題，會及早轉介至耳鼻喉科檢查和治療，避免孩子因聽力障礙而影響學習及發展語言。

弱聽除了分程度，也可以分為傳導性、感音神經性及混合性三大種類。先講講我們聽到聲音的過程，當聲音傳入耳朵，會經過耳道及耳膜、傳入中耳震動耳骨，再進到耳蝸和內耳神經，然後到達腦幹和大腦解碼進行分析。傳導性弱聽可因患者的外耳道、耳膜或中耳受損，令聲音傳遞受阻。至於感音神經性弱聽，多是內耳毛細胞或聽神經受損導致聲音無法正常傳遞到大腦。混合性弱聽則是同時出現傳導性及感音神經性弱聽。

由於聽力問題成因很多，當發現聽力有異，建議向醫生尋求專業意見及進行相關檢查。以兒童弱聽個案為例，當發現孩子平日與人對話是反應明顯較慢，咬字不清，經常表示聽不清楚，整體言語發展不理想，有可能與弱聽有關。

其中一個兒童常見病症是中耳炎。通常兒童患有上呼吸道感染時，可誘發急性中耳炎。這是因為小兒階段時的耳咽管未發育完全，而耳咽管與中耳連接，感染情況容易經耳咽管影響中耳，造成中耳炎及積水。患者會出現發燒、耳痛及聽不清楚等病徵。急性中耳炎大多會隨住感冒轉好或藥物治療而痊愈。但若中耳積水持續多於三個月就會成為慢性中耳炎，有可能要以鼓膜切開及放置導管（Myringotomy and grommet insertion）作治療。

針對治療兒童弱聽，主要方針是及早發現及檢查，爭取令孩子獲得正常的語言發展及學習能力。醫生為患者進行診斷及相關聽力檢查後，輕度患者可作監察，而幼兒患者則要留意其語言發展，發音咬字等情況，有需要亦會安排言語治療。至於中度或嚴重患者，醫生會按情況安排佩戴助聽器。嚴重弱聽患者若使用助聽器作用不大，可能要接受植入人工耳蝸手術，改善聽力。

曾有病例是聽障父母產下同樣聽障的嬰兒，該孩子在初生嬰兒聽力測試中，及早被診斷為雙耳嚴重弱聽。醫生先後安排佩戴助聽器及進行人工耳蝸手術，再配合言語訓練，最終孩子言語發展良好，能快樂學習及生活。

作者黃懿行是「醫善同行」醫學顧問、耳鼻喉科專科醫生。



