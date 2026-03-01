來稿｜非典型賀歲片《金多寶》：笑中帶淚的生死教育

來稿作者：馮廣榮



在香港，傳統式賀歲片一向以「家有囍事」式的「熱鬧、搞笑、發達」為主題，觀眾期待的是輕鬆娛樂與合家歡的氛圍。然而，翁子光執導兼編劇的《金多寶》卻打破了這一傳統。雖然保留了中六合彩、錯摸、胡鬧等喜劇元素，但更多篇幅放在探討生死教育、家庭倫理與追夢精神。觀眾在笑聲中，卻常常被劇情的真摯情感觸動，甚至「哭成淚人」。這種「笑中帶淚」的風格，使《金多寶》成為一部值得深思的作品。它不再只是娛樂，而是透過戲劇形式，讓觀眾在新年檔期中思考人生的有限與珍貴。



生死教育的深刻描寫

《金多寶》最具突破性的地方在於，它勇敢地將「病與死」放入劇情。傳統賀歲片往往迴避死亡，因為這被視為「不吉利」，不適合在新年談論。然而，電影卻以真摯的情感提醒觀眾：生老病死是人生必經的自然過程，無法逃避。角色在面對病痛時，並非一味沉重，而是透過幽默化的橋段來呈現，讓觀眾在笑聲中逐漸接受「病與死」的現實。

這種處理方式減輕了恐懼感，並引導觀眾思考：我們應如何面對親人的病痛與離世？我們是否能以積極態度接受生命的有限？在有限的生命中，我們應如何追求夢想與珍惜家庭？這些問題正是生死教育的核心，讓觀眾在笑聲與淚水中重新思考生命的意義。

認知障礙症與家庭壓力

電影中的「嫲嫲」因認知障礙症而逐漸失去記憶，不僅影響患者本人，更對家庭造成巨大壓力。當家人面對患病的親人，往往需要承擔照顧責任，這種無奈與辛酸在電影中被真實呈現。雖然劇情以幽默化的方式減輕沉重感，但觀眾仍能感受到家庭的掙扎與痛苦。

許多人在現實生活中都有親人或朋友面臨認知障礙症，因此電影的情節格外觸動人心。觀眾在笑聲中流淚，因為他們看到了自己的影子。幸好在電影中，有一位社工，教導嫲嫲要預早設立「平安三寶」：遺囑、持久授權書、預設醫療指示。這種情感共鳴，不僅是娛樂，更是教育，提醒我們要以同理心理解疾病，並在家庭中建立支持系統，並做好「死亡準備」。

寵物離世的隱喻與情感延伸

除了人類的病痛與死亡，電影也觸及寵物離世的情節。寵物的存在往往是家庭情感的重要部分，它們的離去如親人般沉重，同樣能引發深刻的情感共鳴。當角色面對寵物的死亡時，觀眾看到的是一種縮影：生命的有限不僅屬於人類，也屬於所有與我們相伴的生命。

寵物的離世提醒我們珍惜日常的陪伴，因為每一段相處都可能是最後一次。這種描寫讓觀眾在笑聲與淚水中，體會到生死教育的廣度—不僅是面對親人的病痛與死亡，也包括對動物的關懷與告別。

笑中帶淚的教育力量

《金多寶》之所以能引起觀眾共鳴，在於它的情感真摯。雖然有胡鬧與搞笑橋段，但更多的是眼淚與反思。幽默讓沉重的議題變得容易接受，觀眾在笑聲中逐漸打開心扉，接受「病與死」、「認知障礙症」等議題；而淚水則在笑聲過後觸動人心。

電影提醒我們：人生不只是「發達」，更要面對生老病死；家庭不只是「笑鬧」，更要承擔責任與互相支持。觀眾不禁會思考：如何理解失去？如何在失去中找到力量？如何在有限的陪伴中，學會感恩與珍惜？寵物的離世更成為一種隱喻，提醒我們生命的脆弱與珍貴，並讓電影的情感層次更加完整。

《金多寶》是一部突破賀歲片框架的真誠之作，它讓觀眾在笑聲與淚水交織中，重新思考生老病死和人生的意義。祝願您我在新一年也能活在當下、活好當下。

作者馮廣榮是東華學院人文學院高級講師，美國死亡教育及輔導學會認可死亡學院士。



