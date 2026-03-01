地球之友｜溫室氣體排放差距報告的警號

地球之友｜洪藹誠博士

聯合國環境規劃署（UNEP）近日發布第16份《排放差距報告》，適逢《巴黎協議》簽署十周年及各國提交2035年國家自主貢獻（NDCs）新目標的關鍵時刻。報告發出嚴峻警告：2024年全球溫室氣體（GHG）排放量創下新高，達到577億噸二氧化碳當量，而現行的氣候承諾與將全球升溫限制在1.5°C之內的目標之間仍存在嚴重差距。



1990–2024年人為溫室氣體淨排放總量（圖片來源：《2025排放差距報告》）

2024年全球溫室氣體排放量較2023年增加2.3%，增幅超過2010年代平均水平的四倍，反映出排放上升軌跡正以令人憂慮的速度加快。化石燃料燃燒仍然是氣候變化的主要來源，但森林砍伐及土地使用變化已佔2024年新增排放增長的一半以上。

南美洲的森林破壞及山火規模達到自1997年以來的最高水平，這很可能是厄爾尼諾現象加劇的結果。這凸顯了土地規劃與治理的薄弱，加上氣候變化的疊加效應，足以在短時間內抵銷其他領域所取得的減排成果。

按氣體及行業類別劃分的2024年全球溫室氣體排放（圖片來源：《2025排放差距報告》）

二十國集團（G20）經濟體共佔全球排放量的77%，其中大多數國家在2024年錄得排放量上升。在六大排放國中，只有歐盟實現了排放量的減少。儘管各國在《巴黎協議》框架下已進行了三輪國家自主貢獻（NDCs）的提交，但整體結果仍遠未達到既定的氣候目標。核心問題並非缺乏承諾，而是持續存在的執行差距，即使設定了新的2035年目標，G20中也僅有七個成員國可能在現行政策下實現其目前的承諾。

這種落差亦清楚地反映在國際氣候外交進程中。近期舉行的第30次《聯合國氣候變化框架公約》締約方大會（COP30）難以就化石燃料轉型相關的明確措辭達成共識。會議上圍繞是否明確加入「逐步淘汰化石燃料」（phase-out）等清晰表述的爭議，顯示了政治妥協會如何削弱收窄排放差距所需的雄心與力度，即使科學證據一再強調必須迅速且持續地大幅減排。

若僅按各國現行政策推算，到本世紀末全球升溫預計將達2.8°C，遠高於《巴黎協議》所訂1.5–2°C的控溫目標。即使各國能全面落實目前承諾的氣候目標，升溫仍可能達2.3°C，這一水平已足以引發嚴重甚至不可逆轉的氣候影響。

儘管如此，過去十年的經驗亦顯示，進展是可能的。事實上，預測的全球升溫幅度已從《巴黎協議》通過時的接近4°C降至目前2.8°C，這反映了各國氣候目標有所加強、可再生能源部署加速，以及能源效益持續提升。中國近年大規模推進太陽能及風能建設就是一個典型例子，其每年新增的太陽能裝機容量已超過了一些發達經濟體的總裝機容量，並有效降低了全球相關技術成本。

2010–2024年公用事業規模太陽能光伏系統總裝機成本（圖片來源：國際再生能源機構《2024年可再生能源發電成本》）

作為發達經濟體及國際金融中心，香港不能把這一排放差距視為「工業大國的問題」而置身事外。《香港氣候行動藍圖2050》已提出本港碳中和願景，但實際落實步伐明顯滯後於氣候科學所揭示的緊迫性。香港必須採取具體的政策行動，切實加快減排步伐，包括檢討並改革《管制計劃協議》，以加快大規模零碳電力的發展，以及引入有效的碳定價機制。同時，應進一步收緊樓宇能源效益標準及翻新要求，抑制最終能源需求增長，並善用香港作為國際綠色金融中心的地位，引導資本以更大規模投向可再生能源、氫能，以及低碳航運與航空等領域。

在《巴黎協議》通過十周年之際，《2025排放差距報告》傳遞了一個清晰且不容忽視的訊息，唯有果斷且迅速的減排行動，才能讓全球排放軌跡重新與《巴黎協議》的溫控目標接軌。每延遲一步，未來轉型的難度、成本，以及對經濟與社會造成的衝擊，都只會與日俱增。

作者洪藹誠博士是香港地球之友首席政策研究員。



