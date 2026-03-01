來稿｜從清華蘇世民畢業後，我為什麼留在香港？

來稿作者：李沛航



在西環的一家小館，我剛剛落完单，老闆便問我是廣東什麼地方來的，因為我的口音不像本地人。 我用自己最熟練的廣東話回答：「我係北京人，粵語係自學翻嚟嘅。」老闆愣了一下，旋即笑着說：「北京嚟嘅都講得咁好，真係好犀利！」



我在北京長大，愛聽粵語歌，後來負笈美英，認識了不少香港同學。和他們一次次喝茶小聚，我也學起了抑揚頓挫的廣東話。席間推心置腹，我能真切感受到香港同學談起家鄉時流露出的情緒複雜而深刻。這份情感從何而來，又是哪些日常小事一點點賦予它內涵？我想從自己來到香港後的所見所感出發，試着為這個問題作一個並不急於下結論的回答。

職場平等，尊重專業

來香港入職後，我在寫第一封工作郵件時還是下意識地沿用了過去的習慣，在稱呼裏加上了上司的職務。沒想到對方很快回信糾正我：「大家都是同事，叫我的First name就好！」我很快發現，不論在日常溝通還是正式場合，同事之間都自覺以英文名互稱，從不用加「總」、「哥」、「姐」之類的敬語。即便是公司聚餐，也沒有人為排座次而感到壓力。大家隨意坐下，聊工作，也聊生活，不用敬酒「打圈」，席間氛圍總是十分輕鬆。

語言行為塑造安全感，而安全感營造互信的關係。在一個彼此尊重、平等相待的職場環境裏，人們可以更坦率地交流，就事論事，合作反而變得順暢。魏晉時期，嵇康曾形容名士之間「越名教而任自然」的理想境界。在香港中西交融文化環境裏，我一時間也分不清這是國際化的表徵，還是對中國傳統中「魏晉風度」的發揚。無論如何，這已經成為了香港本身的特色。

這樣的職場文化，對年輕人，尤其是女性，也意味着更多可能性。一個數據是，在常被批評性別不平等金融行業，香港約有45%的高級管理職位、37%的董事會席位由女性擔任。這一指標位居世界前列。在2024年香港政府首長級高級別官員中，女性約佔總數的42%，這一比例同樣是東亞第一。

「見賢思齊焉」——對於年輕人而言，真正帶來鼓勵的，往往就是身邊可見的例子。看到前輩們通過不懈努力，最終實現服務社會的理想，會讓人相信天道酬勤的道理。在相對公平的環境裏，人們不用計較身份與出身，更容易把注意力放在打磨專業能力上。我有不少朋友在來港定居之後事業發展明顯提速；這當然與他們本身的能力有關，但同樣重要的，則是這裏任人唯賢、機會公平的發展環境能將他們留住。

社會資本，活力源泉

在香港的城市景觀中，最令人印象深刻的莫過於鱗次櫛比的高樓。然而，與高樓同樣令人矚目的，是香港居民所擁有的社會資本。一個城市的社會資本，指的是居民之間通過信任、互助網絡與共同規範，能夠動員並轉化為實質資源的社會關係總和。在社會資本密集的環境中，人們更容易結識新朋友，交換新想法，學習新事物，也更敢於嘗試新的合作與計畫。這種「常為新」的力量，就是香港活力的源泉。

這樣的氛圍，在城市生活的細節中處處可見。香港的大學大多不設圍牆，訪客只需簡單登記，便可旁聽世界一流學者的中英文講座。各類社會活動與公益分享也層出不窮，常常填滿了我下班後的時間。相較之下，我的家鄉北京雖然有着同樣豐富的社會資本，但往往被各種「深宅大院」阻斷，相互交流有限。香港則得益於城市規模不大，交際圈緊密，再加上大量社會組織活躍其間，使人的交流和觀點的碰撞更為精彩。

來到香港後，我聯繫上母校的校友會，在老師和朋友的推薦下參加了不少公益活動，也因此結識了一些在各自領域頗有成就的前輩。讓我意外的是，他們在年輕人面前幾乎沒有距離感，反而願意抽出時間，與年輕人促膝長談......直到後來我才意識到，在這裏，無私分享本身，早已被視為回饋社會的一種方式。正如「香港女兒」梅艷芳所說，「前輩提攜後輩，天經地義」——這種古樸的精神，原來一直潤物細無聲地在香港代際間傳承。

中西交融，多元一體

隨着粵港澳大灣區一體化的發展，交通日趨便利，通關流程也在不斷簡化，身邊不少朋友早已把兩邊跑當作日常：上午還在香港的會場裏聽人發言，下午便出現在深圳的辦公室，和員工開會部署。我本人也已經在粵港往返過好幾次：去前海開會、到佛山衣廠訂製西裝、再順道去廣州吃一籠現做的茶點。這些零碎的移動改變了人對城市邊界的感覺，也悄悄拓展了香港人的生活半徑。過去，香港是中國開向世界的一扇窗。今天站在這扇窗前，世界更可以透過香港，近距離、立體而日常地體會一個正在運行中的中國。

回到香港，另一種感受也逐漸清晰起來：在世界上，再難找到香港這樣可以包容各種生活方式的城市。你想過得簡單，完全可以簡單。下樓就是街市，挑菜、買魚、切燒臘，各地百貨一應俱全。如果你想過「上流」生活，維港兩岸的米芝蓮餐廳和50強酒吧同樣任君挑選。在小小的城市空間裏，不同的生活方式並行不悖，琴瑟和鳴。對於剛到香港的人，這種選擇生活方式的自由讓適應變得簡單。久而久之，也就不難理解為什麼世界各地的運動員、學者和藝術家，都主動選擇香港當作人生下一段旅程的起點。

在這些日常的選擇之中，我逐漸意識到，一座城市真正吸引人的地方，往往不是某一項突出的條件，而是長時間積累下來的性格，香港亦是如此——

職場裏對平等與機會的重視，背後是對市場規律的尊重。活躍的公民社會，讓不少人把參與公益、提攜晚輩視為日常履行的責任。長久以來「華洋雜處」的社會環境，塑造了這座城市開闊的文化視野，讓不同背景的人較容易找到自己的位置。四通八達的公共交通、隨手可及的公共資源，則來自政府與社會長期而持續的投入。至於香港電影裏那些有血有肉的人物和重情重義的橋段，也早已不只存在於銀幕上，而是悄悄融入了城市的日常，成為人與人相處時的一種默契......

人才流動，要有自信

如今，香港正迎來新一波人才流動。與以往不同的是，這一批來港者多為內地或海外接受過專業訓練的高質素人才，他們更加重視選擇的自由、生活的品質以及工作的尊嚴。在世界格局不斷變化之下，一些傳統的移民目的地逐漸失去光環，香港作為國際人才避風港的優勢則愈發凸顯。對於這些優秀人才，香港不僅要「引進來」，更要「留得住」，這要求我們準確把握香港的核心競爭力。以上種種，正是我個人的觀察與體會。

香港要對自己有信心。在流媒體時代，當人們的眼球被短視頻裏花樣百出的物質生活吸引時，真正讓我在這裏安身的，反而是香港社會的「軟」組織：機會平等的就業環境、對專業的尊重，以及對生活參差的包容。作為一名剛到香港的「港漂」，我時常感到慚愧，因為這座城市給予我的滋養與善意，遠遠超過了我此刻所能回饋的部分。也正因如此，我才想把這些零散的觀察記錄下來，分享給更多準備來港發展或關心香港的朋友。正如我近日學到的一句粵語所說：「我係北京人，但嚟咗呢度，就係香港人。」

