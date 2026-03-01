來稿｜兼聽則明　治理更穩

來稿作者：陳文坪



一個民主社會，如果沒有不同聲音，那並非好事，政府的政策、法案會有許多盲點無法看到、看清。不同聲音不是掣肘，而是提升治理質量的一種保障。



香港運輸署去年11月3日新聞公報提醒市民，由2026年1月25日起，所有公共交通工具和商用車的座位乘客均須佩戴安全帶。然而，法例生效後，當中規定有安全帶巴士乘客必須佩戴的爭議多日來停不了。運輸及物流局在1月30日承認因法律條文有技術不足，暫停執行該條例。換句話說，此一法例雖沒廢止卻已進入「冬眠」狀態，失去了法律效用。

這令不少人聯想起，2021年8月，港府推出「垃圾徵費」（都市固體廢物收費）法案，立法會近乎全票通過，也完成立法的三讀程序。最初計劃原定2023年底推行，後推遲至2024年4月1日。自該日起，港府開始宣傳有關措施，卻引起社會各界熱議。最終再度押後至同年8月1日。不過，該法例還是無疾而終，港府在同年5月27日宣布無限期押後。

從這兩個法例被「凍結」來看，說明港府在推出法案時，可能沒有充分深入民間了解民意，一些官員的認知或與民意相去甚遠；而法案提交到立法會後，議會的審議也沒有經過全面辯論。最後導致法例「一出閘就脫腳」，在推行後引發強烈爭議而須急速喊停。如今亡羊補牢，除了檢視措施、完善政策之外，也少不了對治理的反思。

無論是特首、港府高官或立法會議員，都是在2021年新修訂的選舉法令下獲選的人選，也就是由符合「愛國者治港」原則的人選當選或出任。可是，一旦「愛國者治港」被過度標榜，人人就都只想着做「愛國者」、個個就都爭着幫政府說好話，那麽，一些反對的聲音，就可能會被攻擊為「不愛國愛港」、甚至會被看作是「反體制」。

長此以往，立法會否變成只需舉手通過而沒有實質辯證、辯論的場所？議員會否為了表示忠心，而沒有全面把民意帶進立法會？這些擔憂，都需要好好向公眾解說，甚至透過制度建設，為人民加註信心。

新加坡和香港的歷史背景相似，過去同樣被英國殖民政府管治，因而在人文教育、法律法規、語文語言等方方面面都相通與接近。

新加坡從1959年自治、1965年獨立後至今歷經16次全國大選，而人民行動黨一直執政至今，每次大選都囊括近90%的國會席次。不過，政治領導人並沒有因此自滿，反而是有遠見的發現「危機」存在。

其中一點是，如何確保國會有不同聲音？讓不同的聲音帶進國會？因此，新加坡政府為了確保國會有反對黨議員，主動進行了憲法修正。如果沒有任何反對黨候選人在大選中當選，得票率最高的12位反對黨候選人會成為「非選區議員」進入國會。換句話說，憲法確保國會裏有12位反對黨議員或非選區議員為民發聲、參與政府的政策辯論。

從另一個角度看，新加坡政府是在「積極」培養反對黨議員，而不是將反對黨「一網打盡」。而反對黨議員對政府的政策、法案也可以提出批評、論證。國會裏，讓不同的觀點碰撞，讓政策、法案避開盲點。國會裏有反對的聲音，可以鞭策執政黨議員更全方位提出解決方案，讓政府更加謹慎看待與制定各項政策，做得更好；無論是對社稷、對人民都是益處的。

如果人人都表示忠誠而不願提出不同意見、觀點，或把提出不同觀點者視為拆政府的台，那麼新加坡不會有今天的發展。如何提高議會的辯論素質，這是香港必須面對的課題，不妨向新加坡學習。

作者陳文坪是新加坡時事評論人，關注新加坡、馬來西亞、大中華地區的政治時事和經濟民生。



